Очень нежный и вкусный пирог — видео рецепт

Яблоки и мука. Фото: Freepik

Этот пирог к чаю готовится за 5 минут. Когда совсем нет времени, необходимо все смешать и просто поставить в духовку. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

4 средних яблока;

сливочное масло 300 г;

сахар 300 г;

смешать масло с сахаром;

4 яйца;

мука 3 чашки + 2 столовые ложки (400 г);

ванильный сахар;

1,5 чайной ложки разрыхлителя;

ломтики миндаля.

Способ приготовления

Сначала берем 4 средних яблока. Очищать от кожицы их не нужно, просто разрезаем на ломтики.

Ломтики яблок. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь берем сливочное масло и нарезаем его на кусочки. Отправляем в глубокую емкость и добавляем стакан сахара.

Сливочное масло. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Масло и сахар нужно хорошо перемешать при помощи блендера. Далее в сливочную массу добавляем куриные яйца и взбиваем миксером.

Масло и сахар. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь в емкость с маслом и яйцами высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар.

Добавление муки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В полученную массу добавляем яблоки и все тщательно перемешиваем.

Добавление яблок. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выкладываем тесто в форму для выпекания. Сверху посыпаем хлопьями из миндаля.

Тесто с яблоками. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выпекаем при температуре 180 градусов на протяжении 30 минут.

Готовый пирог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ранее мы писали рецепт простого пирога с яблоками вместо шарлотки, для которого понадобится всего три стакана ингредиентов.