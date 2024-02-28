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Подготовка к Масленице — секрет тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей

28 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ажурные блины легко и просто — видео рецепт
Блины на тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт ажурных тонких блинов на молоке с дырочками. Такие кружевные красавчики получаются без добавления, соды, разрыхлителя или дрожжей, следуя нескольким простым правилам. Чтобы блины были тонкими, тесто должно быть жидким, а, чтобы блины получились с дырочками, сковорода должна быть очень сильно раскалена. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 2 шт;
  • теплое молоко 250 г;
  • соль ч.л. без горки;
  • сахар 2 ст.л. с горкой;
  • кипяток 150 г;
  • мука 120 г;
  • растительное масло 1 ст.л.

Способ приготовления 

Яйца взбейте миксером с сахаром и солью. Введите теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень хорошо разогрейте сковороду. В этом и есть главный секрет блинчиков с дырочками – раскаленная сковорода. Если переживаете, что первый блинчик пристанет к сковороде, то смажьте ее кусочком свежего несоленого сала. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду смазываем только 1 раз перед выпеканием первого блина. Дальше уже блинчики не пристают. Берем небольшое количество теста, выливаем на сковороду.

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекаем очень быстро, так как сковорода очень горячая. Как только края зарумянились, переворачиваем, выпекаем еще секунд 10. 

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Готовые блины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый блинчик выкладываем на тарелку, накрываем сверху крышкой. По желанию можно смазать блинчики сливочным маслом, но они и так не прилипают друг к другу.

Ранее мы писали про семейный рецепт тонких ажурных блинов без яиц к Масленице. 

Также мы писали про самый простой рецепт тонких блинов к Масленице — на молоке и воде. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом идеальных блинчиков на молоке, которые получаются всегда. 

еда
десерт
выпечка
блины
Масленица

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