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Огурцы "Французские" с горчицей на зиму: бабушкин рецепт

3 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Особые огурцы на закуску — видео рецепт
Огурцы в банках. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт очень необычен и еще не очень распространен. Это те же огурцы, о которых все будут спрашивать и просить рецепт. Попытайтесь приготовить по этому проверенному способу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь на Полтавщине.

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Вам понадобится:

  • укроп;
  • петрушка;
  • морковь;
  • чеснок и семена горчицы;
  • 1,5 литра воды;
  • 250 г уксуса 9%;
  • 50 грамм соли;
  • 300 г сахара.
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Зелень и зерно горчицы. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Способ приготовления

На дно банки укладываем зонтики укропа, моркови, чеснока и горчицы половину чайной ложки, можно больше.

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Наполнение банок. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Берем ветер лиры воды, соль и сахар. Также понадобится уксус. Всё вместе тщательно перемешать.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Маринадом заливаем огурцы.

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Продукты маринада. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Далее начинаем стерилизовать банки в течение 20-25 минут. Можно ориентироваться на цвет огурцов, как только они начинают его менять, сразу достаем и закатываем.

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Огурцы с маринадом. Фото: YouTube @Victoria_Yar

По такому рецепту огурцы всегда получаются очень хрустящими.

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Стерилизация огурцов. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Важно не ждать, пока во время стерилизации все огурцы изменят цвет, достаточно когда один огурец изменит расцветку.

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Банк с огурцами. Фото: YouTube @Victoria_Yar

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.

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