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Поживний салат на вечерю для тих, хто стежить за фігурою

25 вересня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з куркою та овочами, який підійде на вечерю — відео рецепт
Поживний салат. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт салату відмінно підійде для вечері. Він виходить поживним за рахунок курки та квасолі. Білки та клітковина відмінно вгамовують почуття голоду і не додадуть зайвих кілограмів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • 1 варене куряче філе;
  • 1 помідор;
  • 1 перець;
  • салат айсберг;
  • 200 г червоної квасолі;
  • 1,5 ст. йогурту чи сметани;
  • 1 ч. л. гірчиці;
  • 1 ч. л. оливкової олії.

Спосіб приготування

Для цього рецепту необхідно відварити куряче філе. Далі починаємо нарізати салат.

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Салат та овочі. Фото: YouTube @ OlyaPins

Беремо салат айсберг та нарізаємо його тонкою соломкою.

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Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі нарізаємо варене та остигле куряче філе на тонкі шматочки. Відправляємо м'ясо до листя салату.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @ OlyaPins

Нам знадобиться болгарський перець, який потрібно нарізати на соломкою або кубиками.

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Додавання помідорів. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі нам знадобиться один помідор, який потрібно нарізати на маленькі кубики. Додаємо до салату.

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Червона квасоля. Фото: YouTube @ OlyaPins

Наприкінці додаємо 200 г консервованої квасолі. Все ретельно перемішати. На цьому етапі салат можна вже їсти, оскільки помідори та квасоля дають достатньо соку.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @ OlyaPins

Але також можна приготувати соус. Для цього перемиваємо 1,5 столові ложки нежирного грецького йогурту, додаємо одну чайну ложку дижонської гірчиці і одну чайну ложку оливкової олії. Все ретельно перемішати та заправити салат.

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Готовий салат. Фото: YouTube @ OlyaPins

Раніше ми писали про рецепт здорового харчування соковитих котлет, що готуються дуже швидко.

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