Нутриціолог розповіла, який продукт найкраще знижує ризик виникнення раку грудей
Зниження ймовірності захворювання на рак молочної залози може залежати від включення певного продукту в раціон. Цей продукт — печінка, яка багата безліччю вітамінів та мінералів.
Про це повідомила нутриціолог Ольги Дорош на своїй сторінці в Instagram.
Печінка, багата на безліч вітамінів і мінералів, вважається одним з найбільш поживних продуктів. Рекомендується вживати порцію печінки не більше 100 г не частіше ніж 1-3 рази на тиждень, враховуючи загальний раціон харчування та прийом мультивітамінів, щоб уникнути передозування вітаміном А.
Печінка багата безліччю вітамінів та мінералів:
- вітаміни групи B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12);
- вітамін А;
- вітамін Е;
- вітамін D;
- вітамін К;
- залізо;
- цинк;
- мідь;
- селен;
- марганець.
Один прийом яловичої печінки може забезпечити понад 100% потреби у вітаміні А на день. Задоволення потреби у вітаміні А може знизити ризик розвитку таких захворювань, як катаракта та рак молочної залози, згідно з заявами фахівця.
Ольга Дорош зазначила, що з печінки можна приготувати оладки, протушкувати з морквою, цибулею, можна наприкінці додати сметану та яблуко.
Якщо у вас чи у дитини є дефіцит заліза, анемія, нутриціолог також радить додати цей продукт до раціону.
Нутриціолог стверджує, що холестерин швидше "стрибне" від вживання домашніх котлет і солодощів, ніж від яєчних жовтків і печінки.
Нутриціолог Ольга Дорош також порівняла кілька продуктів щодо вмісту жирів:
- 100 г печінки курки — 6,3 г жиру;
- 100 г телячої печінки — 3,3 г жиру;⠀
- 100 г вівсяного печива — 14,4 г жиру;
- 100 г пельменів — 12,4 г жиру.
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