Сочное и мягкое куриное филе — видео рецепт

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо, приготовленное по этой технологии, буквально тает во рту. Очень нежное и мягкое внутри, а снаружи "бархатная" корочка. Обязательно приготовьте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 500-600 г;

растительное масло – 4 ст.л.

Для маринада:

соевый соус 1 ст.л;

черный молотый перец по вкусу;

белок 1 шт;

крахмал 1 ст.л;

яблочный уксус 6% - 1 ст.л. (можно заменить лимонным соком или рисовым уксусом).

Для соуса:

соевый соус 4 ст.л;

мед 1 ч.л;

яблочный уксус 6% 1 ст.л. (можно заменить лимонным соком или рисовым уксусом);

кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе небольшими кусочками.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо добавить соевый соус, крахмал, уксус, черный молотый перец, белок.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек мясо покрылся маринадом. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.

Куриное филе и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса необходимо смешать кунжут, соевый соус, уксус, мед.

Ложка кунжута. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо разогреть сковороду. Вылить 4-5 ст.л. растительного масла. Обжарить кусочки куриного филе по 2-3 минуты с обеих сторон до румяности.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Убавить нагрев. Вылить соус на мясо, перемешать. Жарить еще 2 минуты.

Зеленый лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно подавать с нарезанным зеленым луком и рисом. Очень вкусно.

Готовое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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