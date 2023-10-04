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Правильний рецепт домашніх соковитих котлет

4 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Котлети, які повторить кожен — відео рецепт
Домашні котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Правильний рецепт домашніх котлет. Вони виходять дуже смачні та соковиті. Повторити цей рецепт зможе кожен, навіть якщо ви готуєте котлети вперше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо 1 кг;
  • цибуля 1 шт.;
  • хліб чи батон 200 г;
  • молоко 250 мл;
  • вода 200 мл;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.

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Хліб та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно перемолоти м'ясо, цибулю та хліб через м'ясорубку.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Фарш необхідно добре перемішати до однорідності.

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Відбивання фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.

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Форма котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години.

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Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно сформувати котлети, обваляти їх в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.

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Соковита котлета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, потрібно скласти котлети у форму для випікання та поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Або скласти в каструлю, налити трохи води та протушкувати на плиті 10 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.

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