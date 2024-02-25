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Нутрициолог рассказала, какой продукт лучше всего снижает риск возникновения рака груди

25 февраля 2024 07:50
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Рекомендуется употреблять порцию печени не более 100 граммов
Девушка с нутрициологом. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Снижение вероятности заболевания раком молочной железы может зависеть от включения определенного продукта в рацион. Этот продукт — печень, которая богата множеством витаминов и минералов. 

Об этом сообщила нутрициолог Ольга Дорош на своей странице в Instagram

Печень, богатая множеством витаминов и минералов, считается одним из наиболее питательных продуктов. Рекомендуется употреблять порцию печени не более 100 граммов не чаще чем 1-3 раза в неделю, учитывая общий рацион питания и прием мультивитаминов, чтобы избежать передозировки витамином А. 

Печень богата множеством витаминов и минералов: 

  • витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12);
  • витамин А;
  • витамин Е;
  • витамин D;
  • витамин К; 
  • железо; 
  • цинк; 
  • медь; 
  • селен;
  • марганец. 

Один прием говяжьей печени может обеспечить более 100% необходимости в витамине А в день. Удовлетворение потребности в витамине А может снизить риск развития таких заболеваний, как катаракта и рак молочной железы, согласно заявлениям специалиста.

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Печень в тарелке. Фото: Freepik

Ольга Дорош отметила, что из печени можно приготовить оладьи, потушить с морковью, луком, можно в конце добавить сметану и яблоко.

Если у вас или у ребенка есть дефицит железа, анемия, нутрициолог также советует добавить этот продукт в рацион.

Нутрициолог утверждает, что холестерин скорее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.

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Печень на тарелке. Фото: Freepik

Нутрициолог Ольга Дорош также сравнила несколько продуктов на предмет содержания жиров: 

  • 100 г печени курицы — 6,3 г жира;
  • 100 г телячьей печени — 3,3 г жира;⁣⠀
  • 100 г овсяного печенья — 14,4 г жира;
  • 100 г пельменей — 12,4 г жира.

Ранее мы писали, как понять, что куриные яйца испортились и сколько они хранятся в готовом виде. 

Также мы писали, сколько времени можно хранить сырое куриное филе в холодильнике. 

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печень
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нутрициолог
здоровое питание

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