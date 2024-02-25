Нутрициолог рассказала, какой продукт лучше всего снижает риск возникновения рака груди
Снижение вероятности заболевания раком молочной железы может зависеть от включения определенного продукта в рацион. Этот продукт — печень, которая богата множеством витаминов и минералов.
Об этом сообщила нутрициолог Ольга Дорош на своей странице в Instagram.
Печень, богатая множеством витаминов и минералов, считается одним из наиболее питательных продуктов. Рекомендуется употреблять порцию печени не более 100 граммов не чаще чем 1-3 раза в неделю, учитывая общий рацион питания и прием мультивитаминов, чтобы избежать передозировки витамином А.
Печень богата множеством витаминов и минералов:
- витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12);
- витамин А;
- витамин Е;
- витамин D;
- витамин К;
- железо;
- цинк;
- медь;
- селен;
- марганец.
Один прием говяжьей печени может обеспечить более 100% необходимости в витамине А в день. Удовлетворение потребности в витамине А может снизить риск развития таких заболеваний, как катаракта и рак молочной железы, согласно заявлениям специалиста.
Ольга Дорош отметила, что из печени можно приготовить оладьи, потушить с морковью, луком, можно в конце добавить сметану и яблоко.
Если у вас или у ребенка есть дефицит железа, анемия, нутрициолог также советует добавить этот продукт в рацион.
Нутрициолог утверждает, что холестерин скорее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.
Нутрициолог Ольга Дорош также сравнила несколько продуктов на предмет содержания жиров:
- 100 г печени курицы — 6,3 г жира;
- 100 г телячьей печени — 3,3 г жира;⠀
- 100 г овсяного печенья — 14,4 г жира;
- 100 г пельменей — 12,4 г жира.
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