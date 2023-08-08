Рассыпчатый плов в банке без автоклава — видео рецепт

Плов в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сочный плов из свинины и риса хорошо хранится в банках долгое время, поэтому это отличная заготовка для всей семьи. Приготовление плова с мясом в кастрюле совсем не сложно, но такое сытное блюдо выручит вас в любой ситуации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо 2 кг;

рис 1 кг;

лук 500 г;

морковь 500 г;

приправа к плову 15 г;

соль 40 г;

перец по вкусу;

жир 50 г;

перец горошком.

Способ приготовления

Сначала берем мясо. В этом рецепте используется свинина, но вы можете выбирать мясо по своему вкусу. Нарезаем кубиками.

Мясо для плова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мясо выкладываем на разогретую сковороду и жарим на высоком огне до золотистого цвета. Необходимо, чтобы вся жидкость испарилась.

Жареное мясо Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Параллельно готовим зажарку, берем смалец или масло, жарим лук и морковь до золотистого цвета.

Лук и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Жареное мясо кладем в тарелку, добавляем зажарку.

Добавление риса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока вся масса горячая добавляем специи и соль.

Смесь для плова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вымытый пропаренный рис добавляем в мясо и зажарку. Лучше выбирать длинный или пропаренный рис.

Плов в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее все нужно тщательно перемешать и начать раскладывать плов по банкам. На дно каждой банки кладем перец горошком.

Плов в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банку не нужно наполнять полностью, нужно, чтобы рис с мясом занимал банку чуть больше половины. Свободное место нужно для риса, который потом увеличится в размере.

Стерилизация банок с пловом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку добавляем воду. Все выкладываем в кастрюлю для стерилизации.

Готовый плов с банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нужно все довести до кипения, лучше использовать для этого рецепта евро крышки, чтобы можно было закатать банки и при стерилизации полностью покрыть их водой.

После закипания варим все три часа и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте заливного пирога из капусты. Это очень удачный рецепт пирога с капустой из простейших ингредиентов, готовится быстро — нужно просто все смешать. Всегда хорошо удается, получается мягкий, сочный, ароматный.