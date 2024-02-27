Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Пиво корисне для кісток, серця, мозку та нирок — нове дослідження arrow

Пиво корисне для кісток, серця, мозку та нирок — нове дослідження

27 лютого 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Чим пиво може бути корисним для здоров&#39;я
Чоловіки з пивом. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Коли йдеться про те, щоб насолодитися холодним пивом, головне — дотримуватися помірності. Але чи знаєте ви, що цей популярний напій також може принести користь здоров'ю.

Про це повідомили Pulse.com.

Саме так, пиво, якщо його вживати відповідально, може бути не лише освіжаючим напоєм. Давайте дізнаємося, чим пиво може бути корисним для вашого здоров'я.

1. Здоров'я серця

Дослідження показують, що помірне споживання пива може сприятливо впливати на здоров'я серця. Алкоголь та деякі сполуки у пиві, наприклад флавоноїди, можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань за рахунок покращення кровообігу та зменшення запалення.

2. Зміцнення кісток

Пиво містить харчовий кремній, який необхідний для здоров'я та розвитку кісток. Помірне споживання пива може сприяти зміцненню кісток, потенційно знижуючи ризик розвитку остеопорозу.

null
Пиво у келихах. Фото: Freepik

3. Зміцнення здоров'я мозку

Хочете вірте, хочете ні, але пиво може бути корисним для вашого мозку. Дослідження показали, що помірне вживання пива може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших когнітивних розладів завдяки вмісту кремнію, що допомагає захистити мозок від впливу алюмінію в організмі.

4. Користь для нирок

Пиво може бути корисним і для нирок. Одне дослідження показало, що вживання пива пов'язане зі зниженням ризику утворення каменів у нирках.

Вважається, що високий вміст води та сечогінний ефект пива допомагають запобігти утворенню каменів у нирках.

null
Пиво у келиху. Фото: Freepik

5. Бореться із захворюваннями ясен

Ось привід посміхнутися: пиво може бути корисним для зубів. З'єднання, що містяться в хмелі, ключовому інгредієнті пива, мають антибактеріальні властивості, які можуть боротися з деякими бактеріями, що викликають карієс і захворювання ясен.

Хоча ці корисні властивості є плюсом, важливо пам'ятати, що головне це помірність. Надмірне вживання алкоголю може призвести до негативних наслідків здоров'я.

Так що насолоджуйтесь пивом, але не перевищуйте розумних меж, щоб отримати максимум користі з цих дивовижних переваг.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що курячі яйця зіпсувалися і скільки вони зберігаються в готовому вигляді.

Також ми писали скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику.

алкоголь
їжа
здоров'я
пиво
вчені
дослідження

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Актуальне по темі