Соковите та м'яке куряче філе — відео рецепт

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо, приготовлене за цією технологією, буквально тане у роті. Дуже ніжне і м'яке всередині, а зовні "оксамитова" скоринка. Обов'язково приготуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 500-600 г;

олія 4 ст.л.

Для маринаду:

соєвий соус 1 ст.л;

чорний мелений перець за смаком;

білок 1шт;

крохмаль 1 ст.

яблучний оцет 6% – 1 ст.л. (Можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом).

Для соусу:

соєвий соус 4 ст.л;

мед 1 ч. л;

яблучний оцет 6% 1 ст. (Можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом);

кунжут – 1 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе невеликими шматочками.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати соєвий соус, крохмаль, оцет, чорний мелений перець, білок.

Курине яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все ретельно перемішати, щоб кожен шматочок м'яса покрився маринадом. Залишити маринуватися щонайменше на 30 хвилин.

Куряче філе та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу необхідно змішати кунжут, соєвий соус, оцет, мед.

Ложка кунжуту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре розігріти сковороду. Вилити 4-5 ст. рослинного масла. Обсмажити шматочки курячого філе по 2-3 хвилини по обидва боки до рум'яності.

М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зменшити нагрів. Вилити соус на м'ясо, перемішати. Смажити ще 2 хвилини.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна подавати з нарізаною зеленою цибулею та рисом. Дуже смачно.

Готове м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників із м'ясним фаршем у томатному соусі.