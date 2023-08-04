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Вот что нужно готовить из кабачков, от этого блюда не оторваться

4 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Запеканка из кабачков и фарша — видео рецепт
Запеканка из кабачков. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная овощная запеканка из кабачков и фарша. Будут есть даже те, кто не любит кабачки. Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной, ароматной и сочной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Рецепт кабачковой запеканки:

  • кабачки — 700 г;
  • фарш мясной — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • зелень укропа — 10 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сыр — 100 г;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачки на средней или крупной терке.

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Тертый кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Перекладываем в друшлаг, добавляем половину чайной ложки соли, перемешиваем и оставляем на 5-10 минут для того, чтобы весь сок стек.

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Нарезка лука. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

За это время очищаем и нарезаем мелко лук.

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Свиной фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Добавляем лук в фарш и тщательно перемешаем.

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Фарш с кабачком и луком. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Берем кабачки и хорошо отжимаем лишнюю жидкость и добавляем в фарш с луком.

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Фарш с кабачком и луком. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее мелко нарезаем укроп и добавляем к фаршу.

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Перемешанный фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

К фаршу необходимо добавить чеснок, яйца три штуки и соль и перец по вкусу.

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Фарш в форме для запекания. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Необходимо тщательно перемешать и переложить в форму для запекания.

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Помидоры на фарше. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарезаем помидор тонкими кольцами и выкладываем сверху на фарш.

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Запеканка с сыром. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на один час. За 10 минут до готовности запеканки натираем сыр и посыпаем сверху. Отправляем в духовку еще на несколько минут, чтобы сыррасплавился.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Также в эту запеканку можно подать сметанный соус с чесноком.

Раньше мы писали о рецепте котлет из кабачков, от которых не оторваться. Овощные котлеты из кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.

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