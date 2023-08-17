Заготовка на зиму для оливье — видео рецепт

“Оливье в банке” на зиму: маринованные огурцы и горошек
Этот рецепт можно назвать настоящим лайфхаком на зиму, поскольку он будет выручать каждый раз, когда вы будете готовить оливье, винегрет или другие салаты. Маринованный огурец и зеленый горошек в одной банке это безумно удобно и вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
На 4 банки по 0.5 л. вам понадобится:
- огурцы 800 гр;
- горошек 800 гр;
- зелень (зонтики укропа, хрен);
- чеснок 4 зубка;
- соль 2 ст.л;
- сахар 4 ст.л;
- уксус 9% 2 ст.л;
- вода.
Способ приготовления
Сначала огурцы нужно залить водой на несколько часов.
Зеленый горошек нужно очистить и сварить, для этого его достаточно варить 10 мин.
Берем чистые банки и на дно выкладываем зелень.
Дальше кладем огурцы в банку, нужно оставить немного места, чтобы еще поместился зеленый горошек.
Далее накладываем в банку горошек. Банки заливаем крутым кипятком и накрываем крышками, оставляем на 15 минут.
Затем с каждой банки необходимо слить воду в кастрюлю и еще раз доводим эту воду кипения и еще раз заливаем в банки. Банки прикрываем крышками и оставляем еще на 15 минут.
Последний раз сливаем воду и готовим маринад. В воду добавляем две столовые ложки соли, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки 9% уксуса, доводим до кипения и варим одну минуту.
Кипящим маринадом заливаем банки с огурцами и горошком и плотно закручиваем банки.
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