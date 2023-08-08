Розсипчастий плов у банці без автоклаву — відео рецепт

Плов у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соковитий плов із свинини та рису добре зберігається у банках довгий час, тому це чудова заготівля для всієї родини. Приготування плову з м'ясом у каструлі зовсім не складне, але така ситна страва виручить вас у будь-якій ситуації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

м'ясо 2 кг;

рис 1 кг;

цибуля 500 г;

морква 500 г;

приправа до плову 15 г;

сіль 40 г;

перець за смаком;

жир 50 г;

перець горошком.

Спосіб приготування

Спочатку беремо м'ясо. В цьому рецепті використовується свинина, але ви можете обирати м'ясо за своїм смаком. Нарізаємо кубиками.

М'ясо для плову. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

М'ясо викладаємо на розігріту сковорідку та смажимо на високому вогні до золотистого кольору. Потрібно, щоб вся рідина випарувалася.

Смажене м'ясо Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Паралельно готуємо засмажку, беремо смалець або олію, смажимо цибулю та моркву до золотистого кольору.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Смажене м'ясо кладемо в тарілку, додаємо засмажку.

Додавання рису. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки все гаряче додаємо спеції до плову та сіль.

Суміш для плову. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вимитий пропаренный рис додаємо в м'ясо та засмажку. Краще обирати довгий або пропарений рис.

Плов в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі все потрібно ретельно перемішати та почати розкладати плов по банках. На дно кожної банки кладемо перець горошком.

Плов в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банку не потрібно наповнювати повністю, потрібно, щоб рис з м'ясом був трохи більше половини. Це потрібно для того, тому що рис потім збільшиться.

Стерилізація банок з пловом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кожну банку додаємо воду. Все викладаємо в каструлю для стерилізації.

Готовий плов з банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потрібно все довести до кипіння, Краще використовувати для цього рецепта євро кришки, щоб можна було закатати банки та при стерилізації повністю покрити їх водою.

Після закипання варимо все три години та залишаємо до повного охолодження.

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