Бюджетна та смачна закуска з огірків — відео рецепт

Огірки в томатному пюре. Фото: google

Огірки по-грузинськи в помідоровому пюре дуже ароматні й пікантні на смак. За цим рецептом вони неймовірно смачні. А найголовніша перевага цього рецепту, що він не потребує стерилізації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

помідори — 1,5 кг;

часник — 10 зубків;

приправа "хмелі-сунелі" — 2-4 чайні ложки;

сіль — 50 г;

цукор — 150 г;

оцет 9% — 150 мл;

перець червоний гострий — 2 чайні ложки;

олія — 250 мл.

Спосіб приготування

Два кілограми огірків потрібно помити, відрізати кінчики та нарізати брусочками, а потім досить великими кубиками.

Нарізані огірки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Півтора кілограми помідорів потрібно розрізати навпіл, видалити плодоніжку та натерти на тертці, шкірка не потрібна, вона залишиться в руках.

Натерті помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До томатного пюре додаємо 2-4 чайні ложки приправи хмелі-сунелі, 150 грамів цукру, 50 грамів солі та дві чайні ложки меленого червоного гострого перцю, 150 мл 9% оцту, 250 мл олії та 10 зубчиків часнику, пропущеного через прес.

Томатне пюре зі спеціями. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Томатну масу потрібно ретельно перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та варити протягом 10 хвилин.

Томатне пюре. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім до томатного пюре додаємо огірки, все ретельно перемішуємо та варимо протягом 10 хвилин з моменту закипання.

Огірки в томатному соусі. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Після того, як огірки протушкувалися та змінили свій колір, перекладаємо їх в сухі стерилізовані банки.

Огірки в томатному соусі. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закриваємо кришками, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.

Огірки в томатному соусі. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума. Пікантні огірки гарно підходять для канапок, бутербродів чи сендвічів.