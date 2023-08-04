Запеканка из кабачков и фарша — видео рецепт

Вот что нужно готовить из кабачков, от этого блюда не оторваться
Очень вкусная овощная запеканка из кабачков и фарша. Будут есть даже те, кто не любит кабачки. Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной, ароматной и сочной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.
Рецепт кабачковой запеканки:
- кабачки — 700 г;
- фарш мясной — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- зелень укропа — 10 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сыр — 100 г;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачки на средней или крупной терке.
Перекладываем в друшлаг, добавляем половину чайной ложки соли, перемешиваем и оставляем на 5-10 минут для того, чтобы весь сок стек.
За это время очищаем и нарезаем мелко лук.
Добавляем лук в фарш и тщательно перемешаем.
Берем кабачки и хорошо отжимаем лишнюю жидкость и добавляем в фарш с луком.
Далее мелко нарезаем укроп и добавляем к фаршу.
К фаршу необходимо добавить чеснок, яйца три штуки и соль и перец по вкусу.
Необходимо тщательно перемешать и переложить в форму для запекания.
Нарезаем помидор тонкими кольцами и выкладываем сверху на фарш.
Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на один час. За 10 минут до готовности запеканки натираем сыр и посыпаем сверху. Отправляем в духовку еще на несколько минут, чтобы сыррасплавился.
Также в эту запеканку можно подать сметанный соус с чесноком.
Раньше мы писали о рецепте котлет из кабачков, от которых не оторваться. Овощные котлеты из кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.