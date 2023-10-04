Котлеты, которые повторит каждый.

Правильный рецепт домашних сочных котлет
Правильный рецепт домашних котлет. Они получаются очень вкусные и сочные. Повторить этот рецепт сможет каждый, даже если вы готовите котлеты впервые.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо 1 кг;
- лук 1 шт.;
- хлеб или батон 200 г;
- молоко 250 мл;
- вода 200 мл;
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.
Затем необходимо перемолоть мясо, лук и хлеб через мясорубку.
Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
Фарш нужно хорошо перемешать до однородности.
Далее нужно влить по частям воду. Может потребоваться поменьше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.
Затем нужно поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.
Затем нужно сформировать котлеты, обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.
Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, нужно сложить котлеты в форму для выпечки и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и протушить на плите 10 минут.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.