Відмінна альтернатива котлетам — відео рецепт

Оригінальна страва з фаршу замість котлет
Дуже оригінальна і смачна страва з фаршу. Так фарш ви ще точно не готували, переконаєтесь у цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сухий хліб — 3 скибочки;
- молоко — 150 г (можна замінити водою);
- сіль — 0,5 ч.л. з гіркою (за смаком);
- чорний мелений перець за смаком;
- кетчуп — 3 ст.;
- маринований огірок — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт. (замаринувати в 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);
- сир — 120 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти батон і замочити його в молоці.
М'ясо, цибулю і набряклий батон перемолоти на м'ясорубці, додати сіль, чорний мелений перець за смаком.
Потім потрібно одну невелику цибулину замаринувати в 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру та щіпці солі. Залишити на 5-10 хвилин.
Огірок нарізати тоненькими кружальцями, сир нарізати тоненькими скибочками.
З фаршу сформувати 9 плоских котлет, кожну змастити кетчупом, викласти мариновану цибулю, кружечки огірка.
Зверху потрібно накрити скибочками сиру.
Випікати 20-25 хвилин|мінути| в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
Виходить дуже смачно. Можна подавати з будь-яким гарніром.
Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.
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