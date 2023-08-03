Огурцы по фински не требуют стерилизации — видео рецепт

Огурцы по-фински: Фото: google

Такие огурцы получаются очень вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат. Отлично подойдет для закуски даже на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится такое количество продуктов. Из этого количества получится 7 по 0.5 банок:

огурцы 2 кг.+ веточка укропа;

соль 60 гр;

1 ст. л. семян горчицы;

сахар 200 гр;

лавровый лист 3 шт;

уксус яблочный 6 % 250 мл;

1.5 литров воды.

Способ приготовления

Желательно брать огурцы среднего размера. Предварительно огурцы нужно помыть.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее готовим рассол для огурцов. В воду высыпаем соль, сахар, горчичные зерна и лавровый лист.

Зерна горчицы и специи. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы будет лучше нарезать фигурным ножом, кусочки должны быть довольно крупными.

Маринад для огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В рассол засыпаем огурцы и на этот этапе добавляем уксус.

Нарезание огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы нужно будет варить до момента, когда они немного меняют свой цвет.

Огурцы в рассоле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда вода закипела добавляем укроп и накрываем крышкой.

Огурцы в рассоле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таким образом нужно варить еще пару минут.

Банка с огурцами. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Огурцы перемещаем в банку вместе с рассолом и закатываем.

Накладывание огурцов в банки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

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