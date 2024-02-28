Как приготовить ажурные блины легко и просто — видео рецепт

Подготовка к Масленице — секрет тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей
Рецепт ажурных тонких блинов на молоке с дырочками. Такие кружевные красавчики получаются без добавления, соды, разрыхлителя или дрожжей, следуя нескольким простым правилам. Чтобы блины были тонкими, тесто должно быть жидким, а, чтобы блины получились с дырочками, сковорода должна быть очень сильно раскалена.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 2 шт;
- теплое молоко 250 г;
- соль ч.л. без горки;
- сахар 2 ст.л. с горкой;
- кипяток 150 г;
- мука 120 г;
- растительное масло 1 ст.л.
Способ приготовления
Яйца взбейте миксером с сахаром и солью. Введите теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.
Очень хорошо разогрейте сковороду. В этом и есть главный секрет блинчиков с дырочками – раскаленная сковорода. Если переживаете, что первый блинчик пристанет к сковороде, то смажьте ее кусочком свежего несоленого сала.
Сковороду смазываем только 1 раз перед выпеканием первого блина. Дальше уже блинчики не пристают. Берем небольшое количество теста, выливаем на сковороду.
Выпекаем очень быстро, так как сковорода очень горячая. Как только края зарумянились, переворачиваем, выпекаем еще секунд 10.
Готовый блинчик выкладываем на тарелку, накрываем сверху крышкой. По желанию можно смазать блинчики сливочным маслом, но они и так не прилипают друг к другу.
Ранее мы писали про семейный рецепт тонких ажурных блинов без яиц к Масленице.
Также мы писали про самый простой рецепт тонких блинов к Масленице — на молоке и воде.
Еще советуем ознакомиться с рецептом идеальных блинчиков на молоке, которые получаются всегда.
Читайте Новини.LIVE!