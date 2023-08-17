Заготівля на озиму зиму — відео рецепт

Мариновані огірки та горошок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей рецепт можна назвати справжнім лайфхаком на зиму, оскільки він виручатиме кожного разу, коли ви готуватимете олів'є, вінегрет або інші салати. Маринований огірок і зелений горошок в одній банці це дуже зручно і смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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На 4 банки по 0.5 л. вам знадобиться:

огірки 800 г;

горошок 800 гр;

зелень (парасольки кропу, хрін);

часник 4 зубки;

сіль 2 ст.л;

цукор 4 ст.

оцет 9% 2 ст.

вода.

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно залити водою на кілька годин.

Зелений горох. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зелений горошок потрібно очистити та зварити, для цього його достатньо варити 10 хв.

Огірки у банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо чисті банки та на дно викладаємо зелень.

Огірки та горох у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі кладемо огірки у банку, потрібно залишити трохи місця, щоб ще помістився зелений горошок.

Вода у банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі накладаємо у банку горошок. Банки заливаємо окропом і накриваємо кришками, залишаємо на 15 хвилин.

Банки з огірками та горохом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім з кожної банки необхідно злити воду в каструлю і ще раз довести воду до кипіння і ще раз залити в банки. Банки прикриваємо кришками та залишаємо ще на 15 хвилин.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Востаннє зливаємо воду і готуємо маринад. У воду додаємо дві столові ложки солі, чотири столові ложки цукру та дві столові ложки 9% оцту, доводимо до кипіння та варимо одну хвилину.

Заливання банок маринадом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Киплячим маринадом заливаємо банки з огірками та горошок і щільно закручуємо банки.

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