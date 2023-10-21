Рис та квасоля для поживного обіду — відео рецепт

Рис та квасоля. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Рис з квасолею готується в одній ємності, що заощадить ваш час. Цей рецепт гарно підходить для тих, у кого обмаль часу для приготування їжі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

Читайте також:

Вам знадобиться:

оливкова або рослинна олія 50 мл;

цибуля 1 шт.;

часник 3 зуб.;

помідор 1 шт.;

ковбаса 200 г;

томатна паста 1 ст.л.;

цукор 1 ч.л.;

приправи за смаком;

квасоля варена 250 г;

рис 200 г;

вода 600 мл;

лавровий листок;

зелень;

сіль;

перец;

паприка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти каструлю з товстим дном та налити олію.

Олія. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Додаємо нарізану цибулю, три зубчики нарізаного часника. Все ретельно перемішати.

Цибуля та помідор. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо порізаний помідор та шматочки будь-якої ковбаси.

Додавання рису. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Також потрібно додати томатну пасту, трохи цукру та сіль. Також можна додати будь-які спеції за смаком.

Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо варену квасолю. Все ретельно перемішати.

Приготування рису. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо рис у сухому вигляді, заливаємо все водою. Додаємо сіль, перець та паприку.

Додавання зелені. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі все тушкуємо під кришкою до готовності. В кінці додаємо зелень.

Готова страва. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.