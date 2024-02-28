Как приготовить ажурные блины легко и просто — видео рецепт

Блины на тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт ажурных тонких блинов на молоке с дырочками. Такие кружевные красавчики получаются без добавления, соды, разрыхлителя или дрожжей, следуя нескольким простым правилам. Чтобы блины были тонкими, тесто должно быть жидким, а, чтобы блины получились с дырочками, сковорода должна быть очень сильно раскалена.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо 2 шт;

теплое молоко 250 г;

соль ч.л. без горки;

сахар 2 ст.л. с горкой;

кипяток 150 г;

мука 120 г;

растительное масло 1 ст.л.

Способ приготовления

Яйца взбейте миксером с сахаром и солью. Введите теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень хорошо разогрейте сковороду. В этом и есть главный секрет блинчиков с дырочками – раскаленная сковорода. Если переживаете, что первый блинчик пристанет к сковороде, то смажьте ее кусочком свежего несоленого сала.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сковороду смазываем только 1 раз перед выпеканием первого блина. Дальше уже блинчики не пристают. Берем небольшое количество теста, выливаем на сковороду.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекаем очень быстро, так как сковорода очень горячая. Как только края зарумянились, переворачиваем, выпекаем еще секунд 10.

Готовые блины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый блинчик выкладываем на тарелку, накрываем сверху крышкой. По желанию можно смазать блинчики сливочным маслом, но они и так не прилипают друг к другу.

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