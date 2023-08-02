Помидоры, как в деревне — видео рецепт вкусной закуски

Президентские помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay

Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Для маринада вам понадобится:

вода 3,5 литра;

сахар 150 гр;

соль 80 гр;

уксус 9% 200 мл;

зелень петрушки;

черный перец горошком;

лавровый лист;

помидоры;

лук.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры. Для этого рецепта подойдут любые помидоры.

Чистые помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки укладываем укроп, кольцо лука и лавровый лист. Специи можете класть по своему вкусу.

Половинки помидоров. Фото: YouTube @olga_salkay

Помидор разрезаем на половину и закладываем в банке. Между помидорами кладите по колечку лука. Сверху можно добавить молотый черный перец.

Банки с укропом. Фото: YouTube @olga_salkay

Чтобы приготовить маринад, необходимо к воде добавить сахар, соль, уксус 9%. Прикрываем крышкой до доводим до кипения.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаем маринад в банки с помидорами. Для того чтобы банка не треснула под дно банки нужно положить нож.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше банки нужно просто прикрыть крышками и поставить банки для стерилизации. После закипания помидоры стерилизуются в течение 10 минут.

Помидоры залиты маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

После стерилизации банки закручиваются крышками. Все готово!

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.