Помидоры на зиму с вкусным маринадом — видео рецепт

Помидоры "Сладенькие" с нежными травами на зиму по рецепту бабушки
Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень нежные и подойдут к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня з кишені & справи домашні.
Вам понадобится:
- помидоры;
- петрушка;
- мята;
- базилик;
- сельдерей;
- лук;
- горький красный перец.
Для маринада на 1 литр воды понадобится:
- 1 столовая ложка соли с горкой (30 г);
- 4 столовая ложка сахара с горкой (100 г);
- 50 мл уксуса.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше выбрать помидоры мягкие. На дно банки выкладываем колечко лука и колечко острого перца.
Далее закладываем ветки мяты, сельдерея и петрушки.
Затем берем помидоры и накладываем их в банки. Чтобы помидоры не лопались в банке, можно каждый помидор немного проколоть зубочисткой.
Затем помидоры нужно залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут. Помидоры будем заливать всего один раз.
Сливаем воду из помидоров. Из этой воды будем варить маринад.
В воду добавляем 1 столовую ложку соли (с расчетом на 1 литр воды). Также добавляем 4 столовые ложки сахара. После того, как маринад прокипит 3-5 минут, добавляем 50 мл уксуса.
Затем заливаем горячим маринадом банки с помидорами.
Банки закрываем и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте грибного паштета по-закарпатски на зиму. Такой паштет выходит очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных. Закуска из грибов будет уместна к праздничному столу.