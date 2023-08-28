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Новий рецепт сирників: на сніданок, в офіс або в школу

28 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найсмачніший рецепт сирників — відео
Сирники із соусом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. Обов'язково спробуйте приготувати саме так. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • 360 г сиру 5%;
  • 2 жовтка;
  • 2 ст. л. цукру або цукрозамінник;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 300 мл кокосового молока;
  • 1 ст. л. маку;
  • 1 ст. л. цукру.

Спосіб приготування 

Спочатку розминаємо сир. Якщо у вас сир не з брекетів, його краще перетерти через сито. 

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Сир для сирників. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Беремо два яйця та відділяємо білки від жовтків. Білки нам не знадобляться, а жовтки додаємо в сир. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо підсолоджувач або цукор та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішати до однорідної маси. 

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Сир та мука. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Притрушуємо поверхню борошном, а з нашої маси робимо ковбаску. 

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Ковбаска із сиру. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарізаємо ковбаску на вісім однакових частин. 

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Формування сирників. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Щоб сирники вийшли гарної форми, беремо звичайну склянку, кладемо сирник, накриваємо склянкою та робимо такі рухи, щоб сирник сформувався в чітку форму. 

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Форма сирника. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі розігріваємо пательню та смажимо сирники з обох боків. Готувати їх до повної готовності не потрібно. 

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Смажені сирники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо одну столову ложку маку та заливаємо окропом. Ставимо на вогонь та варимо 5 хвилин. 

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Мак у воді. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Зливаємо зайву рідину та відправляємо мак в кастрюлю та додаємо 300 мл кокосового молока. Можна замінити на звичайне молоко.

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Молоко та мак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також можна додати трохи цукру або підсолоджувача. Помішуючи потрібно варити кілька хвилин. 

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Сирники у формі для запікання. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо сирники у форму для випікання та заливаємо нашою масою з молока та маку. 

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Сирники в духовці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставимо в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Сирники можна подавати з улюбленими фруктами. 

Раніше ми писали про традиційний рецепт українських сирників з Карпат. Сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт із села відрізняється своїм яскравим смаком.

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