Баклажани та перці на зиму в смачному соусі — відео рецепт

Баклажани та перці. Фото: Freepik

Це рецепт заготівлі на зиму з перцю та баклажанів у цікавому соусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.

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Вам знадобиться:

3 кг баклажанів;

2 кг почищеного перцю.

Для маринаду:

1200 гр води;

0,5 кг томатної пасти;

250 гр оцту;

380 гр цукру;

500 гр олії соняшникової рафінованої;

40 гр солі кам’яної;

2 шт лаврового листка;

30 горошин чорного перцю.

Варити у каструлі порізані овочі 15-20 хвилин, стерилізувати у літрових банках 20 хвилин.

Спосіб приготування

З перців вирізаємо плодоніжку та видаляємо насіння, далі розрізаємо на чотири частини. Бажано, щоб перець був соковитий.

Підготовка перців. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Баклажани потрібно очистити від шкірки. Почищений баклажан розрізаємо на чотири частини.

Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Для маринаду в каструлю наливаємо воду, додаємо томатну пасту, сіль, цукор, оцет. Томатна паста повинна розчинитися у воді.

Томатна паста з водою. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі додаємо рослинну олію. Потім ставимо на вогонь та помішуючи доводимо до кипіння.

Додавання спецій до томатного соусу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли маринад починає закипати додаємо лавровий лист та перець горошком.

Перці та баклажани в томатному маринаді. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли маринад закипить додаємо шматочки перцю та баклажани. На маленькомі вогні потрібно варити 15-20 хвилин до м'якості.

Перці та баклажани в томатному маринаді. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі розкладаємо овочі в чисті банки, потім заливаємо маринадом.

Баклажани та перці в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Якщо у вас залишились овочі, які не вмістились в кастрюлю, можна в маринаді доварити інші перці і баклажани, та додати в банки.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі банки закручуємо кришками та ставимо для стерилізації. Стерилізувати у літрових банках 20 хвилин.

Баклажани та перці в банці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Закручуємо кришки та залишаємо до повного охолодження до гори дном.

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