Традиционный рецепт украинского борща — видео

Прикарпатский борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

Прикарпатский борщ на квашеной свекле. Это невероятно вкусное и полезное блюдо, которое изменит ваше представление о его традиционности. Кислый вкус квашеной свеклы придает борщу особую свежесть и насыщенность.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

домашняя куриная четвертинка 1 шт;

колбаска рубленая 200-300 гр;

квашеная свекла 500 гр;

сок из квашеной свеклы 200-400 мл. (зависит от кислотности);

фасоль 500 гр.

картофель 1,500 гр;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

лавровый лист 1 шт;

чеснок 1 зуб;

корень петрушки 1-2 шт;

перец душистый 5 шт;

вода 5-6 л;

соль 30–40 г.

Способ приготовления

Предварительно нужно заквасить свеклу, ничего сложного в этом нет. Нужна только вода и свекла.

Продукты для борща. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно сварить бульон, желательно из домашней курицы.

Домашняя курица в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно нарезать картофель, достаточно мелкими кусочками.

Сырой картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Лук нареаем на мелкие кубики сразу кладем в бульон.

Репчатый лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда мясо сварилось, добавляем в бульон душистый перец и соль.

Морковь и картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем в бульон кладем морковь нарезанную полукольцами и картофель. Варим 10-15 минут до готовности овощей. Добавляем отварную фасоль.

Квашеная свекла. Фото: YouTube @UkraineFood

Следующим этапом нарезаем квашеную свеклу. Ее будем добавлять в самом конце.

Домашняя колбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда картофель почти готов отправляем вариться свеклу.

Колбаса и чеснок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем домашнюю колбасу, она прекрасного обогатит вкус борща своим копченым привкусом.

Готовый борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем свекольный квас, чтобы усилить кислый вкус борща. После добавления свекольного кваса варить нужно несколько минут. В самом конце добавляем колбасу и нарезанный чеснок.

Кладем лавровый лист и зелень укропа. Борщу нужно немного настояться перед подачей.

Раньше мы писали рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.