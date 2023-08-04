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Ось що треба готувати з кабачків, від цієї страви не відірватися

4 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Запіканка з кабачків та фаршу — відео рецепт
Запіканка з кабачків. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна овочева запіканка з кабачків та фаршу. Їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки. Запіканка за цим рецептом виходить дуже смачною, ароматною та соковитою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Рецепт кабачкової запіканки:

  • кабачки — 700 г;
  • фарш м'ясний — 500 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • зелень кропу — 10 г;
  • часник —  2 зубчики;
  • твердий сир — 100 г;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти кабачки на середній або крупній тертці. 

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Перекладаємо в дуршлаг, додаємо пів чайної ложки солі, перемішуємо та залишаємо на 5-10 хвилин для того, щоб весь сік стік. 

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Нарізання цибулі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

За цей час очищуємо та дрібно нарізаємо цибулю. 

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Свинячий фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Додаємо цибулю до фаршу та ретельно перемішуємо. 

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Фарш за кабачком та цибулею. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Беремо кабачки та гарно віджимаємо зайву рідину та додаємо до фаршу з цибулею. 

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Фарш за кабачком та цибулею. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі дрібно нарізаємо кріп і також додаємо до фаршу. 

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Перемішаний фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Також до фаршу необхідно додати часник, яйця три штуки та сіль й перець за смаком. 

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Фарш у формі для запікання. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Потрібно все ретельно перемішати та перекласти в форму для запікання. 

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Помідори на фарші. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо тонкими кільцями помідор та викладаємо зверху на фарш. 

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Запіканка із сиром. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Відправляємо запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на одну годину. За 10 хвилин до готовності запіканки натираємо сир та посипаємо зверху. Відправляємо в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Також до цієї запіканки можна подати сметанний соус із часником. 

Раніше ми писали про рецепт котлет із кабачків, від яких не відірватися. Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими і ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово. 

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