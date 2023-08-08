Рассыпчатый плов в банке без автоклава — видео рецепт

Плов в банке на зиму: будьте готовы к ограничению электроэнергии
Сочный плов из свинины и риса хорошо хранится в банках долгое время, поэтому это отличная заготовка для всей семьи. Приготовление плова с мясом в кастрюле совсем не сложно, но такое сытное блюдо выручит вас в любой ситуации.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- мясо 2 кг;
- рис 1 кг;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- приправа к плову 15 г;
- соль 40 г;
- перец по вкусу;
- жир 50 г;
- перец горошком.
Способ приготовления
Сначала берем мясо. В этом рецепте используется свинина, но вы можете выбирать мясо по своему вкусу. Нарезаем кубиками.
Мясо выкладываем на разогретую сковороду и жарим на высоком огне до золотистого цвета. Необходимо, чтобы вся жидкость испарилась.
Параллельно готовим зажарку, берем смалец или масло, жарим лук и морковь до золотистого цвета.
Жареное мясо кладем в тарелку, добавляем зажарку.
Пока вся масса горячая добавляем специи и соль.
Вымытый пропаренный рис добавляем в мясо и зажарку. Лучше выбирать длинный или пропаренный рис.
Далее все нужно тщательно перемешать и начать раскладывать плов по банкам. На дно каждой банки кладем перец горошком.
Банку не нужно наполнять полностью, нужно, чтобы рис с мясом занимал банку чуть больше половины. Свободное место нужно для риса, который потом увеличится в размере.
В каждую банку добавляем воду. Все выкладываем в кастрюлю для стерилизации.
Нужно все довести до кипения, лучше использовать для этого рецепта евро крышки, чтобы можно было закатать банки и при стерилизации полностью покрыть их водой.
После закипания варим все три часа и оставляем до полного охлаждения.
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