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Перець та баклажани в томатній пасті на зиму від прабабусі

16 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани та перці на зиму в смачному соусі — відео рецепт
Баклажани та перці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт заготівлі на зиму з перцю та баклажанів у цікавому соусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти.

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Вам знадобиться:

  • 3 кг баклажанів;
  • 2 кг почищеного перцю.

Для маринаду:

  • 1200 гр води;
  • 0,5 кг томатної пасти;
  • 250 гр оцту;
  • 380 гр цукру;
  • 500 гр олії соняшникової рафінованої;
  • 40 гр солі кам’яної;
  • 2 шт лаврового листка; 
  • 30 горошин чорного перцю.

Варити у каструлі порізані овочі 15-20 хвилин, стерилізувати у літрових банках 20 хвилин.

Спосіб приготування

З перців вирізаємо плодоніжку та видаляємо насіння, далі розрізаємо на чотири частини. Бажано, щоб перець був соковитий. 

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Підготовка перців. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Баклажани потрібно очистити від шкірки. Почищений баклажан розрізаємо на чотири частини. 

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Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Для маринаду в каструлю наливаємо воду, додаємо томатну пасту, сіль, цукор, оцет. Томатна паста повинна розчинитися у воді.

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Томатна паста з водою. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі додаємо рослинну олію. Потім ставимо на вогонь та помішуючи доводимо до кипіння. 

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Додавання спецій до томатного соусу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли маринад починає закипати додаємо лавровий лист та перець горошком. 

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Перці та баклажани в томатному маринаді. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли маринад закипить додаємо шматочки перцю та баклажани. На маленькомі вогні потрібно варити 15-20 хвилин до м'якості. 

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Перці та баклажани в томатному маринаді. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі розкладаємо овочі в чисті банки, потім заливаємо маринадом. 

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Баклажани та перці в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Якщо у вас залишились овочі, які не вмістились в кастрюлю, можна в маринаді доварити інші перці і баклажани, та додати в банки. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі банки закручуємо кришками та ставимо для стерилізації. Стерилізувати у літрових банках 20 хвилин.

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Баклажани та перці в банці. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Закручуємо кришки та залишаємо до повного охолодження до гори дном. 

Раніше ми писали про рецепт консервації огірків із помідорами без стерилізації. Відкрийте для себе простий та безпечний спосіб зберігання овочів на зиму. Жодна банка не вибухне, а смак буде неперевершеним. 

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