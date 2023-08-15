Перевірений рецепт огірків по-болгарськи — відео рецепт

Огірки по-болгарськи. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Мариновані огірки по-болгарськи виходять дуже смачними. Цей рецепт урізноманітнить вашу консервацію та буде доречним як до буденного столу, так і до святкового.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ.

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Вам знадобиться:

морква;

цибуля;

перець чилі;

часник молодий.

Маринад (на 2 літрові банки):

1 л води;

1 ст ложка солі (30 г);

3 ст ложки цукру( 70 г);

80 мл оцту 9% (коли закипить вода).

Спеції:

лаврове листя;

чорний перець горошком;

гірчиця в зернах;

коріандр в зернах;

духмʼяний перець;

листя вишні та хрону.

Спосіб приготування

На дно банок вкладаємо спеції, моркву, кільця цибулі, часник та перець чилі.

Морква в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Можна додати листя вишні якщо у вас такі є. Також додаємо зерна гірчиці, коріандр перець горошком, лавровий лист. За смаком можна додати гвоздику.

Гострий перець в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі в банку щільно складаємо огірки. Зверху банки кладемо листя хрону та зерна гірчиці.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі займаємося приготуванням маринаду. Всі складові змішуємо у воді. Коли вода закипить додаємо оцет.

Огірки в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки заливаємо крутим кипятком (маринадом).

Огірки та маринад. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі ставимо банки в духовку для стерилізації. Потрібно поставити верхній та нижній обдув, при температурі 180 градусів, 10 хвилин з моменту закипання.

Маринад в банці з огірками. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі банки закриваємо та залишаємо до охолодження.

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