Вкусный и полезный рецепт из курицы — видео рецепт

Новый вкусный рецепт из куриной грудки
Очередной очень вкусный и простой рецепт. Это блюдо прекрасно подойдет как в качестве обеда, так и ужина. Готовится быстро, просто, а получается очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 150 г шампиньонов;
- 100-150 мл сливок 15%;
- 1 ч.л. крахмала;
- 50 г сыра;
- 100 г лаваша.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать две половинки куриного филе на маленькие кусочки.
Далее нарезаем шампиньоны на небольшие кусочки.
Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла. Начинаем обжаривать куриное филе.
Когда мясо выделит сок, добавляем грибы, все тщательно перемешиваем. Добавляем немного соли.
Накрываем крышкой и даем курице с грибами немного потушиться. Спустя пять минут добавляем 150 мл сливок. Накрываем крышкой и тушим еще минут пять, в конце добавляем одну чайную ложку крахмала и перемешиваем.
Натираем твердый сыр, можно измельчить немного чеснока и также добавить в соус.
Сыр отправляем к курице и грибам, хорошо перемешиваем, пока сыр не расплавится.
Теперь нам понадобится несколько листов лаваша. Нарезаем три листа по размеру формы для выпекания.
Первым слоем выкладываем лист лаваша, потом накладываем начинку и чередуем так слоями.
Последним верхним слоем должна быть курица с грибами, сверху посыпаем тертым сыром.
Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим наше блюдо выпекаться на 15-20 минут.
Несмотря на свою простоту, это очень вкусное блюдо.
Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.