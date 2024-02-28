Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Підготовка до Масляної — секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів arrow

Підготовка до Масляної — секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів

28 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати млинці легко і просто — відео рецепт
Млинці на тарілку. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт ажурних тонких млинців на молоці з дірочками. Такі мереживні красені виходять без додавання, соди, розпушувача або дріжджів, дотримуючись кількох простих правил. Щоб млинці були тонкими, тісто має бути рідким, а щоб млинці вийшли з дірочками, сковорода повинна бути дуже сильно розжарена.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце 2 шт;
  • тепле молоко 250 г;
  • сіль ч.л. без гірки;
  • цукор 2 ст. з гіркою;
  • окріп 150 г;
  • борошно 120 г;
  • олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Яйця збийте міксером із цукром та сіллю. Додайте тепле молоко, борошно, окріп і олію.

null
Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже добре розігрійте сковороду. У цьому і є головний секрет млинців із дірочками — розпечена сковорода. Якщо переживаєте, що перший млинець пристане до сковороди, змастіть її шматочком свіжого несоленого сала.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду змащуємо лише 1 раз перед випіканням першого млинця. Далі вже млинці не чіпляються. Беремо невелику кількість тіста, виливаємо на сковороду.

null
Млинець на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікаємо дуже швидко, оскільки сковорода дуже гаряча. Як тільки краї зарум'янилися, перевертаємо, випікаємо ще 10 секунд.

null
Готові млинці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий млинець викладаємо на тарілку, зверху накриваємо кришкою. За бажанням можна змастити млинці вершковим маслом, але вони й так не прилипають одне до одного.

Раніше ми писали про сімейний рецепт тонких ажурних млинців без яєць до Масляної.

Також ми писали про найпростіший рецепт тонких млинців до Масляної — на молоці та воді.

Ще радимо ознайомитися з рецептом ідеальних млинців на молоці, які виходять завжди.

їжа
десерт
випічка
млинці
Масниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік