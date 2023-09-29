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Новий смачний рецепт з курячої грудки

29 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та корисний рецепт з курки — відео рецепт
Курячі грудки з лавашем. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Черговий дуже смачний і простий рецепт. Ця страва чудово підійде як на обід, так і на вечерю. Готується швидко, просто, а виходить дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки 

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Вам знадобиться:

  • 600 г курячого філе;
  • 150 г печериць;
  • 100-150 мл вершків 15%;
  • 1 ч. л. крохмалю;
  • 50 г сиру;
  • 100 г лаваша.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати дві половинки курячого філе на маленькі шматочки.

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Куряча грудка. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі нарізаємо печериці на невеликі шматочки.

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @ OlyaPins

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. Починаємо обсмажувати куряче філе.

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Куряча грудка. Фото: YouTube @ OlyaPins

Коли м'ясо виділить сік, додаємо гриби, все ретельно перемішуємо. Додаємо трохи солі.

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Курка та гриби. Фото: YouTube @ OlyaPins

Накриваємо кришкою і даємо курці з грибами трохи протушкуватися. Через п'ять хвилин додаємо 150 мл вершків. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин п'ять, наприкінці додаємо одну чайну ложку крохмалю і перемішуємо.

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Курка, гриби та вершки. Фото: YouTube @ OlyaPins

Натираємо твердий сир, можна подрібнити трохи часнику і додати в соус.

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Курячі грудки і сир. Фото: YouTube @ OlyaPins

Сир відправляємо до курки та грибів, добре перемішуємо, поки сир не розплавиться.

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Листи лаваша. Фото: YouTube @ OlyaPins

Тепер нам знадобиться кілька аркушів лаваша. Нарізаємо три аркуші за розміром форми для випікання.

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Лаваш та курка. Фото: YouTube @ OlyaPins

Першим шаром викладаємо лист лаваша, потім накладаємо начинку і чергуємо так кулями.

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Тертий сир. Фото: YouTube @ OlyaPins

Останнім верхнім шаром має бути курка з грибами, зверху посипаємо тертим сиром.

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Курка з гріабмі в духовці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо наше блюдо випікатися на 15-20 хвилин.

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Запіканка з куркою. Фото: YouTube @ OlyaPins

Незважаючи на свою простоту, це дуже смачна страва.

Раніше ми писали про рецепт поживного салату на вечерю для тих, хто стежить за фігурою.

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