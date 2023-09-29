Вкусный и полезный рецепт из курицы — видео рецепт

Куриная грудка с лавашем. Фото: YouTube @OlyaPins

Очередной очень вкусный и простой рецепт. Это блюдо прекрасно подойдет как в качестве обеда, так и ужина. Готовится быстро, просто, а получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

600 г куриного филе;

150 г шампиньонов;

100-150 мл сливок 15%;

1 ч.л. крахмала;

50 г сыра;

100 г лаваша.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать две половинки куриного филе на маленькие кусочки.

Куриная грудка. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем шампиньоны на небольшие кусочки.

Нарезанные грибы. Фото: YouTube @OlyaPins

Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла. Начинаем обжаривать куриное филе.

Куриная грудка. Фото: YouTube @OlyaPins

Когда мясо выделит сок, добавляем грибы, все тщательно перемешиваем. Добавляем немного соли.

Курица и грибы. Фото: YouTube @OlyaPins

Накрываем крышкой и даем курице с грибами немного потушиться. Спустя пять минут добавляем 150 мл сливок. Накрываем крышкой и тушим еще минут пять, в конце добавляем одну чайную ложку крахмала и перемешиваем.

Курица, грибы и сливки. Фото: YouTube @OlyaPins

Натираем твердый сыр, можно измельчить немного чеснока и также добавить в соус.

Куриная грудка и сыр. Фото: YouTube @OlyaPins

Сыр отправляем к курице и грибам, хорошо перемешиваем, пока сыр не расплавится.

Листы лаваша. Фото: YouTube @OlyaPins

Теперь нам понадобится несколько листов лаваша. Нарезаем три листа по размеру формы для выпекания.

Лаваш та курка. Фото: YouTube @OlyaPins

Первым слоем выкладываем лист лаваша, потом накладываем начинку и чередуем так слоями.

Тертый сир. Фото: YouTube @OlyaPins

Последним верхним слоем должна быть курица с грибами, сверху посыпаем тертым сыром.

Курица с грибами в духовке. Фото: YouTube @OlyaPins

Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим наше блюдо выпекаться на 15-20 минут.

Запеканка с курицей. Фото: YouTube @OlyaPins

Несмотря на свою простоту, это очень вкусное блюдо.

Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.