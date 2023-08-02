Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow "Президентские помидоры" половинками: рецепт от закарпатской хозяйки arrow

"Президентские помидоры" половинками: рецепт от закарпатской хозяйки

2 августа 2023 06:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Помидоры, как в деревне — видео рецепт вкусной закуски
Президентские помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный рецепт помидоров, который будет радовать вас каждый раз. Готовится просто, а подойдет даже на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Читайте также:

Для маринада вам понадобится:

  • вода 3,5 литра;
  • сахар 150 гр;
  • соль 80 гр;
  • уксус 9% 200 мл;
  • зелень петрушки;
  • черный перец горошком;
  • лавровый лист;
  • помидоры;
  • лук.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры. Для этого рецепта подойдут любые помидоры.

null
Чистые помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки укладываем укроп, кольцо лука и лавровый лист. Специи можете класть по своему вкусу.

null
Половинки помидоров. Фото: YouTube @olga_salkay

Помидор разрезаем на половину и закладываем в банке. Между помидорами кладите по колечку лука. Сверху можно добавить молотый черный перец.

null
Банки с укропом. Фото: YouTube @olga_salkay

Чтобы приготовить маринад, необходимо к воде добавить сахар, соль, уксус 9%. Прикрываем крышкой до доводим до кипения.

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаем маринад в банки с помидорами. Для того чтобы банка не треснула под дно банки нужно положить нож.

null
Помидоры в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше банки нужно просто прикрыть крышками и поставить банки для стерилизации. После закипания помидоры стерилизуются в течение 10 минут.

null
Помидоры залиты маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

После стерилизации банки закручиваются крышками. Все готово!

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз