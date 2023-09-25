Салат с курицей и овощами, который подойдет на ужин — видео рецепт

Питательный салат на ужин для тех, кто следит за фигурой
Такой рецепт салата отлично подойдет для ужина. Он получается питательным за счет курицы и фасоли. Белки и клетчатка отлично утоляют чувство голода и не добавят лишних килограммов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 1 вареное куриное филе;
- 1 помидор;
- 1 перец;
- салат айсберг;
- 200 г красной фасоли;
- 1,5 ст.л. йогурта или сметаны;
- 1 ч.л. горчицы;
- 1 ч.л. оливкового масла.
Способ приготовления
Для этого рецепта необходимо отварить куриное филе. Далее начинаем нарезать салат.
Берем салат айсберг и нарезаем его тонкой соломкой.
Далее нарезаем вареное и остывшее куриное филе на тонкие кусочки. Отправляем мясо к листьям салата.
Нам понадобится болгарский перец, который необходимо нарезать на соломкой или кубиками.
Далее нам понадобится один помидор, который необходимо нарезать на мелкие кубики. Добавляем к салату.
В конце добавляем 200 граммов консервированной фасоли. Все тщательно перемешать. На этом этапе салат можно уже есть, поскольку помидоры и фасоль дают достаточно сока.
Но также можно приготовить соус. Для этого перем 1,5 столовые ложки нежирного греческого йогурта, добавляем одну чайную ложку дижонской горчицы и одну чайную ложку оливкового масла. Все тщательно перемешать и заправить салат.
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