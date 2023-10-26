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Пирог к чаю за пять минут из ингредиентов, которые есть всегда в холодильнике

26 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень нежный и вкусный пирог — видео рецепт
Яблоки и мука. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот пирог к чаю готовится за 5 минут. Когда совсем нет времени, необходимо все смешать и просто поставить в духовку. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 4 средних яблока;
  • сливочное масло 300 г;
  • сахар 300 г;
  • смешать масло с сахаром;
  • 4 яйца;
  • мука 3 чашки + 2 столовые ложки (400 г);
  • ванильный сахар;
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
  • ломтики миндаля. 

Способ приготовления 

Сначала берем 4 средних яблока. Очищать от кожицы их не нужно, просто разрезаем на ломтики. 

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Ломтики яблок. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь берем сливочное масло и нарезаем его на кусочки. Отправляем в глубокую емкость и добавляем стакан сахара. 

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Сливочное масло. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Масло и сахар нужно хорошо перемешать при помощи блендера. Далее в сливочную массу добавляем куриные яйца и взбиваем миксером. 

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Масло и сахар. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь в емкость с маслом и яйцами высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В полученную массу добавляем яблоки и все тщательно перемешиваем. 

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Добавление яблок. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выкладываем тесто в форму для выпекания. Сверху посыпаем хлопьями из миндаля. 

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Тесто с яблоками. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекаем при температуре 180 градусов на протяжении 30 минут. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ранее мы писали рецепт простого пирога с яблоками вместо шарлотки, для которого понадобится всего три стакана ингредиентов. 

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