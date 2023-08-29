Бюджетная и вкусная закуска из огурцов — видео рецепт

Огурцы в томатном пюре. Фото: google

Огурцы по-грузински в томатном пюре очень ароматны и пикантны на вкус. По этому рецепту они невероятно вкусные. А самое главное преимущество этого рецепта, что они не нуждаются в стерилизации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе.

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Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

помидоры — 1,5 кг;

чеснок — 10 зубков;

приправа "хмели-сунели" — 2-4 чайные ложки;

соль — 50 г;

сахар — 150 г;

уксус 9% — 150 мл;

перец красный острый — 2 чайные ложки;

масло — 250 мл.

Способ приготовления

Два килограмма огурцов нужно промыть, отрезать кончики и нарезать брусочками, а затем достаточно большими кубиками.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Полтора килограмма помидоров нужно разрезать пополам, удалить плодоножку и натереть на терке, кожура не нужна, она останется в руках.

Натертые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К томатному пюре добавляем 2-4 чайные ложки приправы хмели-сунели, 150 г сахара, 50 г соли и две чайные ложки молотого красного острого перца, 150 мл 9% уксуса, 250 мл масла и 10 зубчиков чеснока.

Томатное пюре со специями. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Томатную массу следует тщательно перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 10 минут.

Томатное пюре. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем в томатное пюре добавляем огурцы, тщательно перемешиваем и варим в течение 10 минут с момента закипания.

Огурцы в томатном соусе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

После того как огурцы протушились и изменили свой цвет, перекладываем их в сухие стерилизованные банки.

Огурцы в томатном соусе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закрываем крышками, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.

Огурцы в томатном соусе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума. Пикантные огурцы хорошо подходят для бутербродов или сэндвичей.