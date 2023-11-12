Найпростійший рецепт брауні від кондитера — відео

Перевірений рецепт популярного десерту — брауні з вишнею
Брауні — традиційна американська випічка. Як це доволі часто трапляється в кулінарії, є кілька версій походження оригінального десерту — від помилки домогосподарки до спеціального приготування у чикагському готелі місцевим кондитером. З вами ділимося рецептом, який точно вдало вийде.
Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічка.
Вам знадобиться:
- шоколад — 200 г;
- масло вершкове — 180 г;
- цукор — 180 г;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 125 г (30 г можна замінити на какао);
- сіль;
- вишня/ горіхи/ шоколад — 200 г.
Спосіб приготування
Розтопити шоколад з маслом на водяній бані або в мікрохвильовці.
Коли шоколад та масло стануть єдиною масою, додати цукор. Перемішати лопаткою і дати розчинитися в шоколаді.
Додати яйця, активно помішуючи лопаткою після кожного доданого яйця.
У миску до шоколадно-яєчної суміші просіяти борошно та какао (какао в цьому випадку — не обов‘язковий інгредієнт. Його кількість можна змінювати, зважаючи на смакові вподобання).
Форму (20 на 30 см) застелити пергаментним папером, так буде легше діставати приготований брауні
Вилити тягуче шоколадне тісто у форму, розподілити вишню або горіхи і випікати при 170 градусах 35-40 хвилин.
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