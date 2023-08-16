Баклажаны и перцы на зиму во вкусном соусе — видео рецепт

Перец и баклажаны в томатной пасте на зиму от прабабушки
Это рецепт заготовки на зиму из перца и баклажанов в интересном соусе. Закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты.
Вам понадобится:
- 3 кг баклажанов;
- 2 кг почищенного перца.
Для маринада:
- 1200 гр воды;
- 0,5 кг томатной пасты;
- 250 гр уксуса;
- 380 гр сахара;
- 500 гр масла подсолнечного рафинированного;
- 40 гр соли каменной;
- 2 шт лаврового листа;
- 30 горошин черного перца.
Варить в кастрюле 15-20 минут, стерилизовать в литровых банках 20 минут.
Способ приготовления
Из перцев вырезаем плодоножку и удаляем семена, затем разрезаем на четыре части. Желательно, чтобы перец был сочный.
Баклажаны нужно очистить от кожуры. Почищенный баклажан разрезаем на четыре части.
Для маринада в кастрюлю наливаем воду, добавляем томатную пасту, соль, сахар, уксус. Томатная паста должна раствориться в воде.
Далее добавляем растительное масло. Затем ставим на огонь и помешивая, доводим до кипения.
Когда маринад начинает закипать, добавляем лавровый лист и перец горошком.
Когда маринад закипит, добавляем кусочки перца и баклажаны. На маленьком огне нужно варить 15-20 минут до мягкости.
Далее раскладываем овощи в чистые банки, затем заливаем маринадом.
Если у вас остались овощи, которые не поместились в кастрюлю, можно в маринаде доварить другие перцы и баклажаны и добавить в банки.
Затем банки закручиваем крышками и ставим для стерилизации. Стерилизовать в литровых банках 20 минут.
Закручиваем крышки и оставляем до полного охлаждения до вверх дном.
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