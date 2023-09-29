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Новый вкусный рецепт из куриной грудки

29 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и полезный рецепт из курицы — видео рецепт
Куриная грудка с лавашем. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очередной очень вкусный и простой рецепт. Это блюдо прекрасно подойдет как в качестве обеда, так и ужина. Готовится быстро, просто, а получается очень вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 600 г куриного филе;
  • 150 г шампиньонов;
  • 100-150 мл сливок 15%;
  • 1 ч.л. крахмала;
  • 50 г сыра;
  • 100 г лаваша. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать две половинки куриного филе на маленькие кусочки. 

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Куриная грудка. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем шампиньоны на небольшие кусочки. 

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Нарезанные грибы. Фото: YouTube @OlyaPins

Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла. Начинаем обжаривать куриное филе. 

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Куриная грудка. Фото: YouTube @OlyaPins

Когда мясо выделит сок, добавляем грибы, все тщательно перемешиваем. Добавляем немного соли. 

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Курица и грибы. Фото: YouTube @OlyaPins

Накрываем крышкой и даем курице с грибами немного потушиться. Спустя пять минут добавляем 150 мл сливок. Накрываем крышкой и тушим еще минут пять, в конце добавляем одну чайную ложку крахмала и перемешиваем. 

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Курица, грибы и сливки. Фото: YouTube @OlyaPins

Натираем твердый сыр, можно измельчить немного чеснока и также добавить в соус. 

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Куриная грудка и сыр. Фото: YouTube @OlyaPins

Сыр отправляем к курице и грибам, хорошо перемешиваем, пока сыр не расплавится. 

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Листы лаваша. Фото: YouTube @OlyaPins

Теперь нам понадобится несколько листов лаваша. Нарезаем три листа по размеру формы для выпекания. 

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Лаваш та курка. Фото: YouTube @OlyaPins

Первым слоем выкладываем лист лаваша, потом накладываем начинку и чередуем так слоями. 

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Тертый сир. Фото: YouTube @OlyaPins

Последним верхним слоем должна быть курица с грибами, сверху посыпаем тертым сыром. 

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Курица с грибами в духовке. Фото: YouTube @OlyaPins

Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим наше блюдо выпекаться на 15-20 минут. 

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Запеканка с курицей. Фото: YouTube @OlyaPins

Несмотря на свою простоту, это очень вкусное блюдо. 

Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.

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