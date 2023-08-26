Неперевершені помідори з хріном на зиму — відео рецепт

Помідори з хріном на зиму: українська господиня рекомендує
Такі томати виходять не тільки ароматними та пікантними, а й мають у банках дуже незвичайний вигляд. Заготовки на зиму з помідорів — це чудовий гарнір до будь-якої страви, вони виручать вас, коли сезон свіжих овочів буде закінчено.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- помідори 3,5 кг;
- перець солодкий 2 шт.;
- петрушка 150 г;
- корінь хріну 80 г;
- часник 70 г.
На 1-літрову банку:
- сіль 1 ч. л.;
- цукор 2 ст. л.;
- оцет 6% 2 ч. л.;
- вода.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати часник, корінь хріну, петрушку та солодкий перець. Все це необхідно пропустити через м'ясорубку або подрібнити за допомогою блендера.
Начинка для помідорів готова. Її потрібно покласти на дно чистої банки.
Потім розрізаємо помідор навпіл та вкладаємо в банку.
На помідори вкладаємо ще один шар начинки та повторюємо те саме, поки наші банки не заповнюються.
В банки, наповнені помідорами, додаємо по столовій ложці солі, по дві столових ложки цукру та по дві чайні ложки яблучного оцету.
Заливаємо холодною водою та накриваємо кришками.
Банки з помідорами потрібно простерилізувати протягом 8-10 хвилин з моменту закипання.
Перевертаємо банки, залишаємо до повного охолодження та відправляємо для зберігання.
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