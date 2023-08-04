Запіканка з кабачків та фаршу — відео рецепт

Запіканка з кабачків. Фото: Freepik

Дуже смачна овочева запіканка з кабачків та фаршу. Їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки. Запіканка за цим рецептом виходить дуже смачною, ароматною та соковитою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Рецепт кабачкової запіканки:

кабачки — 700 г;

фарш м'ясний — 500 г;

яйця — 3 шт.;

помідори — 3 шт.;

цибуля — 2 шт.;

зелень кропу — 10 г;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кабачки на середній або крупній тертці.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Перекладаємо в дуршлаг, додаємо пів чайної ложки солі, перемішуємо та залишаємо на 5-10 хвилин для того, щоб весь сік стік.

Нарізання цибулі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

За цей час очищуємо та дрібно нарізаємо цибулю.

Свинячий фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Додаємо цибулю до фаршу та ретельно перемішуємо.

Фарш за кабачком та цибулею. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Беремо кабачки та гарно віджимаємо зайву рідину та додаємо до фаршу з цибулею.

Фарш за кабачком та цибулею. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі дрібно нарізаємо кріп і також додаємо до фаршу.

Перемішаний фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Також до фаршу необхідно додати часник, яйця три штуки та сіль й перець за смаком.

Фарш у формі для запікання. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Потрібно все ретельно перемішати та перекласти в форму для запікання.

Помідори на фарші. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо тонкими кільцями помідор та викладаємо зверху на фарш.

Запіканка із сиром. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Відправляємо запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на одну годину. За 10 хвилин до готовності запіканки натираємо сир та посипаємо зверху. Відправляємо в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.

Готова запіканка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Також до цієї запіканки можна подати сметанний соус із часником.

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