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Огірки в томатному пюре по-грузинськи: рецепт без стерилізації

29 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та смачна закуска з огірків — відео рецепт
Огірки в томатному пюре. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Огірки по-грузинськи в помідоровому пюре дуже ароматні й пікантні на смак. За цим рецептом вони неймовірно смачні. А найголовніша перевага цього рецепту, що він не потребує стерилізації. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться: 

  • огірки — 2 кг;
  • помідори — 1,5 кг;
  • часник — 10 зубків;
  • приправа  "хмелі-сунелі" — 2-4 чайні ложки;
  • сіль — 50 г;
  • цукор — 150 г;
  • оцет 9% — 150 мл;
  • перець червоний гострий — 2 чайні ложки;
  • олія — 250 мл. 

Спосіб приготування 

Два кілограми огірків потрібно помити, відрізати кінчики та нарізати брусочками, а потім досить великими кубиками. 

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Нарізані огірки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Півтора кілограми помідорів потрібно розрізати навпіл, видалити плодоніжку та натерти на тертці, шкірка не потрібна, вона залишиться в руках. 

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Натерті помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До томатного пюре додаємо  2-4 чайні ложки приправи хмелі-сунелі, 150 грамів цукру, 50 грамів солі та дві чайні ложки меленого червоного гострого перцю, 150 мл 9% оцту, 250 мл олії та 10 зубчиків часнику, пропущеного через прес. 

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Томатне пюре зі спеціями. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Томатну масу потрібно ретельно перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та варити протягом 10 хвилин. 

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Томатне пюре. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім до томатного пюре додаємо огірки, все ретельно перемішуємо та варимо протягом 10 хвилин з моменту закипання. 

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Огірки в томатному соусі. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Після того, як огірки протушкувалися та змінили свій колір, перекладаємо їх в сухі стерилізовані банки. 

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Огірки в томатному соусі. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закриваємо кришками, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. 

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Огірки в томатному соусі. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума. Пікантні огірки гарно підходять для канапок, бутербродів чи сендвічів. 

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