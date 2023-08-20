Помідори на зиму з смачним маринадом — відео рецепт

Помідори з травами. Фото: google

Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори;

петрушка;

м'ята;

базилік;

селера;

цибуля;

гіркий червоний перець.

Для маринаду на 1 літр води знадобиться:

1 столова ложка солі з гіркою (30 г);

4 столова ложка цукру з гіркою (100 г);

50 мл оцту.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще вибрати помідори м'які. На дно банки викладаємо колечко цибулі, колечко гострого перцю.

Зелень в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі закладаємо гілку м'яти, селери та петрушки.

Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо помідори та накладаємо їх в банки. Щоб помідори не полопались у банці, можна кожний помідор трохи проколоти зубочисткою.

Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім помідори потрібно залити крутим окропом та залишити на 15-20 хвилин. Помідори будемо заливати лише один раз.

Помідори з водою. Фото: YouTube @UkraineFood

Зливаємо воду з помідорів. З цієї води будемо варити маринад.

Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

У воду додаємо 1 столову ложку солі (з розрахунком на 1 літр води). Також додаємо 4 столові ложки цукру. Після того, як маринад прокипить 3-5 хвилин, додаємо 50 мл оцту.

Сіль, цукор та оцет. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі заливаємо гарячим маринадом банки з помідорами.

Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт грибного паштету по-закарпатськи на зиму. Такий паштет виходить дуже смачним. Він готується просто, а взимку радуватиме ваших рідних. Закуска з грибів буде доречною до святкового столу.