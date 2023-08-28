Найсмачніший рецепт сирників — відео

Новий рецепт сирників: на сніданок, в офіс або в школу
Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. Обов'язково спробуйте приготувати саме так.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.
Вам знадобиться:
- 360 г сиру 5%;
- 2 жовтка;
- 2 ст. л. цукру або цукрозамінник;
- 2 ст. л. борошна;
- 300 мл кокосового молока;
- 1 ст. л. маку;
- 1 ст. л. цукру.
Спосіб приготування
Спочатку розминаємо сир. Якщо у вас сир не з брекетів, його краще перетерти через сито.
Беремо два яйця та відділяємо білки від жовтків. Білки нам не знадобляться, а жовтки додаємо в сир.
Додаємо підсолоджувач або цукор та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішати до однорідної маси.
Притрушуємо поверхню борошном, а з нашої маси робимо ковбаску.
Нарізаємо ковбаску на вісім однакових частин.
Щоб сирники вийшли гарної форми, беремо звичайну склянку, кладемо сирник, накриваємо склянкою та робимо такі рухи, щоб сирник сформувався в чітку форму.
Далі розігріваємо пательню та смажимо сирники з обох боків. Готувати їх до повної готовності не потрібно.
Далі беремо одну столову ложку маку та заливаємо окропом. Ставимо на вогонь та варимо 5 хвилин.
Зливаємо зайву рідину та відправляємо мак в кастрюлю та додаємо 300 мл кокосового молока. Можна замінити на звичайне молоко.
Також можна додати трохи цукру або підсолоджувача. Помішуючи потрібно варити кілька хвилин.
Викладаємо сирники у форму для випікання та заливаємо нашою масою з молока та маку.
Ставимо в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин.
Сирники можна подавати з улюбленими фруктами.
Раніше ми писали про традиційний рецепт українських сирників з Карпат. Сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт із села відрізняється своїм яскравим смаком.