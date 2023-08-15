Консервація чищених помідорів вдома — відео рецепт

Помідори "Пелаті" в власному соку на зиму
Як зберегти смак літа до самої зими — законсервувати томати пелаті у власному соку. Ми звикли купувати такі томати у магазині, але виявилося, що приготувати томати пелаті вдома дуже легко. Далі можна додавати їх у пасту чи інші страви, зробивши ароматний смачний соус.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 2,5 кг стиглих томатів сливка;
- 1-2 ч. л. солі.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще брати томати сорту "сливка". Нам потрібні тверді не пошкоджені плоди томатів. З однієї частини помідорів ми будемо робити томатний сік, а з іншої частини знімати шкірку та консервувавати в томаті.
Для того, щоб зняти шкірку з томатів потрібно зробити надрізи хрест на хрест та помістити в окріп на кілька секунд. Шкірка з томатів дуже легко зійде.
З нарізаних помідорів потрібно зробити сік, поставити на плиту та довести до кипіння.
Складаємо томати в стерилізовані банку та заливаємо гарячим томатним соком.
Закриваємо банки кришками та залишаємо до охолодження.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.