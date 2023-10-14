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Оригінальна страва з фаршу замість котлет

14 жовтня 2023 08:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Відмінна альтернатива котлетам — відео рецепт
Котлети з начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже оригінальна і смачна страва з фаршу. Так фарш ви ще точно не готували, переконаєтесь у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сухий хліб — 3 скибочки;
  • молоко — 150 г (можна замінити водою);
  • сіль — 0,5 ч.л. з гіркою (за смаком);
  • чорний мелений перець за смаком;
  • кетчуп — 3 ст.;
  • маринований огірок — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт. (замаринувати в 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);
  • сир — 120 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти батон і замочити його в молоці.

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Батон у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо, цибулю і набряклий батон перемолоти на м'ясорубці, додати сіль, чорний мелений перець за смаком.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно одну невелику цибулину замаринувати в 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру та щіпці солі. Залишити на 5-10 хвилин.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Огірок нарізати тоненькими кружальцями, сир нарізати тоненькими скибочками.

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Цибуля та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З фаршу сформувати 9 плоских котлет, кожну змастити кетчупом, викласти мариновану цибулю, кружечки огірка.

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху потрібно накрити скибочками сиру.

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Фарш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 20-25 хвилин|мінути| в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Виходить дуже смачно. Можна подавати з будь-яким гарніром.

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Готові страви. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.

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