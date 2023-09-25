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Питательный салат на ужин для тех, кто следит за фигурой

25 сентября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с курицей и овощами, который подойдет на ужин — видео рецепт
Питательный салат. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт салата отлично подойдет для ужина. Он получается питательным за счет курицы и фасоли. Белки и клетчатка отлично утоляют чувство голода и не добавят лишних килограммов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 1 вареное куриное филе;
  • 1 помидор;
  • 1 перец;
  • салат айсберг;
  • 200 г красной фасоли;
  • 1,5 ст.л. йогурта или сметаны;
  • 1 ч.л. горчицы;
  • 1 ч.л. оливкового масла.

Способ приготовления

Для этого рецепта необходимо отварить куриное филе. Далее начинаем нарезать салат. 

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Салат и овощи. Фото: YouTube @OlyaPins

Берем салат айсберг и нарезаем его тонкой соломкой. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем вареное и остывшее куриное филе на тонкие кусочки. Отправляем мясо к листьям салата. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @OlyaPins

Нам понадобится болгарский перец, который необходимо нарезать на соломкой или кубиками. 

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Добавление помидоров. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нам понадобится один помидор, который необходимо нарезать на мелкие кубики. Добавляем к салату. 

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Красная фасоль. Фото: YouTube @OlyaPins

В конце добавляем 200 граммов консервированной фасоли. Все тщательно перемешать. На этом этапе салат можно уже есть, поскольку помидоры и фасоль дают достаточно сока. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @OlyaPins

Но также можно приготовить соус. Для этого перем 1,5 столовые ложки нежирного греческого йогурта, добавляем одну чайную ложку дижонской горчицы и одну чайную ложку оливкового масла. Все тщательно перемешать и заправить салат.

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Готовый салат. Фото: YouTube @OlyaPins

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