Баклажаны и перцы на зиму во вкусном соусе — видео рецепт

Баклажаны и перцы. Фото: Freepik

Это рецепт заготовки на зиму из перца и баклажанов в интересном соусе. Закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.

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Вам понадобится:

3 кг баклажанов;

2 кг почищенного перца.

Для маринада:

1200 гр воды;

0,5 кг томатной пасты;

250 гр уксуса;

380 гр сахара;

500 гр масла подсолнечного рафинированного;

40 гр соли каменной;

2 шт лаврового листа;

30 горошин черного перца.

Варить в кастрюле 15-20 минут, стерилизовать в литровых банках 20 минут.

Способ приготовления

Из перцев вырезаем плодоножку и удаляем семена, затем разрезаем на четыре части. Желательно, чтобы перец был сочный.

Подготовка перцев. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Баклажаны нужно очистить от кожуры. Почищенный баклажан разрезаем на четыре части.

Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Для маринада в кастрюлю наливаем воду, добавляем томатную пасту, соль, сахар, уксус. Томатная паста должна раствориться в воде.

Томатная паста с водой. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее добавляем растительное масло. Затем ставим на огонь и помешивая, доводим до кипения.

Добавление специй к томатному соусу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда маринад начинает закипать, добавляем лавровый лист и перец горошком.

Перцы и баклажаны в томатном маринаде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда маринад закипит, добавляем кусочки перца и баклажаны. На маленьком огне нужно варить 15-20 минут до мягкости.

Перцы и баклажаны в томатном маринаде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее раскладываем овощи в чистые банки, затем заливаем маринадом.

Баклажаны и перцы в банках. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Если у вас остались овощи, которые не поместились в кастрюлю, можно в маринаде доварить другие перцы и баклажаны и добавить в банки.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем банки закручиваем крышками и ставим для стерилизации. Стерилизовать в литровых банках 20 минут.

Баклажаны и перцы в банке. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Закручиваем крышки и оставляем до полного охлаждения до вверх дном.

Раньше мы писали о рецепте консервации огурцов с помидорами без стерилизации. Откройте для себя простой и безопасный способ хранения овощей на зиму. Ни одна банка не разразится, а вкус будет непревзойденным.