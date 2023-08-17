Заготовка на зиму для оливье — видео рецепт

Маринованные огурцы и горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот рецепт можно назвать настоящим лайфхаком на зиму, поскольку он будет выручать каждый раз, когда вы будете готовить оливье, винегрет или другие салаты. Маринованный огурец и зеленый горошек в одной банке это безумно удобно и вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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На 4 банки по 0.5 л. вам понадобится:

огурцы 800 гр;

горошек 800 гр;

зелень (зонтики укропа, хрен);

чеснок 4 зубка;

соль 2 ст.л;

сахар 4 ст.л;

уксус 9% 2 ст.л;

вода.

Способ приготовления

Сначала огурцы нужно залить водой на несколько часов.

Зеленый горох. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зеленый горошек нужно очистить и сварить, для этого его достаточно варить 10 мин.

Огурцы в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем чистые банки и на дно выкладываем зелень.

Огурцы и горох в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше кладем огурцы в банку, нужно оставить немного места, чтобы еще поместился зеленый горошек.

Вода в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее накладываем в банку горошек. Банки заливаем крутым кипятком и накрываем крышками, оставляем на 15 минут.

Банки с огурцами и горохом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем с каждой банки необходимо слить воду в кастрюлю и еще раз доводим эту воду кипения и еще раз заливаем в банки. Банки прикрываем крышками и оставляем еще на 15 минут.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последний раз сливаем воду и готовим маринад. В воду добавляем две столовые ложки соли, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки 9% уксуса, доводим до кипения и варим одну минуту.

Заливание банок маринадом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кипящим маринадом заливаем банки с огурцами и горошком и плотно закручиваем банки.

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