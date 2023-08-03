Особливі огірки на закуску — відео рецепт

Огірки “Французькі” з гірчицею на зиму: бабусин рецепт
Такий рецепт дуже незвичайний та ще не дуже поширений. Це ті самі огірки, про які всі будуть питати та просити рецепт. Спробуйте приготувати за цим перевіреним способом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя на Полтавщині.
Вам знадобиться:
- кріп;
- петрушка;
- морква;
- часник та насіння гірчиці;
- 1,5 літр води;
- 250 грам оцету 9%;
- 50 грамів солі;
- 300 грам цукру.
Спосіб приготування
На дно банки вкладаємо зонтики кропу, моркву, часник та гірчицю половину чайної ложки, можна більше.
Беремо вітори ліри води, сіль та цукор. Також знадобиться оцет. Все разом ретельно перемішати.
Маринадом заливаємо огірки.
Далі починаємо стерилізувати банки протягом 20-25 хвилин. Також можна орієнтуватися на колір огірків, як тільки вони починають його змінювати, одразу дістаємо та закатуємо.
За таким рецептом огірки завжди виходять дуже хрумкими.
Важливо не чекати, поки під час стерилізації всі огірки змінять колір, достатньо коли один огірок змінить забарвлення.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.