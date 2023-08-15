Консервация чистых помидоров дома — видео рецепт

Помидоры "Пелати" в собственном соку на зиму
Как сохранить вкус лета до самой зимы — законсервировать помидоры пелати в собственном соку. Мы привыкли покупать такие томаты в магазине, но оказалось, что приготовить помидоры пелати дома очень легко. Далее можно добавлять их в пасту или другие блюда, сделав ароматный вкусный соус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 2,5 кг спелых томатов сливка;
- 1-2 ч. л. соли.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше брать помидоры сорта "сливка". Нам нужны жесткие не поврежденные плоды томатов. С одной части помидоров мы будем делать томатный сок, а с другой части снимать шкурку и консервировать в томате.
Для того чтобы снять кожицу с томатов нужно сделать надрезы крест на крест и поместить в кипяток на несколько секунд. Кожица из томатов очень легко сойдет.
Из нарезанных помидор нужно сделать сок, поставить на плиту и довести до кипения.
Складываем томаты в стерилизованную банку и заливаем горячим томатным соком.
Закрываем банки крышками и оставляем до охлаждения.
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