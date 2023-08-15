Перевірений рецепт огірків по-болгарськи — відео рецепт

Огірки по-болгарськи з журналу “Порадниця”: ідеальний рецепт
Мариновані огірки по-болгарськи виходять дуже смачними. Цей рецепт урізноманітнить вашу консервацію та буде доречним як до буденного столу, так і до святкового.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ.
Вам знадобиться:
- морква;
- цибуля;
- перець чилі;
- часник молодий.
Маринад (на 2 літрові банки):
- 1 л води;
- 1 ст ложка солі (30 г);
- 3 ст ложки цукру( 70 г);
- 80 мл оцту 9% (коли закипить вода).
Спеції:
- лаврове листя;
- чорний перець горошком;
- гірчиця в зернах;
- коріандр в зернах;
- духмʼяний перець;
- листя вишні та хрону.
Спосіб приготування
На дно банок вкладаємо спеції, моркву, кільця цибулі, часник та перець чилі.
Можна додати листя вишні якщо у вас такі є. Також додаємо зерна гірчиці, коріандр перець горошком, лавровий лист. За смаком можна додати гвоздику.
Далі в банку щільно складаємо огірки. Зверху банки кладемо листя хрону та зерна гірчиці.
Далі займаємося приготуванням маринаду. Всі складові змішуємо у воді. Коли вода закипить додаємо оцет.
Банки заливаємо крутим кипятком (маринадом).
Далі ставимо банки в духовку для стерилізації. Потрібно поставити верхній та нижній обдув, при температурі 180 градусів, 10 хвилин з моменту закипання.
Далі банки закриваємо та залишаємо до охолодження.
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