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Правильный рецепт домашних сочных котлет

4 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Котлеты, которые повторит каждый.
Домашние котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Правильный рецепт домашних котлет. Они получаются очень вкусные и сочные. Повторить этот рецепт сможет каждый, даже если вы готовите котлеты впервые.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • мясо 1 кг;
  • лук 1 шт.;
  • хлеб или батон 200 г;
  • молоко 250 мл;
  • вода 200 мл;
  • соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.

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Хлеб и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо перемолоть мясо, лук и хлеб через мясорубку.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Фарш нужно хорошо перемешать до однородности.

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Отбитие фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно влить по частям воду. Может потребоваться поменьше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.

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Форма котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.

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Котлеты на сковороде Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно сформировать котлеты, обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.

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Сочная котлета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, нужно сложить котлеты в форму для выпечки и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и протушить на плите 10 минут.

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.

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