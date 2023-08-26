Непревзойденные помидоры с хреном на зиму — видео рецепт

Помидоры с хреном на зиму: украинская хозяйка рекомендует
Такие томаты получаются не только ароматными и пикантными, но и выглядят в банках очень необычно. Заготовки на зиму из помидоров — это отличный гарнир к любому блюду, они выручат вас, когда сезон свежих овощей будет окончен.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры 3,5 кг;
- перец сладкий 2 шт.;
- петрушка 150 г;
- корень хрена 80 г;
- чесник 70 г.
На 1-литровую банку:
- соль 1 ч. л.;
- сахар 2 ст. л.;
- уксус 6% 2 ч. л.;
- вода.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить чеснок, корень хрена, петрушку и сладкий перец. Все это нужно пропустить через мясорубку либо измельчить при помощи блендера.
Начинка для помидор готова. Ее нужно положить на дно чистой банки.
Затем разрезаем помидор пополам и вкладываем в банку.
На помидоры укладываем еще один слой начинки и повторяем то же, пока наши банки не заполняются.
В банки, наполненные помидорами, добавляем по столовой ложке соли, по две столовые ложки сахара и по две чайные ложки яблочного уксуса.
Заливаем холодной водой и накрываем крышками.
Банки с помидорами следует простерилизовать в течение 8-10 минут с момента закипания.
Переворачиваем банки, оставляем до полного охлаждения и отправляем на хранение.
Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.