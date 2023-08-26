Неперевершені помідори з хріном на зиму — відео рецепт

Помідори з хріном. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такі томати виходять не тільки ароматними та пікантними, а й мають у банках дуже незвичайний вигляд. Заготовки на зиму з помідорів — це чудовий гарнір до будь-якої страви, вони виручать вас, коли сезон свіжих овочів буде закінчено.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори 3,5 кг;

﻿перець солодкий 2 шт.;

﻿петрушка 150 г;

﻿корінь хріну 80 г;

﻿часник 70 г.

На 1-літрову банку:

﻿сіль 1 ч. л.;

﻿цукор 2 ст. л.;

﻿оцет 6% 2 ч. л.;

вода.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати часник, корінь хріну, петрушку та солодкий перець. Все це необхідно пропустити через м'ясорубку або подрібнити за допомогою блендера.

Хрон та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Начинка для помідорів готова. Її потрібно покласти на дно чистої банки.

Зелень та хрін. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім розрізаємо помідор навпіл та вкладаємо в банку.

Розрізаний помідор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На помідори вкладаємо ще один шар начинки та повторюємо те саме, поки наші банки не заповнюються.

Помідори в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В банки, наповнені помідорами, додаємо по столовій ложці солі, по дві столових ложки цукру та по дві чайні ложки яблучного оцету.

Стерилізація банок з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо холодною водою та накриваємо кришками.

Закатка банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки з помідорами потрібно простерилізувати протягом 8-10 хвилин з моменту закипання.

Помідори в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перевертаємо банки, залишаємо до повного охолодження та відправляємо для зберігання.

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