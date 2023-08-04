Запіканка з кабачків та фаршу — відео рецепт

Ось що треба готувати з кабачків, від цієї страви не відірватися
Дуже смачна овочева запіканка з кабачків та фаршу. Їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки. Запіканка за цим рецептом виходить дуже смачною, ароматною та соковитою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.
Рецепт кабачкової запіканки:
- кабачки — 700 г;
- фарш м'ясний — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- зелень кропу — 10 г;
- часник — 2 зубчики;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачки на середній або крупній тертці.
Перекладаємо в дуршлаг, додаємо пів чайної ложки солі, перемішуємо та залишаємо на 5-10 хвилин для того, щоб весь сік стік.
За цей час очищуємо та дрібно нарізаємо цибулю.
Додаємо цибулю до фаршу та ретельно перемішуємо.
Беремо кабачки та гарно віджимаємо зайву рідину та додаємо до фаршу з цибулею.
Далі дрібно нарізаємо кріп і також додаємо до фаршу.
Також до фаршу необхідно додати часник, яйця три штуки та сіль й перець за смаком.
Потрібно все ретельно перемішати та перекласти в форму для запікання.
Нарізаємо тонкими кільцями помідор та викладаємо зверху на фарш.
Відправляємо запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на одну годину. За 10 хвилин до готовності запіканки натираємо сир та посипаємо зверху. Відправляємо в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.
Також до цієї запіканки можна подати сметанний соус із часником.
Раніше ми писали про рецепт котлет із кабачків, від яких не відірватися. Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими і ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово.