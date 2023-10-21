Рис и фасоль для питательного обеда — видео рецепт

Приготовление быстрого обеда с рисом, фасолью и колбасой
Рис с фасолью готовится в одной емкости, что сэкономит ваше время. Этот рецепт хорошо подходит для тех, у кого мало времени для приготовления пищи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.
Вам понадобится:
- оливковое или растительное масло 50 мл;
- лук 1 шт.;
- чеснок 3 зуб.;
- помидор 1 шт.;
- колбаса 200 г;
- томатная паста 1 ст.л.;
- сахари — 1 ч.л.;
- приправы по вкусу;
- фасоль вареная 250 г;
- рис 200 г;
- вода 600 мл;
- лавровый лист;
- зелень;
- соль;
- перец;
- паприка.
Способ приготовления
Сначала нужно взять кастрюлю с толстым дном и налить растительное масло.
Добавляем нарезанный лук, три зубчика нарезанного чеснока. Все тщательно перемешать.
Теперь добавляем порезанный помидор и кусочки любой колбасы.
Также нужно добавить томатную пасту, чуть-чуть сахара и соль. Также можно добавить любые специи по вкусу.
Теперь добавляем вареную фасоль. Все тщательно перемешать.
Теперь добавляем рис в сухом виде, заливаем все водой. Добавляем соль, перец и паприку.
Дальше все тушим под крышкой до готовности. В конце добавляем зелень.
Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.
Читайте Новини.LIVE!