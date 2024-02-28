Як приготувати млинці легко і просто — відео рецепт

Млинці на тарілку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт ажурних тонких млинців на молоці з дірочками. Такі мереживні красені виходять без додавання, соди, розпушувача або дріжджів, дотримуючись кількох простих правил. Щоб млинці були тонкими, тісто має бути рідким, а щоб млинці вийшли з дірочками, сковорода повинна бути дуже сильно розжарена.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце 2 шт;

тепле молоко 250 г;

сіль ч.л. без гірки;

цукор 2 ст. з гіркою;

окріп 150 г;

борошно 120 г;

олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Яйця збийте міксером із цукром та сіллю. Додайте тепле молоко, борошно, окріп і олію.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже добре розігрійте сковороду. У цьому і є головний секрет млинців із дірочками — розпечена сковорода. Якщо переживаєте, що перший млинець пристане до сковороди, змастіть її шматочком свіжого несоленого сала.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду змащуємо лише 1 раз перед випіканням першого млинця. Далі вже млинці не чіпляються. Беремо невелику кількість тіста, виливаємо на сковороду.

Млинець на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікаємо дуже швидко, оскільки сковорода дуже гаряча. Як тільки краї зарум'янилися, перевертаємо, випікаємо ще 10 секунд.

Готові млинці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий млинець викладаємо на тарілку, зверху накриваємо кришкою. За бажанням можна змастити млинці вершковим маслом, але вони й так не прилипають одне до одного.

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