Дуже ніжний і смачний пиріг — відео рецепт

Яблука та борошно. Фото: Freepik

Цей пиріг готується за 5 хвилин. Коли немає часу, необхідно все змішати і просто поставити в духовку. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

4 середні яблука;

вершкове масло 300 г;

цукор 300 г;

змішати олію із цукром;

4 яйця;

борошно 3 чашки + 2 столові ложки (400 г);

ванільний цукор;

1,5 чайної ложки розпушувача;

скибочки мигдалю.

Спосіб приготування

Спочатку беремо 4 середні яблука. Очищати від шкірки їх не потрібно, просто розрізаємо на скибочки.

Скибочки яблук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер беремо вершкове масло та нарізаємо його на шматочки. Відправляємо в глибоку ємність і додаємо склянку цукру.

Вершкове масло. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Олію та цукор потрібно добре перемішати за допомогою блендера. Далі вершкову масу додаємо курячі яйця і збиваємо міксером.

Олія та цукор. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер у ємність з олією та яйцями висипаємо борошно, додаємо розпушувач та ванільний цукор.

Додавання борошна. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В отриману масу додаємо яблука і ретельно перемішуємо.

Додавання яблук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Викладаємо тісто у форму для випікання. Зверху посипаємо пластівцями з мигдалю.

Тісто з яблуками. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Випікаємо при температурі 180 градусів упродовж 30 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали рецепт простого пирога з яблуками замість шарлотки, для якого знадобиться лише три склянки інгредієнтів.