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"Президентські помідори" половинками: рецепт від закарпатської господині

2 серпня 2023 06:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Помідори, як в селі — відео рецепт смачної закуски
Президентські помідори. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Для маринаду вам знадобиться: 

  • вода 3,5 літра;
  • цукор 150 гр;
  • сіль 80 гр;
  • оцет 9% 200 мл;
  • зелень петрушки;
  • чорний перець горошком;
  • лавровий лист;
  • помідори;
  • цибуля.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори. Для цього рецепту підійдуть будь-які помідори.

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Чисті помідори. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки вкладаємо кріп, кільце цибулі та лавровий лист.  Спеції можете класти за своїм смаком. 

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Половинки помідорів. Фото: YouTube @olga_salkay

Помідор розразаємо на половину та закладаємо в банку. Поміж помідорів кладіть по колечку цибулі.  Зверху можна додати мелений чорний перець. 

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Банки з кропом. Фото: YouTube @olga_salkay

Щоб приготувати маринад необхідно до води додати цукор, сіль, оцет 9%. Прикриваємо кришкою до доводимо до кипіння. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаємо маринад в банки з помідорами. Для того, щоб банка не тріснула під дно банки потрібно покласти ножа. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі банки потрібно просто прикрити кришками і поставити банки для стерилізації. Після закипання помідори стерилізуються протягом 10 хвилин. 

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Помідори залиті маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

Після стерилізації банки закручуються кришками. Все готово!

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму. 

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