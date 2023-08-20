Помідори на зиму з смачним маринадом — відео рецепт

Помідори "Солоденькі" з ніжними травами на зиму за бабусиним рецептом
Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.
Вам знадобиться:
- помідори;
- петрушка;
- м'ята;
- базилік;
- селера;
- цибуля;
- гіркий червоний перець.
Для маринаду на 1 літр води знадобиться:
- 1 столова ложка солі з гіркою (30 г);
- 4 столова ложка цукру з гіркою (100 г);
- 50 мл оцту.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще вибрати помідори м'які. На дно банки викладаємо колечко цибулі, колечко гострого перцю.
Далі закладаємо гілку м'яти, селери та петрушки.
Далі беремо помідори та накладаємо їх в банки. Щоб помідори не полопались у банці, можна кожний помідор трохи проколоти зубочисткою.
Потім помідори потрібно залити крутим окропом та залишити на 15-20 хвилин. Помідори будемо заливати лише один раз.
Зливаємо воду з помідорів. З цієї води будемо варити маринад.
У воду додаємо 1 столову ложку солі (з розрахунком на 1 літр води). Також додаємо 4 столові ложки цукру. Після того, як маринад прокипить 3-5 хвилин, додаємо 50 мл оцту.
Далі заливаємо гарячим маринадом банки з помідорами.
Банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження.
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