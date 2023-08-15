Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Помідори "Пелаті" в власному соку на зиму arrow

Помідори "Пелаті" в власному соку на зиму

15 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Консервація чищених помідорів вдома — відео рецепт
Помідори в власному соку. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Як зберегти смак літа до самої зими — законсервувати томати пелаті у власному соку. Ми звикли купувати такі томати у магазині, але виявилося, що приготувати томати пелаті вдома дуже легко. Далі можна додавати їх у пасту чи інші страви, зробивши ароматний смачний соус. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 2,5 кг стиглих томатів сливка;
  • 1-2 ч. л. солі.

Спосіб приготування 

Для цього рецепту краще брати томати сорту "сливка". Нам потрібні тверді не пошкоджені плоди томатів. З однієї частини помідорів ми будемо робити томатний сік, а з іншої частини знімати шкірку та консервувавати в томаті. 

null
Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Для того, щоб зняти шкірку з томатів потрібно зробити надрізи хрест на хрест та помістити в окріп на кілька секунд. Шкірка з томатів дуже легко зійде. 

null
Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

З нарізаних помідорів потрібно зробити сік, поставити на плиту та довести до кипіння. 

null
Томатний сік. Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Складаємо томати в стерилізовані банку та заливаємо гарячим томатним соком. 

null
Помідори в банці. Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Закриваємо банки кришками та залишаємо до охолодження. 

null
Помідори в томаті. Підготовка помідорів. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз