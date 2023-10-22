Сочное и мягкое куриное филе — видео рецепт

Бархатное куриное филе, которое тает во рту
Мясо, приготовленное по этой технологии, буквально тает во рту. Очень нежное и мягкое внутри, а снаружи "бархатная" корочка. Обязательно приготовьте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 500-600 г;
- растительное масло – 4 ст.л.
Для маринада:
- соевый соус 1 ст.л;
- черный молотый перец по вкусу;
- белок 1 шт;
- крахмал 1 ст.л;
- яблочный уксус 6% - 1 ст.л. (можно заменить лимонным соком или рисовым уксусом).
Для соуса:
- соевый соус 4 ст.л;
- мед 1 ч.л;
- яблочный уксус 6% 1 ст.л. (можно заменить лимонным соком или рисовым уксусом);
- кунжут – 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе небольшими кусочками.
Затем необходимо добавить соевый соус, крахмал, уксус, черный молотый перец, белок.
Все тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек мясо покрылся маринадом. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.
Для соуса необходимо смешать кунжут, соевый соус, уксус, мед.
Хорошо разогреть сковороду. Вылить 4-5 ст.л. растительного масла. Обжарить кусочки куриного филе по 2-3 минуты с обеих сторон до румяности.
Убавить нагрев. Вылить соус на мясо, перемешать. Жарить еще 2 минуты.
Можно подавать с нарезанным зеленым луком и рисом. Очень вкусно.
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