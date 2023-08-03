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Огурцы без стерилизации по-фински: проще рецепта не бывает

3 августа 2023 21:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Огурцы по фински не требуют стерилизации — видео рецепт
Огурцы по-фински: Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие огурцы получаются очень вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат. Отлично подойдет для закуски даже на праздничный стол

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится такое количество продуктов. Из этого количества получится  7 по 0.5 банок:

  • огурцы 2 кг.+ веточка укропа;
  • соль 60 гр;
  • 1 ст. л. семян горчицы;
  • сахар 200 гр;
  • лавровый лист 3 шт;
  • уксус яблочный 6 %  250 мл;
  • 1.5 литров воды.

Способ приготовления 

Желательно брать огурцы среднего размера. Предварительно огурцы нужно помыть. 

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Свежие огурцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее готовим рассол для огурцов. В воду высыпаем соль, сахар, горчичные зерна и лавровый лист. 

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Зерна горчицы и специи. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы будет лучше нарезать фигурным ножом, кусочки должны быть довольно крупными. 

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Маринад для огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В рассол засыпаем огурцы и на этот этапе добавляем уксус.

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Нарезание огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы нужно будет варить до момента, когда они немного меняют свой цвет. 

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Огурцы в рассоле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда вода закипела добавляем укроп и накрываем крышкой.

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Огурцы в рассоле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таким образом нужно варить еще пару минут.  

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Банка с огурцами. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы перемещаем в банку вместе с рассолом и закатываем.

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Накладывание огурцов в банки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Несколько рекомендаций, как избежать вздутия банок с консервацией 

Банки нужно хранить в темном месте, чтобы солнце не попадало. Самый лучший вариант, это после того, как вы перевернули банки с консервацией, дождаться остывания и поставить на пару дней в прохладное место. После этого консервация будет храниться где угодно.

Ранее мы писали про рецепт по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до настоящего времени дошло очень много вариаций этого рецепта. 

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