Баклажани та перці на зиму в смачному соусі — відео рецепт

Перець та баклажани в томатній пасті на зиму від прабабусі
Це рецепт заготівлі на зиму з перцю та баклажанів у цікавому соусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.
Вам знадобиться:
- 3 кг баклажанів;
- 2 кг почищеного перцю.
Для маринаду:
- 1200 гр води;
- 0,5 кг томатної пасти;
- 250 гр оцту;
- 380 гр цукру;
- 500 гр олії соняшникової рафінованої;
- 40 гр солі кам’яної;
- 2 шт лаврового листка;
- 30 горошин чорного перцю.
Варити у каструлі порізані овочі 15-20 хвилин, стерилізувати у літрових банках 20 хвилин.
Спосіб приготування
З перців вирізаємо плодоніжку та видаляємо насіння, далі розрізаємо на чотири частини. Бажано, щоб перець був соковитий.
Баклажани потрібно очистити від шкірки. Почищений баклажан розрізаємо на чотири частини.
Для маринаду в каструлю наливаємо воду, додаємо томатну пасту, сіль, цукор, оцет. Томатна паста повинна розчинитися у воді.
Далі додаємо рослинну олію. Потім ставимо на вогонь та помішуючи доводимо до кипіння.
Коли маринад починає закипати додаємо лавровий лист та перець горошком.
Коли маринад закипить додаємо шматочки перцю та баклажани. На маленькомі вогні потрібно варити 15-20 хвилин до м'якості.
Далі розкладаємо овочі в чисті банки, потім заливаємо маринадом.
Якщо у вас залишились овочі, які не вмістились в кастрюлю, можна в маринаді доварити інші перці і баклажани, та додати в банки.
Далі банки закручуємо кришками та ставимо для стерилізації. Стерилізувати у літрових банках 20 хвилин.
Закручуємо кришки та залишаємо до повного охолодження до гори дном.
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