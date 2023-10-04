Котлеты, которые повторит каждый.

Домашние котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Правильный рецепт домашних котлет. Они получаются очень вкусные и сочные. Повторить этот рецепт сможет каждый, даже если вы готовите котлеты впервые.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мясо 1 кг;

лук 1 шт.;

хлеб или батон 200 г;

молоко 250 мл;

вода 200 мл;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.

Хлеб и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо перемолоть мясо, лук и хлеб через мясорубку.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Фарш нужно хорошо перемешать до однородности.

Отбитие фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно влить по частям воду. Может потребоваться поменьше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.

Форма котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.

Котлеты на сковороде Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно сформировать котлеты, обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.

Сочная котлета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, нужно сложить котлеты в форму для выпечки и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и протушить на плите 10 минут.

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.