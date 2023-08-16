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Перец и баклажаны в томатной пасте на зиму от прабабушки

16 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны и перцы на зиму во вкусном соусе — видео рецепт
Баклажаны и перцы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт заготовки на зиму из перца и баклажанов в интересном соусе. Закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.

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Вам понадобится:

  • 3 кг баклажанов;
  • 2 кг почищенного перца.

Для маринада:

  • 1200 гр воды;
  • 0,5 кг томатной пасты;
  • 250 гр уксуса;
  • 380 гр сахара;
  • 500 гр масла подсолнечного рафинированного;
  • 40 гр соли каменной;
  • 2 шт лаврового листа;
  • 30 горошин черного перца.

Варить в кастрюле 15-20 минут, стерилизовать в литровых банках 20 минут.

Способ приготовления

Из перцев вырезаем плодоножку и удаляем семена, затем разрезаем на четыре части. Желательно, чтобы перец был сочный.

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Подготовка перцев. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Баклажаны нужно очистить от кожуры. Почищенный баклажан разрезаем на четыре части.

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Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Для маринада в кастрюлю наливаем воду, добавляем томатную пасту, соль, сахар, уксус. Томатная паста должна раствориться в воде.

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Томатная паста с водой. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее добавляем растительное масло. Затем ставим на огонь и помешивая, доводим до кипения.

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Добавление специй к томатному соусу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда маринад начинает закипать, добавляем лавровый лист и перец горошком.

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Перцы и баклажаны в томатном маринаде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда маринад закипит, добавляем кусочки перца и баклажаны. На маленьком огне нужно варить 15-20 минут до мягкости.

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Перцы и баклажаны в томатном маринаде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее раскладываем овощи в чистые банки, затем заливаем маринадом.

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Баклажаны и перцы в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Если у вас остались овощи, которые не поместились в кастрюлю, можно в маринаде доварить другие перцы и баклажаны и добавить в банки.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем банки закручиваем крышками и ставим для стерилизации. Стерилизовать в литровых банках 20 минут.

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Баклажаны и перцы в банке. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Закручиваем крышки и оставляем до полного охлаждения до вверх дном.

Раньше мы писали о рецепте консервации огурцов с помидорами без стерилизации. Откройте для себя простой и безопасный способ хранения овощей на зиму. Ни одна банка не разразится, а вкус будет непревзойденным.

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