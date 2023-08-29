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Огурцы в томатном пюре по-грузински: рецепт без стерилизации

29 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетная и вкусная закуска из огурцов — видео рецепт
Огурцы в томатном пюре. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Огурцы по-грузински в томатном пюре очень ароматны и пикантны на вкус. По этому рецепту они невероятно вкусные. А самое главное преимущество этого рецепта, что они не нуждаются в стерилизации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • чеснок — 10 зубков;
  • приправа "хмели-сунели" — 2-4 чайные ложки;
  • соль — 50 г;
  • сахар — 150 г;
  • уксус 9% — 150 мл;
  • перец красный острый — 2 чайные ложки;
  • масло — 250 мл.

Способ приготовления

Два килограмма огурцов нужно промыть, отрезать кончики и нарезать брусочками, а затем достаточно большими кубиками.

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Полтора килограмма помидоров нужно разрезать пополам, удалить плодоножку и натереть на терке, кожура не нужна, она останется в руках.

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Натертые помидоры. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К томатному пюре добавляем 2-4 чайные ложки приправы хмели-сунели, 150 г сахара, 50 г соли и две чайные ложки молотого красного острого перца, 150 мл 9% уксуса, 250 мл масла и 10 зубчиков чеснока.

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Томатное пюре со специями. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Томатную массу следует тщательно перемешать, поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 10 минут.

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Томатное пюре. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем в томатное пюре добавляем огурцы, тщательно перемешиваем и варим в течение 10 минут с момента закипания.

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Огурцы в томатном соусе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

После того как огурцы протушились и изменили свой цвет, перекладываем их в сухие стерилизованные банки.

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Огурцы в томатном соусе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Закрываем крышками, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.

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Огурцы в томатном соусе. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума. Пикантные огурцы хорошо подходят для бутербродов или сэндвичей.

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