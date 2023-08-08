Розсипчастий плов у банці без автоклаву — відео рецепт

Плов у банці на зиму: будьте готові до обмеження електроенергії
Соковитий плов із свинини та рису добре зберігається у банках довгий час, тому це чудова заготівля для всієї родини. Приготування плову з м'ясом у каструлі зовсім не складне, але така ситна страва виручить вас у будь-якій ситуації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- м'ясо 2 кг;
- рис 1 кг;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- приправа до плову 15 г;
- сіль 40 г;
- перець за смаком;
- жир 50 г;
- перець горошком.
Спосіб приготування
Спочатку беремо м'ясо. В цьому рецепті використовується свинина, але ви можете обирати м'ясо за своїм смаком. Нарізаємо кубиками.
М'ясо викладаємо на розігріту сковорідку та смажимо на високому вогні до золотистого кольору. Потрібно, щоб вся рідина випарувалася.
Паралельно готуємо засмажку, беремо смалець або олію, смажимо цибулю та моркву до золотистого кольору.
Смажене м'ясо кладемо в тарілку, додаємо засмажку.
Поки все гаряче додаємо спеції до плову та сіль.
Вимитий пропаренный рис додаємо в м'ясо та засмажку. Краще обирати довгий або пропарений рис.
Далі все потрібно ретельно перемішати та почати розкладати плов по банках. На дно кожної банки кладемо перець горошком.
Банку не потрібно наповнювати повністю, потрібно, щоб рис з м'ясом був трохи більше половини. Це потрібно для того, тому що рис потім збільшиться.
В кожну банку додаємо воду. Все викладаємо в каструлю для стерилізації.
Потрібно все довести до кипіння, Краще використовувати для цього рецепта євро кришки, щоб можна було закатати банки та при стерилізації повністю покрити їх водою.
Після закипання варимо все три години та залишаємо до повного охолодження.
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