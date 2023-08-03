Особые огурцы на закуску — видео рецепт

Огурцы в банках. Фото: google

Такой рецепт очень необычен и еще не очень распространен. Это те же огурцы, о которых все будут спрашивать и просить рецепт. Попытайтесь приготовить по этому проверенному способу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь на Полтавщине.

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Вам понадобится:

укроп;

петрушка;

морковь;

чеснок и семена горчицы;

1,5 литра воды;

250 г уксуса 9%;

50 грамм соли;

300 г сахара.

Зелень и зерно горчицы. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Способ приготовления

На дно банки укладываем зонтики укропа, моркови, чеснока и горчицы половину чайной ложки, можно больше.

Наполнение банок. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Берем ветер лиры воды, соль и сахар. Также понадобится уксус. Всё вместе тщательно перемешать.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Маринадом заливаем огурцы.

Продукты маринада. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Далее начинаем стерилизовать банки в течение 20-25 минут. Можно ориентироваться на цвет огурцов, как только они начинают его менять, сразу достаем и закатываем.

Огурцы с маринадом. Фото: YouTube @Victoria_Yar

По такому рецепту огурцы всегда получаются очень хрустящими.

Стерилизация огурцов. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Важно не ждать, пока во время стерилизации все огурцы изменят цвет, достаточно когда один огурец изменит расцветку.

Банк с огурцами. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.