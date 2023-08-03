Огірки фінською не вимагають стерилізації — відео рецепт

Огірки без стерилізації по-фінськи: простіше рецепта не буває
Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат. Гарно підійде для закуски навіть на святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться така кількість продуктів. З цієї кількості вийде 7 по 0.5 банок:
- огірки 2 кг. + гілочка кропу;
- сіль 60 гр;
- 1 ст. л. насіння гірчиці;
- цукор 200 гр;
- лавровий лист 3 шт;
- оцет яблучний 6% 250 мл;
- 1.5 л води.
Спосіб приготування
Бажано брати огірки середнього розміру. Попередньо огірки треба помити.
Далі готуємо розсіл для огірків. У воду висипаємо сіль, цукор, гірчичні зерна та лавровий лист.
Огірки краще нарізати фігурним ножем, шматочки повинні бути досить великими.
У розсіл засипаємо огірки і на цьому етапі додаємо оцет.
Огірки потрібно буде варити до того моменту, коли вони трохи змінюють свій колір.
Коли вода закипіла, додаємо кріп і накриваємо кришкою.
У такий спосіб потрібно варити ще пару хвилин.
Огірки переміщуємо в банку разом із розсолом і закочуємо.
Декілька рекомендацій, як уникнути здуття банок з консервацією
Банки потрібно зберігати у темному місці, щоб сонце не потрапляло. Найкращий варіант, це після того, як ви перевернули банки з консервацією, дочекатися охолодження та поставити на пару днів у прохолодне місце. Після цього консервація зберігатиметься де завгодно.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту.