Традиционный рецепт украинского борща — видео

Прикарпатский борщ с колбасой: сохраните супер рецепт на осень
Прикарпатский борщ на квашеной свекле. Это невероятно вкусное и полезное блюдо, которое изменит ваше представление о его традиционности. Кислый вкус квашеной свеклы придает борщу особую свежесть и насыщенность.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- домашняя куриная четвертинка 1 шт;
- колбаска рубленая 200-300 гр;
- квашеная свекла 500 гр;
- сок из квашеной свеклы 200-400 мл. (зависит от кислотности);
- фасоль 500 гр.
- картофель 1,500 гр;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- лавровый лист 1 шт;
- чеснок 1 зуб;
- корень петрушки 1-2 шт;
- перец душистый 5 шт;
- вода 5-6 л;
- соль 30–40 г.
Способ приготовления
Предварительно нужно заквасить свеклу, ничего сложного в этом нет. Нужна только вода и свекла.
Также нужно сварить бульон, желательно из домашней курицы.
Затем нужно нарезать картофель, достаточно мелкими кусочками.
Лук нареаем на мелкие кубики сразу кладем в бульон.
Когда мясо сварилось, добавляем в бульон душистый перец и соль.
Затем в бульон кладем морковь нарезанную полукольцами и картофель. Варим 10-15 минут до готовности овощей. Добавляем отварную фасоль.
Следующим этапом нарезаем квашеную свеклу. Ее будем добавлять в самом конце.
Когда картофель почти готов отправляем вариться свеклу.
Далее нарезаем домашнюю колбасу, она прекрасного обогатит вкус борща своим копченым привкусом.
Далее добавляем свекольный квас, чтобы усилить кислый вкус борща. После добавления свекольного кваса варить нужно несколько минут. В самом конце добавляем колбасу и нарезанный чеснок.
Кладем лавровый лист и зелень укропа. Борщу нужно немного настояться перед подачей.
Раньше мы писали рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.