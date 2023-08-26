Непревзойденные помидоры с хреном на зиму — видео рецепт

Помидоры с хреном. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такие томаты получаются не только ароматными и пикантными, но и выглядят в банках очень необычно. Заготовки на зиму из помидоров — это отличный гарнир к любому блюду, они выручат вас, когда сезон свежих овощей будет окончен.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

помидоры 3,5 кг;

﻿перец сладкий 2 шт.;

﻿петрушка 150 г;

﻿корень хрена 80 г;

﻿чесник 70 г.

На 1-литровую банку:

﻿соль 1 ч. л.;

﻿сахар 2 ст. л.;

﻿уксус 6% 2 ч. л.;

вода.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить чеснок, корень хрена, петрушку и сладкий перец. Все это нужно пропустить через мясорубку либо измельчить при помощи блендера.

Хрон и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Начинка для помидор готова. Ее нужно положить на дно чистой банки.

Зелень и хрен. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем разрезаем помидор пополам и вкладываем в банку.

Разрезанный помидор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На помидоры укладываем еще один слой начинки и повторяем то же, пока наши банки не заполняются.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В банки, наполненные помидорами, добавляем по столовой ложке соли, по две столовые ложки сахара и по две чайные ложки яблочного уксуса.

Стерилизация банок с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем холодной водой и накрываем крышками.

Закатка банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки с помидорами следует простерилизовать в течение 8-10 минут с момента закипания.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Переворачиваем банки, оставляем до полного охлаждения и отправляем на хранение.

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