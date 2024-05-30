Как приготовить масло ГХИ с бархатцами — тренд TikTok

Масло ГХИ. Фото: Freepik

Приготовление масла ГХИ с бархатцами — это увлекательный процесс, который позволяет создать ароматное и полезное масло с лечебными свойствами. Бархатцы, также известные как календула, добавляют маслу приятный цвет и полезные свойства.

Рецепт опубликовали на TikTok канале cosmotravel.

Читайте также:

Приготовление масла ГХИ с бархатцами — это простой процесс, который требует немного времени и терпения, но результат стоит того. Это масло не только полезно, но и обладает приятным ароматом, что делает его отличным дополнением к вашей кухне и аптечке.

Вам понадобится:

500 г несоленого сливочного масла;

горсть свежих или сушеных цветков бархатцев (календула).

Способ приготовления

Положите сливочное масло в кастрюлю с толстым дном и растопите его на среднем огне. Постепенно увеличивайте температуру, чтобы масло начало пениться. Когда масло полностью растает и начнет пениться, уменьшите огонь до минимума. Снимайте пену с поверхности масла ложкой или шумовкой.

Приготовление масла. Фото: cosmotravel

Продолжайте готовить масло на слабом огне. Постепенно вода испарится, и молочные белки начнут отделяться и оседать на дно кастрюли. Масло станет прозрачным золотистым, а осевшие белки — коричневыми. Это признак того, что масло ГХИ готово.

Приготовление масла. Фото: cosmotravel

Добавьте цветки. Как только масло ГХИ будет готово, добавьте в кастрюлю цветки бархатцев. Хорошо перемешайте. Продолжайте нагревать масло с бархатцами на слабом огне в течение 10-15 минут, чтобы цветки отдали свои полезные вещества и аромат маслу.

Приготовление масла. Фото: cosmotravel

Снимите кастрюлю с огня и дайте маслу немного остыть. Процедите масло через марлю или мелкое сито в чистую стеклянную банку, чтобы удалить цветки и осадок.

Оставьте масло остывать при комнатной температуре, затем закройте крышкой и храните в прохладном месте или в холодильнике. Масло ГХИ с бархатцами может храниться несколько месяцев.

Полезные свойства и применение

Масло ГХИ с бархатцами обладает множеством полезных свойств.

Противовоспалительное действие. Бархатцы известны своими противовоспалительными свойствами, что делает это масло полезным для кожи.

Заживляющее действие. Масло можно использовать для заживления ран, порезов и ожогов.

Ароматерапия. Масло имеет приятный аромат и может использоваться для массажа или в качестве основы для аромаламп.

Советы по использованию

Кулинария. Масло ГХИ с бархатцами можно использовать для жарки, добавления в каши и другие блюда.

Уход за кожей. Используйте масло для увлажнения кожи, особенно сухих участков.

Массаж. Подогретое масло идеально подходит для расслабляющего массажа.

Ранее мы писали про эликсир молодости — узнайте, что будет, если ежедневно съедать щепотку куркумы.

Также мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента.