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Помідори "Солоденькі" з ніжними травами на зиму за бабусиним рецептом

20 серпня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Помідори на зиму з смачним маринадом — відео рецепт
Помідори з травами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться: 

  • помідори;
  • петрушка;
  • м'ята;
  • базилік;
  • селера;
  • цибуля;
  • гіркий червоний перець.

Для маринаду на 1 літр води знадобиться: 

  • 1 столова ложка солі з гіркою (30 г);
  • 4 столова ложка цукру з гіркою (100 г); 
  • 50 мл оцту.

Спосіб приготування 

Для цього рецепту краще вибрати помідори м'які. На дно банки викладаємо колечко цибулі, колечко гострого перцю. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі закладаємо гілку м'яти, селери та петрушки. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо помідори та накладаємо їх в банки. Щоб помідори не полопались у банці, можна кожний помідор трохи проколоти зубочисткою. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім помідори потрібно залити крутим окропом та залишити на 15-20 хвилин. Помідори будемо заливати лише один раз. 

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Помідори з водою. Фото: YouTube @UkraineFood

Зливаємо воду з помідорів. З цієї води будемо варити маринад. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

У воду додаємо 1 столову ложку солі (з розрахунком на 1 літр води). Також додаємо 4 столові ложки цукру. Після того, як маринад прокипить 3-5 хвилин, додаємо 50 мл оцту. 

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Сіль, цукор та оцет. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі заливаємо гарячим маринадом банки з помідорами. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт грибного паштету по-закарпатськи на зиму. Такий паштет виходить дуже смачним. Він готується просто, а взимку радуватиме ваших рідних. Закуска з грибів буде доречною до святкового столу. 

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