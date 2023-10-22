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Оксамитове куряче філе, яке тане в роті

22 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соковите та м'яке куряче філе — відео рецепт
Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

М'ясо, приготовлене за цією технологією, буквально тане у роті. Дуже ніжне і м'яке всередині, а зовні "оксамитова" скоринка. Обов'язково приготуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 500-600 г;
  • олія 4 ст.л.

Для маринаду:

  • соєвий соус 1 ст.л;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • білок 1шт;
  • крохмаль 1 ст.
  • яблучний оцет 6% – 1 ст.л. (Можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом).

Для соусу:

  • соєвий соус 4 ст.л;
  • мед 1 ч. л;
  • яблучний оцет 6% 1 ст. (Можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом);
  • кунжут – 1 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе невеликими шматочками.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати соєвий соус, крохмаль, оцет, чорний мелений перець, білок.

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Курине яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все ретельно перемішати, щоб кожен шматочок м'яса покрився маринадом. Залишити маринуватися щонайменше на 30 хвилин.

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Куряче філе та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу необхідно змішати кунжут, соєвий соус, оцет, мед.

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Ложка кунжуту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре розігріти сковороду. Вилити 4-5 ст. рослинного масла. Обсмажити шматочки курячого філе по 2-3 хвилини по обидва боки до рум'яності.

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М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зменшити нагрів. Вилити соус на м'ясо, перемішати. Смажити ще 2 хвилини.

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна подавати з нарізаною зеленою цибулею та рисом. Дуже смачно.

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Готове м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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