Девушка с нутрициологом. Фото: Freepik

Снижение вероятности заболевания раком молочной железы может зависеть от включения определенного продукта в рацион. Этот продукт — печень, которая богата множеством витаминов и минералов.

Об этом сообщила нутрициолог Ольга Дорош на своей странице в Instagram.

Печень, богатая множеством витаминов и минералов, считается одним из наиболее питательных продуктов. Рекомендуется употреблять порцию печени не более 100 граммов не чаще чем 1-3 раза в неделю, учитывая общий рацион питания и прием мультивитаминов, чтобы избежать передозировки витамином А.

Печень богата множеством витаминов и минералов:

витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12);

витамин А;

витамин Е;

витамин D;

витамин К;

железо;

цинк;

медь;

селен;

марганец.

Один прием говяжьей печени может обеспечить более 100% необходимости в витамине А в день. Удовлетворение потребности в витамине А может снизить риск развития таких заболеваний, как катаракта и рак молочной железы, согласно заявлениям специалиста.

Печень в тарелке. Фото: Freepik

Ольга Дорош отметила, что из печени можно приготовить оладьи, потушить с морковью, луком, можно в конце добавить сметану и яблоко.

Если у вас или у ребенка есть дефицит железа, анемия, нутрициолог также советует добавить этот продукт в рацион.

Нутрициолог утверждает, что холестерин скорее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.

Печень на тарелке. Фото: Freepik

Нутрициолог Ольга Дорош также сравнила несколько продуктов на предмет содержания жиров:

100 г печени курицы — 6,3 г жира;

100 г телячьей печени — 3,3 г жира;⁣⠀

100 г овсяного печенья — 14,4 г жира;

100 г пельменей — 12,4 г жира.

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