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Бархатное куриное филе, которое тает во рту

22 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сочное и мягкое куриное филе — видео рецепт
Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Мясо, приготовленное по этой технологии, буквально тает во рту. Очень нежное и мягкое внутри, а снаружи "бархатная" корочка. Обязательно приготовьте. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 500-600 г;
  • растительное масло – 4 ст.л.

Для маринада:

  • соевый соус 1 ст.л;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • белок 1 шт;
  • крахмал 1 ст.л;
  • яблочный уксус 6% - 1 ст.л. (можно заменить лимонным соком или рисовым уксусом).

Для соуса:

  • соевый соус 4 ст.л;
  • мед 1 ч.л;
  • яблочный уксус 6% 1 ст.л. (можно заменить лимонным соком или рисовым уксусом);
  • кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать куриное филе небольшими кусочками. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо добавить соевый соус, крахмал, уксус, черный молотый перец, белок. 

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек мясо покрылся маринадом. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.

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Куриное филе и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса необходимо смешать кунжут, соевый соус, уксус, мед.

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Ложка кунжута. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо разогреть сковороду. Вылить 4-5 ст.л. растительного масла. Обжарить кусочки куриного филе по 2-3 минуты с обеих сторон до румяности.

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Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Убавить нагрев. Вылить соус на мясо, перемешать. Жарить еще 2 минуты.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно подавать с нарезанным зеленым луком и рисом. Очень вкусно. 

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Готовое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі. 

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