Помидоры, как в деревне — видео рецепт вкусной закуски

"Президентские помидоры" половинками: рецепт от закарпатской хозяйки
Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Для маринада вам понадобится:
- вода 3,5 литра;
- сахар 150 гр;
- соль 80 гр;
- уксус 9% 200 мл;
- зелень петрушки;
- черный перец горошком;
- лавровый лист;
- помидоры;
- лук.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть помидоры. Для этого рецепта подойдут любые помидоры.
На дно банки укладываем укроп, кольцо лука и лавровый лист. Специи можете класть по своему вкусу.
Помидор разрезаем на половину и закладываем в банке. Между помидорами кладите по колечку лука. Сверху можно добавить молотый черный перец.
Чтобы приготовить маринад, необходимо к воде добавить сахар, соль, уксус 9%. Прикрываем крышкой до доводим до кипения.
Заливаем маринад в банки с помидорами. Для того чтобы банка не треснула под дно банки нужно положить нож.
Дальше банки нужно просто прикрыть крышками и поставить банки для стерилизации. После закипания помидоры стерилизуются в течение 10 минут.
После стерилизации банки закручиваются крышками. Все готово!
Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.