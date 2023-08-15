Проведите рецепт огурцов по-болгарски — видео рецепт

Огурцы по-болгарски из журнала “Порадниця”: идеальный рецепт
Маринованные огурцы по-болгарски получаются очень вкусными. Этот рецепт разнообразит вашу консервацию и будет уместен как к обыденному столу, так и к праздничному.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАК ВАРИТЬ И ПЕЧЬ.
Вам понадобится:
- морковь;
- лук;
- перец чили;
- чеснок молодой.
Маринад (на 2 литровые банки):
- 1 л воды;
- 1 ст ложка соли (30 г);
- 3 ст ложки сахара (70 г);
- 80 мл уксуса 9% (когда закипит вода).
Специи:
- лавровые листья;
- черный перец горошком;
- горчица в зернах;
- кориандр в зернах;
- душистый перец;
- листья вишни и хрена.
Способ приготовления
На дно банк кладем специи, морковь, кольца лука, чеснок и перец чили.
Можно добавить листья вишни, если у вас такие есть. Также добавляем зерна горчицы, кориандр перец горошком, лавровый лист. По вкусу можно добавить гвоздику.
Далее в банки плотно складываем огурцы. Сверху банки кладем листья хрена и зерна горчицы.
Далее занимаемся приготовлением маринада. Все составляющие смешиваем в воде. Когда вода закипит, добавляем уксус.
Банки заливаем крутым кипятком (маринадом).
Далее ставим банки в духовку для стерилизации. Нужно поставить верхний и нижний обдув, при температуре 180 градусов, 10 минут с момента закипания.
Далее банки закрываем и оставляем до охлаждения.
Раньше мы писали о старинном рецепте маринованных перцев с медом на зиму. Очень старый и проверенный рецепт годами. Интересное блюдо, которое захочется повторять снова и снова.