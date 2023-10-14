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Оригинальное блюдо из фарша вместо котлет

14 октября 2023 08:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Отличная альтернатива котлетам — видео рецепт
Котлеты с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша. Так фарш вы еще точно не готовили, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сухой хлеб — 3 ломтика;
  • молоко — 150 г (можно заменить водой);
  • соль — 0,5 ч.л. с горкой (по вкусу);
  • черный молотый перец по вкусу;
  • кетчуп — 3 ст.л.;
  • маринованный огурец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт. (замариновать в 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотке соли);
  • сыр — 120 г.

Способ приготовления 

Для начала нужно взять батон и замочить его в молоке. 

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Батон в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо, лук и набухший батон перемолоть на мясорубке, добавить соль, черный молотый перец по вкусу.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно одну небольшую луковицу замариновать с 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепоткой соли. Оставить на 5-10 минут.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Огурец нарезать тоненькими кружочками, сыр нарезать тоненькими ломтиками.

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Лук и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из фарша сформировать 9 плоских котлет, каждую смазать кетчупом, выложить маринованный лук, кружочки огурца. 

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Маринованный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху нужно накрыть ломтиками сыра.

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Фарш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-25 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Получается очень вкусно. Можно подавать с любым гарниром. 

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты по рецепту бабушки. 

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