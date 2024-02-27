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Пиво полезно для костей, сердца, мозга и почек — новое исследование

27 февраля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Чем пиво может быть полезно для здоровья
Мужчины с пивом. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Когда речь идет о том, чтобы насладиться холодным пивом, главное — соблюдать умеренность. Но знаете ли вы, что этот популярный напиток также может принести пользу здоровью. 

Об этом сообщили Pulse.com.

Именно так, пиво, если его употреблять ответственно, может быть не только освежающим напитком. Давайте узнаем, чем пиво может быть полезно для вашего здоровья.

1. Здоровье сердца

Исследования показывают, что умеренное потребление пива может благотворно влиять на здоровье сердца. Алкоголь и некоторые соединения в пиве, например флавоноиды, могут помочь снизить риск сердечных заболеваний за счет улучшения кровообращения и уменьшения воспаления.

2. Укрепление костей

Пиво содержит пищевой кремний, который необходим для здоровья и развития костей. Умеренное потребление пива может способствовать укреплению костей, потенциально снижая риск развития остеопороза.

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Пиво в бокалах. Фото: Freepik

3. Укрепление здоровья мозга

Хотите верьте, хотите нет, но пиво может быть полезно для вашего мозга. Исследования показали, что умеренное употребление пива может снизить риск развития болезни Альцгеймера и других когнитивных расстройств благодаря содержанию кремния, который помогает защитить мозг от воздействия алюминия в организме.

4. Польза для почек

Пиво может быть полезно и для почек. Одно из исследований показало, что употребление пива связано со снижением риска образования камней в почках.

Считается, что высокое содержание воды и мочегонный эффект пива помогают предотвратить образование камней в почках.

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Пиво в бокале. Фото: Freepik

5. Борется с заболеваниями десен

Вот повод улыбнуться: пиво может быть полезным для ваших зубов. Соединения, содержащиеся в хмеле, ключевом ингредиенте пива, обладают антибактериальными свойствами, которые могут бороться с некоторыми бактериями, вызывающими кариес и заболевания десен.

Хотя эти полезные свойства являются плюсом, важно помнить, что главное — это умеренность. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья.

Так что наслаждайтесь пивом, но не превышайте разумных пределов, чтобы извлечь максимум пользы из этих удивительных преимуществ.

Ранее мы писали, как понять, что куриные яйца испортились, и сколько они хранятся в готовом виде. 

Также мы писали, сколько времени можно хранить сырое куриное филе в холодильнике. 

алкоголь
еда
здоровье
пиво
ученые
исследование

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