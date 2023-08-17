Заготівля на озиму зиму — відео рецепт

"Олів'є в банці" на зиму: мариновані огірки та горошок
Цей рецепт можна назвати справжнім лайфхаком на зиму, оскільки він виручатиме кожного разу, коли ви готуватимете олів'є, вінегрет або інші салати. Маринований огірок і зелений горошок в одній банці це дуже зручно і смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
На 4 банки по 0.5 л. вам знадобиться:
- огірки 800 г;
- горошок 800 гр;
- зелень (парасольки кропу, хрін);
- часник 4 зубки;
- сіль 2 ст.л;
- цукор 4 ст.
- оцет 9% 2 ст.
- вода.
Спосіб приготування
Спочатку огірки потрібно залити водою на кілька годин.
Зелений горошок потрібно очистити та зварити, для цього його достатньо варити 10 хв.
Беремо чисті банки та на дно викладаємо зелень.
Далі кладемо огірки у банку, потрібно залишити трохи місця, щоб ще помістився зелений горошок.
Далі накладаємо у банку горошок. Банки заливаємо окропом і накриваємо кришками, залишаємо на 15 хвилин.
Потім з кожної банки необхідно злити воду в каструлю і ще раз довести воду до кипіння і ще раз залити в банки. Банки прикриваємо кришками та залишаємо ще на 15 хвилин.
Востаннє зливаємо воду і готуємо маринад. У воду додаємо дві столові ложки солі, чотири столові ложки цукру та дві столові ложки 9% оцту, доводимо до кипіння та варимо одну хвилину.
Киплячим маринадом заливаємо банки з огірками та горошок і щільно закручуємо банки.
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