Огурцы "Французские" с горчицей на зиму: бабушкин рецепт
Такой рецепт очень необычен и еще не очень распространен. Это те же огурцы, о которых все будут спрашивать и просить рецепт. Попытайтесь приготовить по этому проверенному способу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь на Полтавщине.
Вам понадобится:
- укроп;
- петрушка;
- морковь;
- чеснок и семена горчицы;
- 1,5 литра воды;
- 250 г уксуса 9%;
- 50 грамм соли;
- 300 г сахара.
Способ приготовления
На дно банки укладываем зонтики укропа, моркови, чеснока и горчицы половину чайной ложки, можно больше.
Берем ветер лиры воды, соль и сахар. Также понадобится уксус. Всё вместе тщательно перемешать.
Маринадом заливаем огурцы.
Далее начинаем стерилизовать банки в течение 20-25 минут. Можно ориентироваться на цвет огурцов, как только они начинают его менять, сразу достаем и закатываем.
По такому рецепту огурцы всегда получаются очень хрустящими.
Важно не ждать, пока во время стерилизации все огурцы изменят цвет, достаточно когда один огурец изменит расцветку.
Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это полюбившаяся многим семьям классика, уже не одному поколению.