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Помидоры "Пелати" в собственном соку на зиму

15 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Консервация чистых помидоров дома — видео рецепт
Помидоры в собственном соке. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Как сохранить вкус лета до самой зимы — законсервировать помидоры пелати в собственном соку. Мы привыкли покупать такие томаты в магазине, но оказалось, что приготовить помидоры пелати дома очень легко. Далее можно добавлять их в пасту или другие блюда, сделав ароматный вкусный соус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 2,5 кг спелых томатов сливка;
  • 1-2 ч. л. соли.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше брать помидоры сорта "сливка". Нам нужны жесткие не поврежденные плоды томатов. С одной части помидоров мы будем делать томатный сок, а с другой части снимать шкурку и консервировать в томате.

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Подготовка помидоров. Фото: YouTube @klopotenko

Для того чтобы снять кожицу с томатов нужно сделать надрезы крест на крест и поместить в кипяток на несколько секунд. Кожица из томатов очень легко сойдет.

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Подготовка помидоров. Фото: YouTube @klopotenko

Из нарезанных помидор нужно сделать сок, поставить на плиту и довести до кипения.

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Томатный сок. Подготовка помидоров. Фото: YouTube @klopotenko

Складываем томаты в стерилизованную банку и заливаем горячим томатным соком.

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Помидоры в банке. Подготовка помидоров. Фото: YouTube @klopotenko

Закрываем банки крышками и оставляем до охлаждения.

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Помидоры в томате. Подготовка помидоров. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.

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