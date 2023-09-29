Смачний та корисний рецепт з курки — відео рецепт

Курячі грудки з лавашем. Фото: YouTube @ OlyaPins

Черговий дуже смачний і простий рецепт. Ця страва чудово підійде як на обід, так і на вечерю. Готується швидко, просто, а виходить дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки

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Вам знадобиться:

600 г курячого філе;

150 г печериць;

100-150 мл вершків 15%;

1 ч. л. крохмалю;

50 г сиру;

100 г лаваша.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати дві половинки курячого філе на маленькі шматочки.

Куряча грудка. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі нарізаємо печериці на невеликі шматочки.

Нарізані гриби. Фото: YouTube @ OlyaPins

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. Починаємо обсмажувати куряче філе.

Куряча грудка. Фото: YouTube @ OlyaPins

Коли м'ясо виділить сік, додаємо гриби, все ретельно перемішуємо. Додаємо трохи солі.

Курка та гриби. Фото: YouTube @ OlyaPins

Накриваємо кришкою і даємо курці з грибами трохи протушкуватися. Через п'ять хвилин додаємо 150 мл вершків. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин п'ять, наприкінці додаємо одну чайну ложку крохмалю і перемішуємо.

Курка, гриби та вершки. Фото: YouTube @ OlyaPins

Натираємо твердий сир, можна подрібнити трохи часнику і додати в соус.

Курячі грудки і сир. Фото: YouTube @ OlyaPins

Сир відправляємо до курки та грибів, добре перемішуємо, поки сир не розплавиться.

Листи лаваша. Фото: YouTube @ OlyaPins

Тепер нам знадобиться кілька аркушів лаваша. Нарізаємо три аркуші за розміром форми для випікання.

Лаваш та курка. Фото: YouTube @ OlyaPins

Першим шаром викладаємо лист лаваша, потім накладаємо начинку і чергуємо так кулями.

Тертий сир. Фото: YouTube @ OlyaPins

Останнім верхнім шаром має бути курка з грибами, зверху посипаємо тертим сиром.

Курка з гріабмі в духовці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо наше блюдо випікатися на 15-20 хвилин.

Запіканка з куркою. Фото: YouTube @ OlyaPins

Незважаючи на свою простоту, це дуже смачна страва.

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