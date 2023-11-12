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Перевірений рецепт популярного десерту — брауні з вишнею

12 листопада 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростійший рецепт брауні від кондитера — відео
Брауні з вишнею. Фото: YouTube @yarova-cake
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Брауні — традиційна американська випічка. Як це доволі часто трапляється в кулінарії, є кілька версій походження оригінального десерту — від помилки домогосподарки до спеціального приготування у чикагському готелі місцевим кондитером. З вами ділимося рецептом, який точно вдало вийде. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічка

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Вам знадобиться: 

  • шоколад — 200 г;
  • масло вершкове — 180 г;
  • цукор — 180 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 125 г (30 г можна замінити на какао);
  • сіль;
  • вишня/ горіхи/ шоколад — 200 г.

Спосіб приготування 

Розтопити шоколад з маслом на водяній бані або в мікрохвильовці.

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Шоколад та вершкове масло. Фото: YouTube @yarova-cake

Коли шоколад та масло стануть єдиною масою, додати цукор. Перемішати лопаткою і дати розчинитися в шоколаді.

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Шоколадна маса та цукор. Фото: YouTube @yarova-cake

Додати  яйця, активно помішуючи лопаткою після кожного доданого яйця.

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Шоколадна маса та борошно. Фото: YouTube @yarova-cake

У миску до шоколадно-яєчної суміші просіяти борошно та какао (какао в цьому випадку — не обов‘язковий інгредієнт. Його кількість можна змінювати, зважаючи на смакові вподобання).

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Додавання вишень. Фото: YouTube @yarova-cake

Форму (20 на 30 см) застелити пергаментним папером, так буде легше діставати приготований брауні

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Брауні з вишнями. Фото: YouTube @yarova-cake

Вилити тягуче шоколадне тісто у форму, розподілити вишню або горіхи і випікати при 170 градусах 35-40 хвилин.

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Шматок брауні. Фото: YouTube @yarova-cake

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