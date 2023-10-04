Котлети, які повторить кожен — відео рецепт

Домашні котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Правильний рецепт домашніх котлет. Вони виходять дуже смачні та соковиті. Повторити цей рецепт зможе кожен, навіть якщо ви готуєте котлети вперше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

м'ясо 1 кг;

цибуля 1 шт.;

хліб чи батон 200 г;

молоко 250 мл;

вода 200 мл;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.

Хліб та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно перемолоти м'ясо, цибулю та хліб через м'ясорубку.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Фарш необхідно добре перемішати до однорідності.

Відбивання фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.

Форма котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години.

Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно сформувати котлети, обваляти їх в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.

Соковита котлета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, потрібно скласти котлети у форму для випікання та поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Або скласти в каструлю, налити трохи води та протушкувати на плиті 10 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.