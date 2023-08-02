Помідори, як в селі — відео рецепт смачної закуски

"Президентські помідори" половинками: рецепт від закарпатської господині
Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Для маринаду вам знадобиться:
- вода 3,5 літра;
- цукор 150 гр;
- сіль 80 гр;
- оцет 9% 200 мл;
- зелень петрушки;
- чорний перець горошком;
- лавровий лист;
- помідори;
- цибуля.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити помідори. Для цього рецепту підійдуть будь-які помідори.
На дно банки вкладаємо кріп, кільце цибулі та лавровий лист. Спеції можете класти за своїм смаком.
Помідор розразаємо на половину та закладаємо в банку. Поміж помідорів кладіть по колечку цибулі. Зверху можна додати мелений чорний перець.
Щоб приготувати маринад необхідно до води додати цукор, сіль, оцет 9%. Прикриваємо кришкою до доводимо до кипіння.
Заливаємо маринад в банки з помідорами. Для того, щоб банка не тріснула під дно банки потрібно покласти ножа.
Далі банки потрібно просто прикрити кришками і поставити банки для стерилізації. Після закипання помідори стерилізуються протягом 10 хвилин.
Після стерилізації банки закручуються кришками. Все готово!
Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму.