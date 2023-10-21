Рис и фасоль для питательного обеда — видео рецепт

Рис и фасоль. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Рис с фасолью готовится в одной емкости, что сэкономит ваше время. Этот рецепт хорошо подходит для тех, у кого мало времени для приготовления пищи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

оливковое или растительное масло 50 мл;

лук 1 шт.;

чеснок 3 зуб.;

помидор 1 шт.;

колбаса 200 г;

томатная паста 1 ст.л.;

сахари — 1 ч.л.;

приправы по вкусу;

фасоль вареная 250 г;

рис 200 г;

вода 600 мл;

лавровый лист;

зелень;

соль;

перец;

паприка.

Способ приготовления

Сначала нужно взять кастрюлю с толстым дном и налить растительное масло.

Растительное масло. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Добавляем нарезанный лук, три зубчика нарезанного чеснока. Все тщательно перемешать.

Лук и помидор. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем порезанный помидор и кусочки любой колбасы.

Добавление риса. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Также нужно добавить томатную пасту, чуть-чуть сахара и соль. Также можно добавить любые специи по вкусу.

Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем вареную фасоль. Все тщательно перемешать.

Приготовление риса. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем рис в сухом виде, заливаем все водой. Добавляем соль, перец и паприку.

Добавление зелени. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Дальше все тушим под крышкой до готовности. В конце добавляем зелень.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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