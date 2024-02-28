Як приготувати млинці легко і просто — відео рецепт

Підготовка до Масляної — секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів
Рецепт ажурних тонких млинців на молоці з дірочками. Такі мереживні красені виходять без додавання, соди, розпушувача або дріжджів, дотримуючись кількох простих правил. Щоб млинці були тонкими, тісто має бути рідким, а щоб млинці вийшли з дірочками, сковорода повинна бути дуже сильно розжарена.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 2 шт;
- тепле молоко 250 г;
- сіль ч.л. без гірки;
- цукор 2 ст. з гіркою;
- окріп 150 г;
- борошно 120 г;
- олія 1 ст.л.
Спосіб приготування
Яйця збийте міксером із цукром та сіллю. Додайте тепле молоко, борошно, окріп і олію.
Дуже добре розігрійте сковороду. У цьому і є головний секрет млинців із дірочками — розпечена сковорода. Якщо переживаєте, що перший млинець пристане до сковороди, змастіть її шматочком свіжого несоленого сала.
Сковороду змащуємо лише 1 раз перед випіканням першого млинця. Далі вже млинці не чіпляються. Беремо невелику кількість тіста, виливаємо на сковороду.
Випікаємо дуже швидко, оскільки сковорода дуже гаряча. Як тільки краї зарум'янилися, перевертаємо, випікаємо ще 10 секунд.
Готовий млинець викладаємо на тарілку, зверху накриваємо кришкою. За бажанням можна змастити млинці вершковим маслом, але вони й так не прилипають одне до одного.
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