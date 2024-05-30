Як приготувати масло ГХІ з чорнобривцями — тренд TikTok

Масло ГХІ. Фото: Freepik

Приготування олії ГХІ з чорнобривцями — це захоплюючий процес, який дозволяє створити ароматне і корисне масло з лікувальними властивостями. Чорнобривці, також відомі як календула, додають маслу приємний колір і корисні властивості.

Рецепт опублікували на TikTok каналі cosmotravel.

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Приготування масла ГХІ з чорнобривцями — це простий процес, який вимагає небагато часу і терпіння, але результат вартий того. Це масло не тільки корисне, але й має приємний аромат, що робить його відмінним доповненням до вашої кухні та аптечки.

Вам знадобиться:

500 г несолоного вершкового масла;

жменя свіжих або сушених квіток чорнобривців (календула).

Спосіб приготування

Покладіть вершкове масло в каструлю з товстим дном і розтопіть його на середньому вогні. Поступово збільшуйте температуру, щоб масло почало пінитися. Коли масло повністю розтане і почне пінитися, зменшіть вогонь до мінімуму. Знімайте піну з поверхні олії ложкою.

Приготування олії. Фото: cosmotravel

Продовжуйте готувати масло на слабкому вогні. Поступово вода випарується, і молочні білки почнуть відокремлюватися та осідати на дно каструлі. Олія стане прозорою золотистою, а білки, що осіли, — коричневими. Це ознака того, що масло ГХІ готове.

Приготування олії. Фото: cosmotravel

Як тільки масло ГХІ буде готове, додайте в каструлю квітки чорнобривців. Добре перемішайте. Продовжуйте нагрівати масло з чорнобривцями на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин, щоб квітки віддали свої корисні речовини та аромат маслу.

Приготування олії. Фото: cosmotravel

Зніміть каструлю з вогню і дайте маслу трохи охолонути. Процідіть масло через марлю або дрібне сито в чисту скляну банку, щоб видалити квіти та осад.

Залишіть масло остигати при кімнатній температурі, потім закрийте кришкою і зберігайте в прохолодному місці або в холодильнику. Масло ГХІ з чорнобривцями може зберігатися кілька місяців.

Корисні властивості та застосування

Масло ГХІ з чорнобривцями має безліч корисних властивостей.

Протизапальна дія. Чорнобривці відомі своїми протизапальними властивостями, що робить це масло корисним для шкіри.

Загоює дію. Масло можна використовувати для загоєння ран, порізів та опіків.

Ароматерапія. Масло має приємний аромат і може використовуватися для масажу або як основа для аромаламп.

Поради щодо використання

Кулінарія. Масло ГХІ з чорнобривцями можна використовувати для смаження, додавання в каші та інші страви.

Догляд за шкірою. Використовуйте масло для зволоження шкіри, особливо сухих ділянок.

Масаж. Підігріте масло ідеально підходить для розслаблюючого масажу.

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