Чоловіки з пивом. Фото: Freepik

Коли йдеться про те, щоб насолодитися холодним пивом, головне — дотримуватися помірності. Але чи знаєте ви, що цей популярний напій також може принести користь здоров'ю.

Про це повідомили Pulse.com.

Саме так, пиво, якщо його вживати відповідально, може бути не лише освіжаючим напоєм. Давайте дізнаємося, чим пиво може бути корисним для вашого здоров'я.

1. Здоров'я серця

Дослідження показують, що помірне споживання пива може сприятливо впливати на здоров'я серця. Алкоголь та деякі сполуки у пиві, наприклад флавоноїди, можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань за рахунок покращення кровообігу та зменшення запалення.

2. Зміцнення кісток

Пиво містить харчовий кремній, який необхідний для здоров'я та розвитку кісток. Помірне споживання пива може сприяти зміцненню кісток, потенційно знижуючи ризик розвитку остеопорозу.

Пиво у келихах. Фото: Freepik

3. Зміцнення здоров'я мозку

Хочете вірте, хочете ні, але пиво може бути корисним для вашого мозку. Дослідження показали, що помірне вживання пива може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших когнітивних розладів завдяки вмісту кремнію, що допомагає захистити мозок від впливу алюмінію в організмі.

4. Користь для нирок

Пиво може бути корисним і для нирок. Одне дослідження показало, що вживання пива пов'язане зі зниженням ризику утворення каменів у нирках.

Вважається, що високий вміст води та сечогінний ефект пива допомагають запобігти утворенню каменів у нирках.

Пиво у келиху. Фото: Freepik

5. Бореться із захворюваннями ясен

Ось привід посміхнутися: пиво може бути корисним для зубів. З'єднання, що містяться в хмелі, ключовому інгредієнті пива, мають антибактеріальні властивості, які можуть боротися з деякими бактеріями, що викликають карієс і захворювання ясен.

Хоча ці корисні властивості є плюсом, важливо пам'ятати, що головне це помірність. Надмірне вживання алкоголю може призвести до негативних наслідків здоров'я.

Так що насолоджуйтесь пивом, але не перевищуйте розумних меж, щоб отримати максимум користі з цих дивовижних переваг.

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