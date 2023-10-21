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Приготування швидкого обіду з рисом, квасолею та ковбасою

21 жовтня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рис та квасоля для поживного обіду — відео рецепт
Рис та квасоля. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рис з квасолею готується в одній ємності, що заощадить ваш час. Цей рецепт гарно підходить для тих, у кого обмаль часу для приготування їжі

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться: 

  • оливкова або рослинна олія 50 мл;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 3 зуб.;
  • помідор 1 шт.;
  • ковбаса 200 г;
  • томатна паста 1 ст.л.;
  • цукор 1 ч.л.;
  • приправи за смаком;
  • квасоля варена 250 г;
  • рис 200 г;
  • вода 600 мл;
  • лавровий листок;
  • зелень;
  • сіль;
  • перец;
  • паприка. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти каструлю з товстим дном та налити олію. 

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Олія. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Додаємо нарізану цибулю, три зубчики нарізаного часника. Все ретельно перемішати. 

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Цибуля та помідор. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо порізаний помідор та шматочки будь-якої ковбаси. 

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Додавання рису. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Також потрібно додати томатну пасту, трохи цукру та сіль. Також можна додати будь-які спеції за смаком. 

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Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо варену квасолю. Все ретельно перемішати. 

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Приготування рису. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тепер додаємо рис у сухому вигляді, заливаємо все водою. Додаємо сіль, перець та паприку. 

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Додавання зелені. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі все тушкуємо під кришкою до готовності. В кінці додаємо зелень. 

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Готова страва. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі. 

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