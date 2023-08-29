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Прикарпатский борщ с колбасой: сохраните супер рецепт на осень

29 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Традиционный рецепт украинского борща — видео
Прикарпатский борщ. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Прикарпатский борщ на квашеной свекле. Это невероятно вкусное и полезное блюдо, которое изменит ваше представление о его традиционности. Кислый вкус квашеной свеклы придает борщу особую свежесть и насыщенность.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • домашняя куриная четвертинка 1 шт;
  • колбаска рубленая 200-300 гр;
  • квашеная свекла 500 гр;
  • сок из квашеной свеклы 200-400 мл. (зависит от кислотности);
  • фасоль 500 гр.
  • картофель 1,500 гр;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лавровый лист 1 шт;
  • чеснок 1 зуб;
  • корень петрушки 1-2 шт;
  • перец душистый 5 шт;
  • вода 5-6 л;
  • соль 30–40 г.

Способ приготовления

Предварительно нужно заквасить свеклу, ничего сложного в этом нет. Нужна только вода и свекла.

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Продукты для борща. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно сварить бульон, желательно из домашней курицы.

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Домашняя курица в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно нарезать картофель, достаточно мелкими кусочками.

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Сырой картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Лук нареаем на мелкие кубики сразу кладем в бульон.

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Репчатый лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда мясо сварилось, добавляем в бульон душистый перец и соль.

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Морковь и картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем в бульон кладем морковь нарезанную полукольцами и картофель. Варим 10-15 минут до готовности овощей. Добавляем отварную фасоль.

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Квашеная свекла. Фото: YouTube @UkraineFood

Следующим этапом нарезаем квашеную свеклу. Ее будем добавлять в самом конце.

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Домашняя колбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда картофель почти готов отправляем вариться свеклу.

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Колбаса и чеснок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем домашнюю колбасу, она прекрасного обогатит вкус борща своим копченым привкусом.

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Готовый борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем свекольный квас, чтобы усилить кислый вкус борща. После добавления свекольного кваса варить нужно несколько минут. В самом конце добавляем колбасу и нарезанный чеснок.

Кладем лавровый лист и зелень укропа. Борщу нужно немного настояться перед подачей. 

Раньше мы писали рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным. Обязательно попробуйте так приготовить и почувствовать этот вкус.

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