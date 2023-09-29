Смачний та корисний рецепт з курки — відео рецепт

Новий смачний рецепт з курячої грудки
Черговий дуже смачний і простий рецепт. Ця страва чудово підійде як на обід, так і на вечерю. Готується швидко, просто, а виходить дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 150 г печериць;
- 100-150 мл вершків 15%;
- 1 ч. л. крохмалю;
- 50 г сиру;
- 100 г лаваша.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати дві половинки курячого філе на маленькі шматочки.
Далі нарізаємо печериці на невеликі шматочки.
Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. Починаємо обсмажувати куряче філе.
Коли м'ясо виділить сік, додаємо гриби, все ретельно перемішуємо. Додаємо трохи солі.
Накриваємо кришкою і даємо курці з грибами трохи протушкуватися. Через п'ять хвилин додаємо 150 мл вершків. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин п'ять, наприкінці додаємо одну чайну ложку крохмалю і перемішуємо.
Натираємо твердий сир, можна подрібнити трохи часнику і додати в соус.
Сир відправляємо до курки та грибів, добре перемішуємо, поки сир не розплавиться.
Тепер нам знадобиться кілька аркушів лаваша. Нарізаємо три аркуші за розміром форми для випікання.
Першим шаром викладаємо лист лаваша, потім накладаємо начинку і чергуємо так кулями.
Останнім верхнім шаром має бути курка з грибами, зверху посипаємо тертим сиром.
Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо наше блюдо випікатися на 15-20 хвилин.
Незважаючи на свою простоту, це дуже смачна страва.
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