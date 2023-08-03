Огурцы по фински не требуют стерилизации — видео рецепт

Огурцы без стерилизации по-фински: проще рецепта не бывает
Такие огурцы получаются очень вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат. Отлично подойдет для закуски даже на праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится такое количество продуктов. Из этого количества получится 7 по 0.5 банок:
- огурцы 2 кг.+ веточка укропа;
- соль 60 гр;
- 1 ст. л. семян горчицы;
- сахар 200 гр;
- лавровый лист 3 шт;
- уксус яблочный 6 % 250 мл;
- 1.5 литров воды.
Способ приготовления
Желательно брать огурцы среднего размера. Предварительно огурцы нужно помыть.
Далее готовим рассол для огурцов. В воду высыпаем соль, сахар, горчичные зерна и лавровый лист.
Огурцы будет лучше нарезать фигурным ножом, кусочки должны быть довольно крупными.
В рассол засыпаем огурцы и на этот этапе добавляем уксус.
Огурцы нужно будет варить до момента, когда они немного меняют свой цвет.
Когда вода закипела добавляем укроп и накрываем крышкой.
Таким образом нужно варить еще пару минут.
Огурцы перемещаем в банку вместе с рассолом и закатываем.
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Банки нужно хранить в темном месте, чтобы солнце не попадало. Самый лучший вариант, это после того, как вы перевернули банки с консервацией, дождаться остывания и поставить на пару дней в прохладное место. После этого консервация будет храниться где угодно.
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