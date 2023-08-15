Проведите рецепт огурцов по-болгарски — видео рецепт

Огурцы по-болгарски. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Маринованные огурцы по-болгарски получаются очень вкусными. Этот рецепт разнообразит вашу консервацию и будет уместен как к обыденному столу, так и к праздничному.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАК ВАРИТЬ И ПЕЧЬ.

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Вам понадобится:

морковь;

лук;

перец чили;

чеснок молодой.

Маринад (на 2 литровые банки):

1 л воды;

1 ст ложка соли (30 г);

3 ст ложки сахара (70 г);

80 мл уксуса 9% (когда закипит вода).

Специи:

лавровые листья;

черный перец горошком;

горчица в зернах;

кориандр в зернах;

душистый перец;

листья вишни и хрена.

Способ приготовления

На дно банк кладем специи, морковь, кольца лука, чеснок и перец чили.

Морковь в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Можно добавить листья вишни, если у вас такие есть. Также добавляем зерна горчицы, кориандр перец горошком, лавровый лист. По вкусу можно добавить гвоздику.

Острый перец в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее в банки плотно складываем огурцы. Сверху банки кладем листья хрена и зерна горчицы.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее занимаемся приготовлением маринада. Все составляющие смешиваем в воде. Когда вода закипит, добавляем уксус.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки заливаем крутым кипятком (маринадом).

Огурцы и маринад. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее ставим банки в духовку для стерилизации. Нужно поставить верхний и нижний обдув, при температуре 180 градусов, 10 минут с момента закипания.

Маринад в банке с огурцами. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее банки закрываем и оставляем до охлаждения.

Раньше мы писали о старинном рецепте маринованных перцев с медом на зиму. Очень старый и проверенный рецепт годами. Интересное блюдо, которое захочется повторять снова и снова.