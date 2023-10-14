Отличная альтернатива котлетам — видео рецепт

Оригинальное блюдо из фарша вместо котлет
Очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша. Так фарш вы еще точно не готовили, убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- сухой хлеб — 3 ломтика;
- молоко — 150 г (можно заменить водой);
- соль — 0,5 ч.л. с горкой (по вкусу);
- черный молотый перец по вкусу;
- кетчуп — 3 ст.л.;
- маринованный огурец — 1 шт.;
- лук — 1 шт. (замариновать в 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотке соли);
- сыр — 120 г.
Способ приготовления
Для начала нужно взять батон и замочить его в молоке.
Мясо, лук и набухший батон перемолоть на мясорубке, добавить соль, черный молотый перец по вкусу.
Затем нужно одну небольшую луковицу замариновать с 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепоткой соли. Оставить на 5-10 минут.
Огурец нарезать тоненькими кружочками, сыр нарезать тоненькими ломтиками.
Из фарша сформировать 9 плоских котлет, каждую смазать кетчупом, выложить маринованный лук, кружочки огурца.
Сверху нужно накрыть ломтиками сыра.
Выпекать 20-25 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.
Получается очень вкусно. Можно подавать с любым гарниром.
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