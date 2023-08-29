Бюджетная и вкусная закуска из огурцов — видео рецепт

Огурцы в томатном пюре по-грузински: рецепт без стерилизации
Огурцы по-грузински в томатном пюре очень ароматны и пикантны на вкус. По этому рецепту они невероятно вкусные. А самое главное преимущество этого рецепта, что они не нуждаются в стерилизации.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- чеснок — 10 зубков;
- приправа "хмели-сунели" — 2-4 чайные ложки;
- соль — 50 г;
- сахар — 150 г;
- уксус 9% — 150 мл;
- перец красный острый — 2 чайные ложки;
- масло — 250 мл.
Способ приготовления
Два килограмма огурцов нужно промыть, отрезать кончики и нарезать брусочками, а затем достаточно большими кубиками.
Полтора килограмма помидоров нужно разрезать пополам, удалить плодоножку и натереть на терке, кожура не нужна, она останется в руках.
К томатному пюре добавляем 2-4 чайные ложки приправы хмели-сунели, 150 г сахара, 50 г соли и две чайные ложки молотого красного острого перца, 150 мл 9% уксуса, 250 мл масла и 10 зубчиков чеснока.
Томатную массу следует тщательно перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 10 минут.
Затем в томатное пюре добавляем огурцы, тщательно перемешиваем и варим в течение 10 минут с момента закипания.
После того как огурцы протушились и изменили свой цвет, перекладываем их в сухие стерилизованные банки.
Закрываем крышками, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума. Пикантные огурцы хорошо подходят для бутербродов или сэндвичей.