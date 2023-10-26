Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Пиріг до чаю за п'ять хвилин із інгредієнтів, які завжди є у холодильнику arrow

Пиріг до чаю за п'ять хвилин із інгредієнтів, які завжди є у холодильнику

26 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже ніжний і смачний пиріг — відео рецепт
Яблука та борошно. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей пиріг готується за 5 хвилин. Коли немає часу, необхідно все змішати і просто поставити в духовку. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 4 середні яблука;
  • вершкове масло 300 г;
  • цукор 300 г;
  • змішати олію із цукром;
  • 4 яйця;
  • борошно 3 чашки + 2 столові ложки (400 г);
  • ванільний цукор;
  • 1,5 чайної ложки розпушувача;
  • скибочки мигдалю.

Спосіб приготування

Спочатку беремо 4 середні яблука. Очищати від шкірки їх не потрібно, просто розрізаємо на скибочки.

null
Скибочки яблук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер беремо вершкове масло та нарізаємо його на шматочки. Відправляємо в глибоку ємність і додаємо склянку цукру.

null
Вершкове масло. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Олію та цукор потрібно добре перемішати за допомогою блендера. Далі вершкову масу додаємо курячі яйця і збиваємо міксером.

null
Олія та цукор. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер у ємність з олією та яйцями висипаємо борошно, додаємо розпушувач та ванільний цукор.

null
Додавання борошна. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В отриману масу додаємо яблука і ретельно перемішуємо.

null
Додавання яблук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Викладаємо тісто у форму для випікання. Зверху посипаємо пластівцями з мигдалю.

null
Тісто з яблуками. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікаємо при температурі 180 градусів упродовж 30 хвилин.

null
Готовий пиріг. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали рецепт простого пирога з яблуками замість шарлотки, для якого знадобиться лише три склянки інгредієнтів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі