Соковите та м'яке куряче філе — відео рецепт

Оксамитове куряче філе, яке тане в роті
М'ясо, приготовлене за цією технологією, буквально тане у роті. Дуже ніжне і м'яке всередині, а зовні "оксамитова" скоринка. Обов'язково приготуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 500-600 г;
- олія 4 ст.л.
Для маринаду:
- соєвий соус 1 ст.л;
- чорний мелений перець за смаком;
- білок 1шт;
- крохмаль 1 ст.
- яблучний оцет 6% – 1 ст.л. (Можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом).
Для соусу:
- соєвий соус 4 ст.л;
- мед 1 ч. л;
- яблучний оцет 6% 1 ст. (Можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом);
- кунжут – 1 ст.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати куряче філе невеликими шматочками.
Потім додати соєвий соус, крохмаль, оцет, чорний мелений перець, білок.
Все ретельно перемішати, щоб кожен шматочок м'яса покрився маринадом. Залишити маринуватися щонайменше на 30 хвилин.
Для соусу необхідно змішати кунжут, соєвий соус, оцет, мед.
Добре розігріти сковороду. Вилити 4-5 ст. рослинного масла. Обсмажити шматочки курячого філе по 2-3 хвилини по обидва боки до рум'яності.
Зменшити нагрів. Вилити соус на м'ясо, перемішати. Смажити ще 2 хвилини.
Можна подавати з нарізаною зеленою цибулею та рисом. Дуже смачно.
Раніше ми писали про рецепт українських гречаників із м'ясним фаршем у томатному соусі.
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