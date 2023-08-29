Бюджетна та смачна закуска з огірків — відео рецепт

Огірки в томатному пюре по-грузинськи: рецепт без стерилізації
Огірки по-грузинськи в помідоровому пюре дуже ароматні й пікантні на смак. За цим рецептом вони неймовірно смачні. А найголовніша перевага цього рецепту, що він не потребує стерилізації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- часник — 10 зубків;
- приправа "хмелі-сунелі" — 2-4 чайні ложки;
- сіль — 50 г;
- цукор — 150 г;
- оцет 9% — 150 мл;
- перець червоний гострий — 2 чайні ложки;
- олія — 250 мл.
Спосіб приготування
Два кілограми огірків потрібно помити, відрізати кінчики та нарізати брусочками, а потім досить великими кубиками.
Півтора кілограми помідорів потрібно розрізати навпіл, видалити плодоніжку та натерти на тертці, шкірка не потрібна, вона залишиться в руках.
До томатного пюре додаємо 2-4 чайні ложки приправи хмелі-сунелі, 150 грамів цукру, 50 грамів солі та дві чайні ложки меленого червоного гострого перцю, 150 мл 9% оцту, 250 мл олії та 10 зубчиків часнику, пропущеного через прес.
Томатну масу потрібно ретельно перемішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та варити протягом 10 хвилин.
Потім до томатного пюре додаємо огірки, все ретельно перемішуємо та варимо протягом 10 хвилин з моменту закипання.
Після того, як огірки протушкувалися та змінили свій колір, перекладаємо їх в сухі стерилізовані банки.
Закриваємо кришками, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума. Пікантні огірки гарно підходять для канапок, бутербродів чи сендвічів.