Запеканка из кабачков и фарша — видео рецепт

Запеканка из кабачков. Фото: Freepik

Очень вкусная овощная запеканка из кабачков и фарша. Будут есть даже те, кто не любит кабачки. Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной, ароматной и сочной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Рецепт кабачковой запеканки:

кабачки — 700 г;

фарш мясной — 500 г;

яйца — 3 шт.;

помидоры — 3 шт.;

лук — 2 шт.;

зелень укропа — 10 г;

чеснок — 2 зубчика;

сыр — 100 г;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачки на средней или крупной терке.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Перекладываем в друшлаг, добавляем половину чайной ложки соли, перемешиваем и оставляем на 5-10 минут для того, чтобы весь сок стек.

Нарезка лука. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

За это время очищаем и нарезаем мелко лук.

Свиной фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Добавляем лук в фарш и тщательно перемешаем.

Фарш с кабачком и луком. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Берем кабачки и хорошо отжимаем лишнюю жидкость и добавляем в фарш с луком.

Фарш с кабачком и луком. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее мелко нарезаем укроп и добавляем к фаршу.

Перемешанный фарш. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

К фаршу необходимо добавить чеснок, яйца три штуки и соль и перец по вкусу.

Фарш в форме для запекания. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Необходимо тщательно перемешать и переложить в форму для запекания.

Помидоры на фарше. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарезаем помидор тонкими кольцами и выкладываем сверху на фарш.

Запеканка с сыром. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на один час. За 10 минут до готовности запеканки натираем сыр и посыпаем сверху. Отправляем в духовку еще на несколько минут, чтобы сыррасплавился.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Также в эту запеканку можно подать сметанный соус с чесноком.

Раньше мы писали о рецепте котлет из кабачков, от которых не оторваться. Овощные котлеты из кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.