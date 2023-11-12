Самый простой рецепт брауни от кондитера.

Проверенный рецепт популярного десерта — брауни с вишней
Брауни — традиционная американская выпечка. Как это часто встречается в кулинарии, есть несколько версий происхождения оригинального десерта — от ошибки домохозяйки до специального приготовления в чикагском отеле местным кондитером. С вами делимся рецептом, который точно удачно получится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.
Вам понадобится:
- шоколад — 200 г;
- масло сливочное — 180 г;
- сахар — 180 г;
- яйца — 3 шт.;
- муку — 125 г (30 г можно заменить какао);
- соль;
- вишня/орехи/шоколад — 200 г.
Способ приготовления
Растопить шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.
Когда шоколад и масло станут единой массой, добавить сахар. Перемешать лопаткой и дать раствориться в шоколаде.
Добавить яйца, активно помешивая лопаткой после каждого добавленного яйца.
В миску к шоколадно-яичной смеси просеять муку и какао (какао в данном случае не обязательный ингредиент. Его количество можно менять, учитывая вкусовые предпочтения).
Форму (20 на 30 см) застелить пергаментной бумагой, так будет легче доставать приготовленный брауни.
Вылить тягучее шоколадное тесто в форму, распределить вишню или орехи и выпекать при 170 градусах 35-40 минут.
Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.
Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатываня лепешек.
Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.
Читайте Новини.LIVE!