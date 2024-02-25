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Нутриціолог розповіла, який продукт найкраще знижує ризик виникнення раку грудей

25 лютого 2024 07:50
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Яніна Томенко
Редактор
Рекомендується вживати порцію печінки не більше 100 г
Дівчина з нутриціологом. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Зниження ймовірності захворювання на рак молочної залози може залежати від включення певного продукту в раціон. Цей продукт — печінка, яка багата безліччю вітамінів та мінералів.

Про це повідомила нутриціолог Ольги Дорош на своїй сторінці в Instagram.

Печінка, багата на безліч вітамінів і мінералів, вважається одним з найбільш поживних продуктів. Рекомендується вживати порцію печінки не більше 100 г не частіше ніж 1-3 рази на тиждень, враховуючи загальний раціон харчування та прийом мультивітамінів, щоб уникнути передозування вітаміном А.

Печінка багата безліччю вітамінів та мінералів:

  • вітаміни групи B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12);
  • вітамін А;
  • вітамін Е;
  • вітамін D;
  • вітамін К;
  • залізо;
  • цинк;
  • мідь;
  • селен;
  • марганець.

Один прийом яловичої печінки може забезпечити понад 100% потреби у вітаміні А на день. Задоволення потреби у вітаміні А може знизити ризик розвитку таких захворювань, як катаракта та рак молочної залози, згідно з заявами фахівця.

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Печінка в тарілці. Фото: Freepik

Ольга Дорош зазначила, що з печінки можна приготувати оладки, протушкувати з морквою, цибулею, можна наприкінці додати сметану та яблуко.

Якщо у вас чи у дитини є дефіцит заліза, анемія, нутриціолог також радить додати цей продукт до раціону.

Нутриціолог стверджує, що холестерин швидше "стрибне" від вживання домашніх котлет і солодощів, ніж від яєчних жовтків і печінки.

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Печінка на тарілку. Фото: Freepik

Нутриціолог Ольга Дорош також порівняла кілька продуктів щодо вмісту жирів:

  • 100 г печінки курки — 6,3 г жиру;
  • 100 г телячої печінки — 3,3 г жиру;⁣⠀
  • 100 г вівсяного печива — 14,4 г жиру;
  • 100 г пельменів — 12,4 г жиру.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що курячі яйця зіпсувалися і скільки вони зберігаються в готовому вигляді.

Також ми писали, скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику.

харчування
їжа
печінка
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нутриціолог
здорове харчування

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