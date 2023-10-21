Рис та квасоля для поживного обіду — відео рецепт

Приготування швидкого обіду з рисом, квасолею та ковбасою
Рис з квасолею готується в одній ємності, що заощадить ваш час. Цей рецепт гарно підходить для тих, у кого обмаль часу для приготування їжі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- оливкова або рослинна олія 50 мл;
- цибуля 1 шт.;
- часник 3 зуб.;
- помідор 1 шт.;
- ковбаса 200 г;
- томатна паста 1 ст.л.;
- цукор 1 ч.л.;
- приправи за смаком;
- квасоля варена 250 г;
- рис 200 г;
- вода 600 мл;
- лавровий листок;
- зелень;
- сіль;
- перец;
- паприка.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти каструлю з товстим дном та налити олію.
Додаємо нарізану цибулю, три зубчики нарізаного часника. Все ретельно перемішати.
Тепер додаємо порізаний помідор та шматочки будь-якої ковбаси.
Також потрібно додати томатну пасту, трохи цукру та сіль. Також можна додати будь-які спеції за смаком.
Тепер додаємо варену квасолю. Все ретельно перемішати.
Тепер додаємо рис у сухому вигляді, заливаємо все водою. Додаємо сіль, перець та паприку.
Далі все тушкуємо під кришкою до готовності. В кінці додаємо зелень.
Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.
Читайте Новини.LIVE!