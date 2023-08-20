Помидоры на зиму с вкусным маринадом — видео рецепт

Помидоры с травами. Фото: google

Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень нежные и подойдут к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам понадобится:

помидоры;

петрушка;

мята;

базилик;

сельдерей;

лук;

горький красный перец.

Для маринада на 1 литр воды понадобится:

1 столовая ложка соли с горкой (30 г);

4 столовая ложка сахара с горкой (100 г);

50 мл уксуса.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать помидоры мягкие. На дно банки выкладываем колечко лука и колечко острого перца.

Зелень в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее закладываем ветки мяты, сельдерея и петрушки.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем берем помидоры и накладываем их в банки. Чтобы помидоры не лопались в банке, можно каждый помидор немного проколоть зубочисткой.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем помидоры нужно залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут. Помидоры будем заливать всего один раз.

Помидоры с водой. Фото: YouTube @UkraineFood

Сливаем воду из помидоров. Из этой воды будем варить маринад.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

В воду добавляем 1 столовую ложку соли (с расчетом на 1 литр воды). Также добавляем 4 столовые ложки сахара. После того, как маринад прокипит 3-5 минут, добавляем 50 мл уксуса.

Соль, сахар и уксус. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем заливаем горячим маринадом банки с помидорами.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Банки закрываем и оставляем до полного охлаждения.

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