Салат з куркою та овочами, який підійде на вечерю — відео рецепт

Поживний салат на вечерю для тих, хто стежить за фігурою
Такий рецепт салату відмінно підійде для вечері. Він виходить поживним за рахунок курки та квасолі. Білки та клітковина відмінно вгамовують почуття голоду і не додадуть зайвих кілограмів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 1 варене куряче філе;
- 1 помідор;
- 1 перець;
- салат айсберг;
- 200 г червоної квасолі;
- 1,5 ст. йогурту чи сметани;
- 1 ч. л. гірчиці;
- 1 ч. л. оливкової олії.
Спосіб приготування
Для цього рецепту необхідно відварити куряче філе. Далі починаємо нарізати салат.
Беремо салат айсберг та нарізаємо його тонкою соломкою.
Далі нарізаємо варене та остигле куряче філе на тонкі шматочки. Відправляємо м'ясо до листя салату.
Нам знадобиться болгарський перець, який потрібно нарізати на соломкою або кубиками.
Далі нам знадобиться один помідор, який потрібно нарізати на маленькі кубики. Додаємо до салату.
Наприкінці додаємо 200 г консервованої квасолі. Все ретельно перемішати. На цьому етапі салат можна вже їсти, оскільки помідори та квасоля дають достатньо соку.
Але також можна приготувати соус. Для цього перемиваємо 1,5 столові ложки нежирного грецького йогурту, додаємо одну чайну ложку дижонської гірчиці і одну чайну ложку оливкової олії. Все ретельно перемішати та заправити салат.
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