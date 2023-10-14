Отличная альтернатива котлетам — видео рецепт

Котлеты с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша. Так фарш вы еще точно не готовили, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

сухой хлеб — 3 ломтика;

молоко — 150 г (можно заменить водой);

соль — 0,5 ч.л. с горкой (по вкусу);

черный молотый перец по вкусу;

кетчуп — 3 ст.л.;

маринованный огурец — 1 шт.;

лук — 1 шт. (замариновать в 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотке соли);

сыр — 120 г.

Способ приготовления

Для начала нужно взять батон и замочить его в молоке.

Батон в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо, лук и набухший батон перемолоть на мясорубке, добавить соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно одну небольшую луковицу замариновать с 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепоткой соли. Оставить на 5-10 минут.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Огурец нарезать тоненькими кружочками, сыр нарезать тоненькими ломтиками.

Лук и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из фарша сформировать 9 плоских котлет, каждую смазать кетчупом, выложить маринованный лук, кружочки огурца.

Маринованный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху нужно накрыть ломтиками сыра.

Фарш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-25 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Получается очень вкусно. Можно подавать с любым гарниром.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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