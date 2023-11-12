Найпростійший рецепт брауні від кондитера — відео

Брауні з вишнею. Фото: YouTube @yarova-cake

Брауні — традиційна американська випічка. Як це доволі часто трапляється в кулінарії, є кілька версій походження оригінального десерту — від помилки домогосподарки до спеціального приготування у чикагському готелі місцевим кондитером. З вами ділимося рецептом, який точно вдало вийде.

Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічка.

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Вам знадобиться:

шоколад — 200 г;

масло вершкове — 180 г;

цукор — 180 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 125 г (30 г можна замінити на какао);

сіль;

вишня/ горіхи/ шоколад — 200 г.

Спосіб приготування

Розтопити шоколад з маслом на водяній бані або в мікрохвильовці.

Шоколад та вершкове масло. Фото: YouTube @yarova-cake

Коли шоколад та масло стануть єдиною масою, додати цукор. Перемішати лопаткою і дати розчинитися в шоколаді.

Шоколадна маса та цукор. Фото: YouTube @yarova-cake

Додати яйця, активно помішуючи лопаткою після кожного доданого яйця.

Шоколадна маса та борошно. Фото: YouTube @yarova-cake

У миску до шоколадно-яєчної суміші просіяти борошно та какао (какао в цьому випадку — не обов‘язковий інгредієнт. Його кількість можна змінювати, зважаючи на смакові вподобання).

Додавання вишень. Фото: YouTube @yarova-cake

Форму (20 на 30 см) застелити пергаментним папером, так буде легше діставати приготований брауні

Брауні з вишнями. Фото: YouTube @yarova-cake

Вилити тягуче шоколадне тісто у форму, розподілити вишню або горіхи і випікати при 170 градусах 35-40 хвилин.

Шматок брауні. Фото: YouTube @yarova-cake

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