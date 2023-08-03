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Огірки “Французькі” з гірчицею на зиму: бабусин рецепт

3 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Особливі огірки на закуску — відео рецепт
Огірки в банках. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт дуже незвичайний та ще не дуже поширений. Це ті самі огірки, про які всі будуть питати та просити рецепт. Спробуйте приготувати за цим перевіреним способом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя на Полтавщині.

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Вам знадобиться: 

  • кріп; 
  • петрушка; 
  • морква; 
  • часник та насіння гірчиці;
  • 1,5 літр води;
  • 250 грам оцету 9%;
  • 50 грамів солі;
  • 300 грам цукру. 
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Зелень та зерна гірчиці. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Спосіб приготування 

На дно банки вкладаємо зонтики кропу, моркву, часник та гірчицю половину чайної ложки, можна більше. 

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Наповнення банок. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Беремо вітори ліри води, сіль та цукор. Також знадобиться оцет. Все разом ретельно перемішати. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Маринадом заливаємо огірки. 

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Продукти для маринаду. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Далі починаємо стерилізувати банки протягом 20-25 хвилин. Також можна орієнтуватися на колір огірків, як тільки вони починають його змінювати, одразу дістаємо та закатуємо. 

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Огірки з маринадом. Фото: YouTube @Victoria_Yar

За таким рецептом огірки завжди виходять дуже хрумкими.

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Стерилізація огірків. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Важливо не чекати, поки під час стерилізації всі огірки змінять колір, достатньо коли один огірок змінить забарвлення. 

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Банка з огірками. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. 

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