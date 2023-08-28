Найсмачніший рецепт сирників — відео

Сирники із соусом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. Обов'язково спробуйте приготувати саме так.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

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Вам знадобиться:

360 г сиру 5%;

2 жовтка;

2 ст. л. цукру або цукрозамінник;

2 ст. л. борошна;

300 мл кокосового молока;

1 ст. л. маку;

1 ст. л. цукру.

Спосіб приготування

Спочатку розминаємо сир. Якщо у вас сир не з брекетів, його краще перетерти через сито.

Сир для сирників. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Беремо два яйця та відділяємо білки від жовтків. Білки нам не знадобляться, а жовтки додаємо в сир.

Курячі яйця. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо підсолоджувач або цукор та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішати до однорідної маси.

Сир та мука. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Притрушуємо поверхню борошном, а з нашої маси робимо ковбаску.

Ковбаска із сиру. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарізаємо ковбаску на вісім однакових частин.

Формування сирників. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Щоб сирники вийшли гарної форми, беремо звичайну склянку, кладемо сирник, накриваємо склянкою та робимо такі рухи, щоб сирник сформувався в чітку форму.

Форма сирника. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі розігріваємо пательню та смажимо сирники з обох боків. Готувати їх до повної готовності не потрібно.

Смажені сирники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо одну столову ложку маку та заливаємо окропом. Ставимо на вогонь та варимо 5 хвилин.

Мак у воді. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Зливаємо зайву рідину та відправляємо мак в кастрюлю та додаємо 300 мл кокосового молока. Можна замінити на звичайне молоко.

Молоко та мак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також можна додати трохи цукру або підсолоджувача. Помішуючи потрібно варити кілька хвилин.

Сирники у формі для запікання. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо сирники у форму для випікання та заливаємо нашою масою з молока та маку.

Сирники в духовці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставимо в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин.

Готові сирники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Сирники можна подавати з улюбленими фруктами.

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