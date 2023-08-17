Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow “Оливье в банке” на зиму: маринованные огурцы и горошек arrow

“Оливье в банке” на зиму: маринованные огурцы и горошек

17 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Заготовка на зиму для оливье — видео рецепт
Маринованные огурцы и горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт можно назвать настоящим лайфхаком на зиму, поскольку он будет выручать каждый раз, когда вы будете готовить оливье, винегрет или другие салаты. Маринованный огурец и зеленый горошек в одной банке это безумно удобно и вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

На 4 банки по 0.5 л. вам понадобится: 

  • огурцы 800 гр;
  • горошек  800 гр;
  • зелень (зонтики укропа, хрен);
  • чеснок 4 зубка;
  • соль 2 ст.л;
  • сахар 4 ст.л;
  • уксус 9% 2 ст.л;
  • вода. 

Способ приготовления 

Сначала огурцы нужно залить водой на несколько часов. 

null
Зеленый горох. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зеленый горошек нужно очистить и сварить, для этого его достаточно варить 10 мин. 

null
Огурцы в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем чистые банки и на дно выкладываем зелень. 

null
Огурцы и горох в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше кладем огурцы в банку, нужно оставить немного места, чтобы еще поместился зеленый горошек. 

null
Вода в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее накладываем в банку горошек. Банки заливаем крутым кипятком и накрываем крышками, оставляем на 15 минут. 

null
Банки с огурцами и горохом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем с каждой банки необходимо слить воду в кастрюлю и еще раз доводим эту воду кипения и еще раз заливаем в банки. Банки прикрываем крышками и оставляем еще на 15 минут. 

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последний раз сливаем воду и готовим маринад. В воду добавляем две столовые ложки соли, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки 9% уксуса, доводим до кипения и варим одну минуту. 

null
Заливание банок маринадом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кипящим маринадом заливаем банки с огурцами и горошком и плотно закручиваем банки. 

Ранее мы писали про рецепт помидор "Пелати" в собственном соку на зиму. Мы привыкли покупать такие томаты в магазине, но оказалось, что приготовить помидоры пелати дома очень легко. Далее можно добавлять их в пасту или другие блюда, сделав ароматный вкусный соус.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз