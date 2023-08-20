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Помидоры "Сладенькие" с нежными травами на зиму по рецепту бабушки

20 августа 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Помидоры на зиму с вкусным маринадом — видео рецепт
Помидоры с травами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень нежные и подойдут к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам понадобится:

  • помидоры;
  • петрушка;
  • мята;
  • базилик;
  • сельдерей;
  • лук;
  • горький красный перец.

Для маринада на 1 литр воды понадобится:

  • 1 столовая ложка соли с горкой (30 г);
  • 4 столовая ложка сахара с горкой (100 г);
  • 50 мл уксуса.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать помидоры мягкие. На дно банки выкладываем колечко лука и колечко острого перца.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее закладываем ветки мяты, сельдерея и петрушки.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем берем помидоры и накладываем их в банки. Чтобы помидоры не лопались в банке, можно каждый помидор немного проколоть зубочисткой.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем помидоры нужно залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут. Помидоры будем заливать всего один раз.

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Помидоры с водой. Фото: YouTube @UkraineFood

Сливаем воду из помидоров. Из этой воды будем варить маринад.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

В воду добавляем 1 столовую ложку соли (с расчетом на 1 литр воды). Также добавляем 4 столовые ложки сахара. После того, как маринад прокипит 3-5 минут, добавляем 50 мл уксуса.

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Соль, сахар и уксус. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем заливаем горячим маринадом банки с помидорами.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Банки закрываем и оставляем до полного охлаждения.

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