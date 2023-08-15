Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Огурцы по-болгарски из журнала “Порадниця”: идеальный рецепт arrow

Огурцы по-болгарски из журнала “Порадниця”: идеальный рецепт

15 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проведите рецепт огурцов по-болгарски — видео рецепт
Огурцы по-болгарски. Фото: YouTube @Vary_i_pechy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованные огурцы по-болгарски получаются очень вкусными. Этот рецепт разнообразит вашу консервацию и будет уместен как к обыденному столу, так и к праздничному.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАК ВАРИТЬ И ПЕЧЬ.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь;
  • лук;
  • перец чили;
  • чеснок молодой.

Маринад (на 2 литровые банки):

  • 1 л воды;
  • 1 ст ложка соли (30 г);
  • 3 ст ложки сахара (70 г);
  • 80 мл уксуса 9% (когда закипит вода).

Специи:

  • лавровые листья;
  • черный перец горошком;
  • горчица в зернах;
  • кориандр в зернах;
  • душистый перец;
  • листья вишни и хрена.

Способ приготовления

На дно банк кладем специи, морковь, кольца лука, чеснок и перец чили.

null
Морковь в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Можно добавить листья вишни, если у вас такие есть. Также добавляем зерна горчицы, кориандр перец горошком, лавровый лист. По вкусу можно добавить гвоздику.

null
Острый перец в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее в банки плотно складываем огурцы. Сверху банки кладем листья хрена и зерна горчицы.

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее занимаемся приготовлением маринада. Все составляющие смешиваем в воде. Когда вода закипит, добавляем уксус.

null
Огурцы в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки заливаем крутым кипятком (маринадом).

null
Огурцы и маринад. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее ставим банки в духовку для стерилизации. Нужно поставить верхний и нижний обдув, при температуре 180 градусов, 10 минут с момента закипания.

null
Маринад в банке с огурцами. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее банки закрываем и оставляем до охлаждения.

Раньше мы писали о старинном рецепте маринованных перцев с медом на зиму. Очень старый и проверенный рецепт годами. Интересное блюдо, которое захочется повторять снова и снова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 14 августа: обстрел Одессы и изменения в мобилизации с сентября

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз