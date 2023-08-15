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Огірки по-болгарськи з журналу “Порадниця”: ідеальний рецепт

15 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений рецепт огірків по-болгарськи — відео рецепт
Огірки по-болгарськи. Фото: YouTube @Vary_i_pechy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані огірки по-болгарськи виходять дуже смачними. Цей рецепт урізноманітнить вашу консервацію та буде доречним як до буденного столу, так і до святкового. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ.

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Вам знадобиться: 

  • морква; 
  • цибуля; 
  • перець чилі; 
  • часник молодий.

Маринад (на 2 літрові банки):

  • 1 л води;
  • 1 ст ложка солі (30 г);
  • 3 ст ложки цукру( 70 г);
  • 80 мл оцту 9% (коли закипить вода).

Спеції:

  • лаврове листя; 
  • чорний перець горошком; 
  • гірчиця в зернах; 
  • коріандр в зернах; 
  • духмʼяний перець; 
  • листя вишні та хрону.

Спосіб приготування

На дно банок вкладаємо спеції, моркву, кільця цибулі, часник та перець чилі. 

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Морква в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Можна додати листя вишні якщо у вас такі є. Також додаємо зерна гірчиці, коріандр перець горошком, лавровий лист. За смаком можна додати гвоздику. 

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Гострий перець в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі в банку щільно складаємо огірки. Зверху банки кладемо листя хрону та зерна гірчиці. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі займаємося приготуванням маринаду. Всі складові змішуємо у воді. Коли вода закипить додаємо оцет. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки заливаємо крутим кипятком (маринадом). 

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Огірки та маринад. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі ставимо банки в духовку для стерилізації. Потрібно поставити верхній та нижній обдув, при температурі 180 градусів, 10 хвилин з моменту закипання. 

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Маринад в банці з огірками. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі банки закриваємо та залишаємо до охолодження. 

Раніше ми писали про старовинний рецепт маринованих перців з медом на зиму. Дуже давній та перевірений рецепт роками. Цікава страва, які захочеться повторювати знову й знов. 

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