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Помідори з хріном на зиму: українська господиня рекомендує

26 серпня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Неперевершені помідори з хріном на зиму — відео рецепт
Помідори з хріном. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі томати виходять не тільки ароматними та пікантними, а й мають у банках дуже незвичайний вигляд. Заготовки на зиму з помідорів — це чудовий гарнір до будь-якої страви, вони виручать вас, коли сезон свіжих овочів буде закінчено. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • помідори 3,5 кг;
  • ﻿перець солодкий 2 шт.;
  • ﻿петрушка 150 г;
  • ﻿корінь хріну 80 г;
  • ﻿часник 70 г.

На 1-літрову банку:

  • ﻿сіль 1 ч. л.;
  • ﻿цукор 2 ст. л.;
  • ﻿оцет 6% 2 ч. л.;
  • вода. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати часник, корінь хріну, петрушку та солодкий перець. Все це необхідно пропустити через м'ясорубку або подрібнити за допомогою блендера. 

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Хрон та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Начинка для помідорів готова. Її потрібно покласти на дно чистої банки. 

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Зелень та хрін. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім розрізаємо помідор навпіл та вкладаємо в банку. 

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Розрізаний помідор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На помідори вкладаємо ще один шар начинки та повторюємо те саме, поки наші банки не заповнюються. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В банки, наповнені помідорами, додаємо по столовій ложці солі, по дві столових ложки цукру та по дві чайні ложки яблучного оцету. 

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Стерилізація банок з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо холодною водою та накриваємо кришками. 

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Закатка банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки з помідорами потрібно простерилізувати протягом 8-10 хвилин з моменту закипання. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перевертаємо банки, залишаємо до повного охолодження та відправляємо для зберігання. 

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. 

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