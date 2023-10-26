Очень нежный и вкусный пирог — видео рецепт

Пирог к чаю за пять минут из ингредиентов, которые есть всегда в холодильнике
Этот пирог к чаю готовится за 5 минут. Когда совсем нет времени, необходимо все смешать и просто поставить в духовку. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 4 средних яблока;
- сливочное масло 300 г;
- сахар 300 г;
- смешать масло с сахаром;
- 4 яйца;
- мука 3 чашки + 2 столовые ложки (400 г);
- ванильный сахар;
- 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
- ломтики миндаля.
Способ приготовления
Сначала берем 4 средних яблока. Очищать от кожицы их не нужно, просто разрезаем на ломтики.
Теперь берем сливочное масло и нарезаем его на кусочки. Отправляем в глубокую емкость и добавляем стакан сахара.
Масло и сахар нужно хорошо перемешать при помощи блендера. Далее в сливочную массу добавляем куриные яйца и взбиваем миксером.
Теперь в емкость с маслом и яйцами высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар.
В полученную массу добавляем яблоки и все тщательно перемешиваем.
Выкладываем тесто в форму для выпекания. Сверху посыпаем хлопьями из миндаля.
Выпекаем при температуре 180 градусов на протяжении 30 минут.
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