Консервація чищених помідорів вдома — відео рецепт

Помідори в власному соку. Фото: google

Як зберегти смак літа до самої зими — законсервувати томати пелаті у власному соку. Ми звикли купувати такі томати у магазині, але виявилося, що приготувати томати пелаті вдома дуже легко. Далі можна додавати їх у пасту чи інші страви, зробивши ароматний смачний соус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

2,5 кг стиглих томатів сливка;

1-2 ч. л. солі.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще брати томати сорту "сливка". Нам потрібні тверді не пошкоджені плоди томатів. З однієї частини помідорів ми будемо робити томатний сік, а з іншої частини знімати шкірку та консервувавати в томаті.

Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Для того, щоб зняти шкірку з томатів потрібно зробити надрізи хрест на хрест та помістити в окріп на кілька секунд. Шкірка з томатів дуже легко зійде.

Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

З нарізаних помідорів потрібно зробити сік, поставити на плиту та довести до кипіння.

Томатний сік. Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Складаємо томати в стерилізовані банку та заливаємо гарячим томатним соком.

Помідори в банці. Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Закриваємо банки кришками та залишаємо до охолодження.

Помідори в томаті. Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

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