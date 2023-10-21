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Приготовление быстрого обеда с рисом, фасолью и колбасой

21 октября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рис и фасоль для питательного обеда — видео рецепт
Рис и фасоль. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рис с фасолью готовится в одной емкости, что сэкономит ваше время. Этот рецепт хорошо подходит для тех, у кого мало времени для приготовления пищи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

  • оливковое или растительное масло 50 мл;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 3 зуб.;
  • помидор 1 шт.;
  • колбаса 200 г;
  • томатная паста 1 ст.л.;
  • сахари — 1 ч.л.;
  • приправы по вкусу;
  • фасоль вареная 250 г;
  • рис 200 г;
  • вода 600 мл;
  • лавровый лист;
  • зелень;
  • соль;
  • перец;
  • паприка.

Способ приготовления

Сначала нужно взять кастрюлю с толстым дном и налить растительное масло.

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Растительное масло. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Добавляем нарезанный лук, три зубчика нарезанного чеснока. Все тщательно перемешать.

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Лук и помидор. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем порезанный помидор и кусочки любой колбасы.

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Добавление риса. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Также нужно добавить томатную пасту, чуть-чуть сахара и соль. Также можно добавить любые специи по вкусу.

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Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем вареную фасоль. Все тщательно перемешать.

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Приготовление риса. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Теперь добавляем рис в сухом виде, заливаем все водой. Добавляем соль, перец и паприку.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Дальше все тушим под крышкой до готовности. В конце добавляем зелень.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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