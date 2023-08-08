Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Плов в банке на зиму: будьте готовы к ограничению электроэнергии arrow

Плов в банке на зиму: будьте готовы к ограничению электроэнергии

8 августа 2023 21:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рассыпчатый плов в банке без автоклава — видео рецепт
Плов в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сочный плов из свинины и риса хорошо хранится в банках долгое время, поэтому это отличная заготовка для всей семьи. Приготовление плова с мясом в кастрюле совсем не сложно, но такое сытное блюдо выручит вас в любой ситуации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мясо 2 кг;
  • рис 1 кг;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • приправа к плову 15 г;
  • соль 40 г;
  • перец по вкусу;
  • жир 50 г;
  • перец горошком.

Способ приготовления

Сначала берем мясо. В этом рецепте используется свинина, но вы можете выбирать мясо по своему вкусу. Нарезаем кубиками.

null
Мясо для плова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мясо выкладываем на разогретую сковороду и жарим на высоком огне до золотистого цвета. Необходимо, чтобы вся жидкость испарилась.

null
Жареное мясо Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Параллельно готовим зажарку, берем смалец или масло, жарим лук и морковь до золотистого цвета.

null
Лук и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Жареное мясо кладем в тарелку, добавляем зажарку.

null
Добавление риса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока вся масса горячая добавляем специи и соль.

null
Смесь для плова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вымытый пропаренный рис добавляем в мясо и зажарку. Лучше выбирать длинный или пропаренный рис.

null
Плов в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее все нужно тщательно перемешать и начать раскладывать плов по банкам. На дно каждой банки кладем перец горошком.

null
Плов в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банку не нужно наполнять полностью, нужно, чтобы рис с мясом занимал банку чуть больше половины. Свободное место нужно для риса, который потом увеличится в размере. 

null
Стерилизация банок с пловом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку добавляем воду. Все выкладываем в кастрюлю для стерилизации.

null
Готовый плов с банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нужно все довести до кипения, лучше использовать для этого рецепта евро крышки, чтобы можно было закатать банки и при стерилизации полностью покрыть их водой.

После закипания варим все три часа и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте заливного пирога из капусты. Это очень удачный рецепт пирога с капустой из простейших ингредиентов, готовится быстро — нужно просто все смешать. Всегда хорошо удается, получается мягкий, сочный, ароматный.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз