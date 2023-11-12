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Проверенный рецепт популярного десерта — брауни с вишней

12 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый простой рецепт брауни от кондитера.
Брауни с вишней. Фото: YouTube @yarova-cake
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Брауни — традиционная американская выпечка. Как это часто встречается в кулинарии, есть несколько версий происхождения оригинального десерта — от ошибки домохозяйки до специального приготовления в чикагском отеле местным кондитером. С вами делимся рецептом, который точно удачно получится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.

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Вам понадобится:

  • шоколад — 200 г;
  • масло сливочное — 180 г;
  • сахар — 180 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • муку — 125 г (30 г можно заменить какао);
  • соль;
  • вишня/орехи/шоколад — 200 г.

Способ приготовления

Растопить шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.

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Шоколад и масло. Фото: YouTube @yarova-cake

Когда шоколад и масло станут единой массой, добавить сахар. Перемешать лопаткой и дать раствориться в шоколаде.

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Шоколадная масса и сахар. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавить яйца, активно помешивая лопаткой после каждого добавленного яйца.

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Шоколадная масса и мука. Фото: YouTube @yarova-cake

В миску к шоколадно-яичной смеси просеять муку и какао (какао в данном случае не обязательный ингредиент. Его количество можно менять, учитывая вкусовые предпочтения).

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Добавление вишен. Фото: YouTube @yarova-cake

Форму (20 на 30 см) застелить пергаментной бумагой, так будет легче доставать приготовленный брауни.

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Брауни с вишнями. Фото: YouTube @yarova-cake

Вылить тягучее шоколадное тесто в форму, распределить вишню или орехи и выпекать при 170 градусах 35-40 минут.

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Кусок брауни. Фото: YouTube @yarova-cake

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