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Помидоры с хреном на зиму: украинская хозяйка рекомендует

26 августа 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Непревзойденные помидоры с хреном на зиму — видео рецепт
Помидоры с хреном. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие томаты получаются не только ароматными и пикантными, но и выглядят в банках очень необычно. Заготовки на зиму из помидоров — это отличный гарнир к любому блюду, они выручат вас, когда сезон свежих овощей будет окончен.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • помидоры 3,5 кг;
  • ﻿перец сладкий 2 шт.;
  • ﻿петрушка 150 г;
  • ﻿корень хрена 80 г;
  • ﻿чесник 70 г.

На 1-литровую банку:

  • ﻿соль 1 ч. л.;
  • ﻿сахар 2 ст. л.;
  • ﻿уксус 6% 2 ч. л.;
  • вода.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить чеснок, корень хрена, петрушку и сладкий перец. Все это нужно пропустить через мясорубку либо измельчить при помощи блендера.

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Хрон и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Начинка для помидор готова. Ее нужно положить на дно чистой банки.

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Зелень и хрен. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем разрезаем помидор пополам и вкладываем в банку.

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Разрезанный помидор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На помидоры укладываем еще один слой начинки и повторяем то же, пока наши банки не заполняются.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В банки, наполненные помидорами, добавляем по столовой ложке соли, по две столовые ложки сахара и по две чайные ложки яблочного уксуса.

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Стерилизация банок с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем холодной водой и накрываем крышками.

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Закатка банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки с помидорами следует простерилизовать в течение 8-10 минут с момента закипания.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Переворачиваем банки, оставляем до полного охлаждения и отправляем на хранение.

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.

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