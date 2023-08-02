Помідори, як в селі — відео рецепт смачної закуски

Президентські помідори. Фото: YouTube @olga_salkay

Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Для маринаду вам знадобиться:

вода 3,5 літра;

цукор 150 гр;

сіль 80 гр;

оцет 9% 200 мл;

зелень петрушки;

чорний перець горошком;

лавровий лист;

помідори;

цибуля.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори. Для цього рецепту підійдуть будь-які помідори.

Чисті помідори. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки вкладаємо кріп, кільце цибулі та лавровий лист. Спеції можете класти за своїм смаком.

Половинки помідорів. Фото: YouTube @olga_salkay

Помідор розразаємо на половину та закладаємо в банку. Поміж помідорів кладіть по колечку цибулі. Зверху можна додати мелений чорний перець.

Банки з кропом. Фото: YouTube @olga_salkay

Щоб приготувати маринад необхідно до води додати цукор, сіль, оцет 9%. Прикриваємо кришкою до доводимо до кипіння.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаємо маринад в банки з помідорами. Для того, щоб банка не тріснула під дно банки потрібно покласти ножа.

Помідори в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі банки потрібно просто прикрити кришками і поставити банки для стерилізації. Після закипання помідори стерилізуються протягом 10 хвилин.

Помідори залиті маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

Після стерилізації банки закручуються кришками. Все готово!

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму.