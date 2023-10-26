Дуже ніжний і смачний пиріг — відео рецепт

Пиріг до чаю за п'ять хвилин із інгредієнтів, які завжди є у холодильнику
Цей пиріг готується за 5 хвилин. Коли немає часу, необхідно все змішати і просто поставити в духовку. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 4 середні яблука;
- вершкове масло 300 г;
- цукор 300 г;
- змішати олію із цукром;
- 4 яйця;
- борошно 3 чашки + 2 столові ложки (400 г);
- ванільний цукор;
- 1,5 чайної ложки розпушувача;
- скибочки мигдалю.
Спосіб приготування
Спочатку беремо 4 середні яблука. Очищати від шкірки їх не потрібно, просто розрізаємо на скибочки.
Тепер беремо вершкове масло та нарізаємо його на шматочки. Відправляємо в глибоку ємність і додаємо склянку цукру.
Олію та цукор потрібно добре перемішати за допомогою блендера. Далі вершкову масу додаємо курячі яйця і збиваємо міксером.
Тепер у ємність з олією та яйцями висипаємо борошно, додаємо розпушувач та ванільний цукор.
В отриману масу додаємо яблука і ретельно перемішуємо.
Викладаємо тісто у форму для випікання. Зверху посипаємо пластівцями з мигдалю.
Випікаємо при температурі 180 градусів упродовж 30 хвилин.
Раніше ми писали рецепт простого пирога з яблуками замість шарлотки, для якого знадобиться лише три склянки інгредієнтів.
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