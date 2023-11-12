Самый простой рецепт брауни от кондитера.

Брауни с вишней. Фото: YouTube @yarova-cake

Брауни — традиционная американская выпечка. Как это часто встречается в кулинарии, есть несколько версий происхождения оригинального десерта — от ошибки домохозяйки до специального приготовления в чикагском отеле местным кондитером. С вами делимся рецептом, который точно удачно получится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.

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Вам понадобится:

шоколад — 200 г;

масло сливочное — 180 г;

сахар — 180 г;

яйца — 3 шт.;

муку — 125 г (30 г можно заменить какао);

соль;

вишня/орехи/шоколад — 200 г.

Способ приготовления

Растопить шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.

Шоколад и масло. Фото: YouTube @yarova-cake

Когда шоколад и масло станут единой массой, добавить сахар. Перемешать лопаткой и дать раствориться в шоколаде.

Шоколадная масса и сахар. Фото: YouTube @yarova-cake

Добавить яйца, активно помешивая лопаткой после каждого добавленного яйца.

Шоколадная масса и мука. Фото: YouTube @yarova-cake

В миску к шоколадно-яичной смеси просеять муку и какао (какао в данном случае не обязательный ингредиент. Его количество можно менять, учитывая вкусовые предпочтения).

Добавление вишен. Фото: YouTube @yarova-cake

Форму (20 на 30 см) застелить пергаментной бумагой, так будет легче доставать приготовленный брауни.

Брауни с вишнями. Фото: YouTube @yarova-cake

Вылить тягучее шоколадное тесто в форму, распределить вишню или орехи и выпекать при 170 градусах 35-40 минут.

Кусок брауни. Фото: YouTube @yarova-cake

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