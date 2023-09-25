Салат с курицей и овощами, который подойдет на ужин — видео рецепт

Питательный салат. Фото: YouTube @OlyaPins

Такой рецепт салата отлично подойдет для ужина. Он получается питательным за счет курицы и фасоли. Белки и клетчатка отлично утоляют чувство голода и не добавят лишних килограммов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

1 вареное куриное филе;

1 помидор;

1 перец;

салат айсберг;

200 г красной фасоли;

1,5 ст.л. йогурта или сметаны;

1 ч.л. горчицы;

1 ч.л. оливкового масла.

Способ приготовления

Для этого рецепта необходимо отварить куриное филе. Далее начинаем нарезать салат.

Салат и овощи. Фото: YouTube @OlyaPins

Берем салат айсберг и нарезаем его тонкой соломкой.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем вареное и остывшее куриное филе на тонкие кусочки. Отправляем мясо к листьям салата.

Сладкий перец. Фото: YouTube @OlyaPins

Нам понадобится болгарский перец, который необходимо нарезать на соломкой или кубиками.

Добавление помидоров. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нам понадобится один помидор, который необходимо нарезать на мелкие кубики. Добавляем к салату.

Красная фасоль. Фото: YouTube @OlyaPins

В конце добавляем 200 граммов консервированной фасоли. Все тщательно перемешать. На этом этапе салат можно уже есть, поскольку помидоры и фасоль дают достаточно сока.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @OlyaPins

Но также можно приготовить соус. Для этого перем 1,5 столовые ложки нежирного греческого йогурта, добавляем одну чайную ложку дижонской горчицы и одну чайную ложку оливкового масла. Все тщательно перемешать и заправить салат.

Готовый салат. Фото: YouTube @OlyaPins

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