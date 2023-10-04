Котлети, які повторить кожен — відео рецепт

Правильний рецепт домашніх соковитих котлет
Правильний рецепт домашніх котлет. Вони виходять дуже смачні та соковиті. Повторити цей рецепт зможе кожен, навіть якщо ви готуєте котлети вперше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м'ясо 1 кг;
- цибуля 1 шт.;
- хліб чи батон 200 г;
- молоко 250 мл;
- вода 200 мл;
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.
Потім необхідно перемолоти м'ясо, цибулю та хліб через м'ясорубку.
Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.
Фарш необхідно добре перемішати до однорідності.
Далі потрібно влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.
Потім потрібно поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години.
Потім потрібно сформувати котлети, обваляти їх в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.
Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, потрібно скласти котлети у форму для випікання та поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Або скласти в каструлю, налити трохи води та протушкувати на плиті 10 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.